Knowledge Lab wird Special Service Partner von Avaloq

Zürich – Das in Zürich und Belgrad ansässige Beratungs-, Softwareentwicklungs- und Data Science-Unternehmen Knowledge Lab tritt dem Avaloq-Partnernetzwerk als offizieller Special Service Partner bei.

Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, die globalen Lieferkapazitäten von Avaloq in den Bereichen des digitalen Erlebnisses von Avaloq-Kern- und -Frontsystemen sowie des Plattformmanagements zu stärken.

Mit dieser Kooperation können die Bankkunden von Avaloq innovative Lösungen und hohe Qualität bei der Anpassung ihrer Produkte erwarten.

«Mit unserem einzigartigen Setup, bestehend aus Open Shift Expertise, unserer eigenen Entwicklungsumgebung IVA sowie unseren Teams in Zürich und Belgrad, sind wir für unsere neue Aufgabe perfekt aufgestellt. Der Zusammenschluss mit Avaloq war eine logische Konsequenz, wenn man bedenkt, dass beide Unternehmen in der Vergangenheit Pionierarbeit geleistet und die Branche entscheidend verändert haben», sagt Peter Häusermann, Gründer und CEO von Knowledge Lab. «Wir haben in den letzten Jahren in sehr anspruchsvollen Projekten immer wieder erstklassige Ergebnisse geliefert. Die exzellent ausgebildeten Teams in Zürich und Belgrad vereinen eine hohe Auslieferungsfähigkeit mit Webbanking und Core Banking aus einer Hand. Wir blicken daher sehr positiv in die Zukunft.» (Avaloq/mc/ps)