KI laut Studie Motor für künftiges Schweizer Wirtschaftswachstum

Zürich – Künstliche Intelligenz hat ein enormes Potenzial für die Schweizer Wirtschaft. In einer aktuellen Studie rechnet die Mehrheit der Befragten mit einer deutlichen Produktivitätssteigerung in den Unternehmen.

Gemäss der Umfrage der Innovate Switzerland Community, die vom Think Tank W.I.R.E. in Zusammenarbeit mit dem AI-Center der ETH Zürich und Microsoft Schweiz durchgeführt wurde, erwarten 68 Prozent der Befragten, dass die Produktivität in Unternehmen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den nächsten fünf Jahren steigen wird.

27 Prozent erwarten sogar eine starke Steigerung. Nur 5 Prozent glauben an keine Veränderung, wie die Befragung laut einer Mitteilung vom Donnerstag zeigt.

Auf die Frage, wann genau Produktivitätsgewinne durch den Einsatz von KI deutlich spürbar sein werden, erwarten 47 Prozent der Befragten, dass dies bereits in den nächsten zwei Jahren der Fall sein wird. 41 Prozent erwarten dies innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Die Studie basiert auf einer Umfrage bei 111 Schweizer Unternehmen sowie 20 qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten. Sie zeichnet ein umfassendes Bild der aktuellen und zukünftigen Auswirkungen von KI in der Schweiz. (awp/mc/pg)