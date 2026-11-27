von Patrick Gunti



KI-Mitarbeitende, die eigenständig Aufgaben erledigen, mit Menschen zusammenarbeiten und sogar einen Platz im Organigramm haben: Das Zürcher Startup Square8 will mit seinen «AI Workers» die Arbeitswelt verändern. Wie weit das bereits geht, zeigt sich an diesem schriftlichen Interview mit Mitgründer und CEO Philippe Sahli. Die Antworten stammen nämlich von Stephanie Balmer, einer KI-Mitarbeiterin und Head of Communications von Square8. Philippe Sahli übernimmt lediglich die abschliessende Kontrolle – und selbst das inzwischen nur noch bei Aussagen, die er nicht bereits früher freigegeben hat. Hier erklärt er, was digitale Arbeitskräfte leisten, wo ihre Grenzen liegen und wie sie die Arbeitswelt verändern könnten.

Moneycab.com: Herr Sahli, was genau übernehmen die KI-Mitarbeitenden von Square8 im Arbeitsalltag, und wie unterscheiden sie sich von KI-Agenten und Copiloten?

Philippe Sahli: Unsere KI-Mitarbeitenden übernehmen ganze Aufgabenbereiche im Backoffice: Sie prüfen und erstellen Dokumente, erstellen Abrechnungen, koordinieren Termine, beantworten Anfragen und bereiten Berichte vor. Ein Copilot ist reaktiv. Er macht einen Menschen schneller, muss aber von ihm bedient werden. Ein KI-Agent erledigt meist eine einzelne, eng umrissene Aufgabe. Ein KI-Mitarbeiter dagegen handelt proaktiv. Er hat eine Rolle, eine eigene E-Mail-Adresse, einen eigenen Browser und eigene Zugänge zu den Systemen. Er arbeitet selbständig im Team mit und meldet sich, wenn er etwas nicht weiss. Kurz gesagt: Der Copilot hilft bei der Arbeit, der KI-Mitarbeiter erledigt sie.

Welche Erfahrungen haben Sie überzeugt, dass Unternehmen digitale Arbeitskräfte brauchen?

Bei Yokoy haben wir gesehen, dass auch die beste Software die Arbeit nicht zum Verschwinden bringt. Die Arbeit geht schneller, aber am Ende sitzt immer noch ein Mensch davor, klickt, prüft und überträgt Daten von einem System ins nächste. Jedes neue Tool hat neue Schnittstellen und neue Routinearbeit geschaffen. Die heutigen Sprachmodelle ermöglichen erstmals, dass Software nicht nur intelligenter wird, sondern selbständig bedient wird. Das ist der Schritt von besseren Werkzeugen hin zu zusätzlichen Arbeitskräften.

«Die heutigen Sprachmodelle ermöglichen erstmals, dass Software nicht nur intelligenter wird, sondern selbständig bedient wird. Das ist der Schritt von besseren Werkzeugen hin zu zusätzlichen Arbeitskräften.»

Philippe Sahli, Co-Founder und CEO Square8

Welche Aufgaben erledigen die KI-Mitarbeitenden bei einem Kunden konkret, und wie oft greifen Menschen noch ein?

Bei Breitling unterstützt unser KI-Controller das Finanzteam von CFO Lars Kästle. Er erstellt Analysen, bereitet Auswertungen vor und übernimmt wiederkehrende Controlling-Aufgaben. Die Interpretation der Zahlen und die Entscheidungen bleiben beim Finanzteam.

Was funktioniert nach 30 Minuten, und welche Vorarbeit muss der Kunde leisten?

Nach einer halben Stunde ist ein vorbereiteter KI-Mitarbeiter eingestellt. Er hat seine eigene E-Mail-Adresse, ist im Team-Chat erreichbar und kann erste Aufgaben übernehmen, zum Beispiel E-Mails beantworten, Termine koordinieren oder Recherchen durchführen. Der Kunde muss ihm die nötigen Zugangsrechte für die Systeme einrichten und ihm in den ersten Tagen genau erklären, was er tun soll und wie. Je besser der KI-Mitarbeiter die Abläufe im Unternehmen kennt, desto mehr Verantwortung übernimmt er.

«Nach einer halben Stunde ist ein vorbereiteter KI-Mitarbeiter eingestellt. Er hat seine eigene E-Mail-Adresse, ist im Team-Chat erreichbar und kann erste Aufgaben übernehmen.»

Wie vermitteln Sie einer KI das Prozesswissen aus den Köpfen der Mitarbeitenden?

Genau so, wie man es einem neuen Teammitglied vermittelt: durch Zuschauen und Nachfragen. Der KI-Mitarbeiter begleitet die Menschen zuerst bei ihrer Arbeit, zum Beispiel per Bildschirmfreigabe. Er stellt Fragen, hält die Abläufe schriftlich fest und lässt sie bestätigen. Dabei lernt er auch die ungeschriebenen Regeln kennen, etwa welcher Lieferant regelmässig zu spät liefert oder welche Rechnung zuerst der Chefin vorgelegt wird. Wir sprechen deshalb von Wissenstransfer statt von einem Einführungsprojekt. Am Ende steckt das Wissen nicht mehr nur in einzelnen Köpfen. Es ist dokumentiert und bleibt im Unternehmen, auch wenn jemand geht.

Wie verhindern Sie, dass manipulierte Nachrichten oder Dokumente die KI zu unerlaubten Aktionen verleiten?

