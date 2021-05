Knowledge 21 startet heute und zeigt, wie ServiceNow die Zukunft der Arbeit prägt

Zürich – ServiceNow (NYSE: NOW), das Unternehmen für digitale Workflows, gibt heute den Startschuss für die Knowledge 21, die wichtigste digitale Veranstaltung des Unternehmens für seine Kunden, Partner und die Developer Community. Mit mehr als 40.000 registrierten Teilnehmern weltweit, findet die Veranstaltung vom 11. bis 20. Mai 2021 statt. Zwei Wochen lang gibt es mehr als 260 Live-, interaktive und On-Demand-Sessions auf 12 Kanälen. In über 145 Stunden werden Kunden wie PepsiCo, Under Armour, Subway, der Bundesstaat Kansas, Levi Strauss und hunderte andere Unternehmen in den Mittelpunkt gestellt. Sie zeigen, wie sie digitale Workflows implementieren, um ihr Geschäft auszubauen, widerstandsfähiger zu werden und ihre Branchen neu zu gestalten.

CEO Bill McDermott und weitere Führungskräfte des Unternehmens eröffnen Knowledge 21 mit einer Keynote, in der die Leistungsfähigkeit der Now Platform vorgestellt wird. Sie alle zeigen, wie die Zukunft der Arbeit aussieht – und wie eine bessere Welt geschaffen werden kann. In der Keynote werden Kundengeschichten vorgestellt, die zeigen, wie ServiceNow dabei hilft, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen und wie es das Unternehmen geschafft hat, die strategische Autorität für die digitale Transformation über Branchen und Regionen hinweg zu sein.

„ServiceNow ist die strategische Autorität für die digitale Transformation», sagt Bill McDermott, President und CEO von ServiceNow. „Wir befinden uns im Epizentrum der Workflow-Revolution und ermöglichen es Unternehmen weltweit, zu digitalen Unternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden, die grossartige Experiences für Menschen bieten. Wir lösen die grösste Workflow-Herausforderung unserer Zeit, indem wir Impfstoffe in Impfungen umwandeln. Wir helfen Arbeitnehmern, sicher in ihre Büros zurückzukehren. Quer durch alle Branchen bietet die Now Platform Workflow-Lösungen, welche die Arbeit und das Leben der Menschen besser machen. Die Welt arbeitet mit ServiceNow.»

Neue Innovationen unterstützen neue Workflows

Auf der Knowledge 21 kündigt ServiceNow neue Lösungen, Innovationen und strategische Massnahmen an, um die transformative Kraft digitaler Workflows zu erweitern. Damit sollen die grössten Herausforderungen gelöst werden, denen Unternehmen und die Gesellschaft heute und in Zukunft gegenüberstehen, darunter:

Expansion mit neuen Lösungen in der Fertigungs-, Gesundheits- und Life Sciences-Branche

Operational Technology Management unterstützt führende Produktionsunternehmen wie Siemens Energy dabei, ihre Abläufe effizienter und sicherer zu gestalten und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.

Healthcare and Life Sciences Service Management verbindet funktionsübergreifende Healthcare-Teams miteinander und vereinfacht die Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern, pharmazeutischen und medizintechnischen Unternehmen, um das Patientenerlebnis zu verbessern.

Beschleunigung der weltweiten Impfanstrengungen

Neue Funktionen der VAM-Lösung (Vaccine Administration Management) von ServiceNow verbessern die Terminplanung und das Bestandsmanagement, um COVID-19-Impfstoffe einfach zugänglich zu machen, insbesondere für Personen ohne Internetzugang. Damit werden wesentliche Hindernisse bei der Impfstoffverteilung beseitigt.

ServiceNow unterstützt die Durchführung von Millionen von COVID-19-Impfungen auf der ganzen Welt, einschliesslich des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Dort sorgte ServiceNow für die Registrierung von 120’000 Menschen für Impftermine innerhalb weniger Stunden nach dem Start.

Hilfe bei der sicheren Rückkehr an den Arbeitsplatz

Neue Funktionen in der ServiceNow-Lösung Workplace Service Delivery und der Safe Workplace Suite helfen Unternehmen dabei, Mitarbeiter sicher an den Arbeitsplatz zurückkehren zu lassen und die neue Ära der Arbeit zu meistern. Dazu gehören ein neues Planungstool im Safe Workplace Dashboard und neue «Neighborhoods» für Workplace Service Delivery, die Unternehmen dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen über die Rückkehr von Mitarbeitern an den Arbeitsplatz zu treffen, um eine Überbelegung zu vermeiden.

ServiceNow hat seit Anfang 2021 einen Anstieg von 42 Prozent bei den Kunden verzeichnet, die eine oder mehrere der Apps der Safe Workplace Suite von ServiceNow nutzen, wobei Unternehmen wie BankUnited, Uber und ENMAX die Now Platform nutzen, um ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz zu planen.

Verbesserung der Entwicklung von Cloud-nativen Anwendungen mit erkenntnisgesteuerten, handlungsorientierten Workflows

Die in dieser Woche bekannt gegebene Übernahme von Lightstep durch ServiceNow kombiniert die Überwachungsfunktionen der nächsten Generation mit der weltweit führenden digitalen Workflow-Plattform für Unternehmen. Mit Lightstep, einem aufstrebenden Pionier im Bereich der Anwendungsüberwachung und -beobachtung der nächsten Generation, wird ServiceNow Softwareentwicklern helfen, hochmoderne, Cloud-native Anwendungen mit datengesteuerten, handlungsorientierten Workflows zu erstellen, auszuführen und zu überwachen.

Teilnehmen an der Knowledge 21

Knowledge 21 bietet Keynotes zu den ServiceNow-Produkten IT, Employee, Customer und Creator Workflow und der Now Platform sowie exklusive Sessions für Medien und Analysten:

Die Knowledge 21 Keynote-Präsentation von ServiceNow CEO Bill McDermott findet am 11. Mai um 18:00 Uhr statt. Die On-Demand-Übertragung wird tiefere Einblicke in die Macht digitaler Workflows geben, die die Welt verändern. Melden Sie sich hier an. (ServiceNow/mc/ps