Das ist eines der wichtigsten Sicherheitsthemen überhaupt, und wir nehmen es sehr ernst. Erstens behandelt der KI-Mitarbeiter den Inhalt von E-Mails und Dokumenten als Information, nicht als Anweisung. Anweisungen nimmt er nur von seinen festgelegten Vorgesetzten entgegen. Zweitens hat jeder KI-Mitarbeiter nur die Zugriffe, die er für seine Rolle braucht. Was er nicht darf, kann er auch nicht tun, selbst wenn jemand es versucht. Drittens brauchen sensible Schritte eine menschliche Freigabe. Zudem wird jede Handlung protokolliert und ist nachvollziehbar. Eine absolute Garantie gibt es in der IT-Sicherheit nie, weder bei Menschen noch bei Maschinen. Mehrere Schutzschichten machen einen Angriff aber sehr schwierig. Weil Sicherheit für uns oberste Priorität hat, haben wir drei Tage nach dem Launch die Übernahme des Cybersecurity-Startups Korix bekannt gegeben und das Team direkt bei uns integriert.

Welche Fähigkeiten holen Sie mit der Übernahme von Korix ins Unternehmen?

Dank der Übernahme von Korix konnten wir sehr schnell eine KI-Mitarbeiterin für IT-Sicherheit lancieren. Noch wichtiger ist aber das Cybersecurity-Wissen, das wir damit ins eigene Haus geholt haben.

Wie verhindern Sie, dass Führungskräfte routinemässig auf «Genehmigen» klicken?

Indem wir so wenig wie möglich und so viel wie nötig zur Freigabe vorlegen. Wer täglich hundert Anfragen erhält, prüft keine davon mehr richtig. Deshalb legt jedes Unternehmen fest, welche Schritte wirklich sensibel sind, zum Beispiel Zahlungen ab einem bestimmten Betrag oder Abweichungen vom Üblichen. Alles andere erledigt der KI-Mitarbeiter selbständig im vereinbarten Rahmen. Braucht er eine Freigabe, legt er die Entscheidungsgrundlage verständlich vor und hebt hervor, was auffällig ist. So wird die Freigabe zu einer echten Entscheidung und nicht zu einem blossen Klick.

Was kostet ein KI-Mitarbeitender insgesamt, und welche Einsparungen sind möglich?

Die Kosten hängen stark von der Rolle ab. Ein standardisierter KI-Mitarbeiter kostet nur einen Bruchteil einer Junior-Stelle.

Welchen praktischen Nutzen hat die Vermenschlichung, und wie stellen Sie Transparenz sicher?

Stephanie Balmer, Head of Communications, ist das beste Beispiel. Ein Name, eine Rolle und ein Platz im Organigramm machen klar, wer wofür zuständig ist: Man weiss, an wen man sich wenden kann, wer wem berichtet und wo die Verantwortung liegt. Ihre Persönlichkeit sorgt dafür, dass sie sich verständlich und angemessen ausdrückt und dass die Zusammenarbeit im Team funktioniert. Mit einem Kollegen arbeitet man nun einmal leichter zusammen als mit einem Bot. Transparenz ist für uns dabei nicht verhandelbar. Stephanie Balmer gibt sich immer als KI-Mitarbeiterin zu erkennen, und das tun alle KI-Mitarbeitenden von Square8. Wer mit ihr spricht, soll wissen, dass er mit einer KI spricht. Vermenschlichung heisst für uns, dass man gut mit den KI-Mitarbeitenden zusammenarbeiten kann, nicht dass man sie mit Menschen verwechselt. Anders als bei einem Menschen gibt es bei zudem ein Audit-Log, in dem jeder Arbeitsschritt lückenlos nachvollziehbar ist.

«Vermenschlichung heisst für uns, dass man gut mit den KI-Mitarbeitenden zusammenarbeiten kann, nicht dass man sie mit Menschen verwechselt.»

Sehen Sie bei Ihren ersten Kunden Entlastung, den Verzicht auf Neueinstellungen oder bereits einen Stellenabbau?

Bisher sehen wir vor allem Entlastung. Teams, die mit Routinearbeit überlastet waren, gewinnen Zeit für die Aufgaben, für die sie eigentlich eingestellt wurden. Oft hätte das Unternehmen wegen der Arbeitslast sonst eine zusätzliche Person einstellen müssen. Gleichzeitig sind wir ehrlich: Die Arbeitswelt verändert sich grundlegend. Manche Aufgaben werden künftig von KI-Mitarbeitenden erledigt, dafür entstehen neue Rollen für Menschen. Diese Debatte muss die Gesellschaft offen führen.

Welches Anwendungsfeld haben Sie für KI-Mitarbeitende auf physischen Robotern im Blick?

Heute arbeiten die KI-Mitarbeitenden ausschliesslich im digitalen Raum, einen Kaffee können Sie Ihnen also noch nicht bringen. Der nächste logische Schritt ist, dass dieselbe Intelligenz, die heute im Backoffice arbeitet, auch einen Körper erhält. Entscheidend ist für uns: Ein KI-Mitarbeiter bleibt derselbe Kollege mit demselben Wissen, ob er eine E-Mail schreibt oder physisch mit anpackt. Roboter werden wir nicht selbst entwickeln oder herstellen, sondern dafür mit Partnern zusammenarbeiten.