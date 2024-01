Kreativitätsboost durch KI: Cognizant und Microsoft präsentieren Innovation Assistant

Frankfurt – Cognizant stellt in Zusammenarbeit mit Microsoft den Innovation Assistant vor. Das auf generativer KI basierende Tool nutzt den Microsoft Azure OpenAI Service und wird künftig Cognizants internes Innovationsprogramm Bluebolt unterstützen.

Der Innovationsassistent soll Wissen aus dem gesamten Unternehmen integrieren und Kreativität und Innovation in den Teams der Cognizant-Mitarbeiter:innen anregen, die an den Herausforderungen der Kunden in verschiedenen Branchen arbeiten. Die Einführung unterstreicht das Engagement von Cognizant, die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit durch KI zu transformieren sowie Wissen und Innovation durch das umfassende technische und branchenspezifische Know-how des Unternehmens zu fördern.

„Die Kreativität und der Einfallsreichtum der Mitarbeiter:innen von Cognizant sind etwas, das uns in unserer Branche auszeichnet. Der Innovation Assistant ist bahnbrechend in der Art und Weise, wie wir Ideen generieren und umsetzen“, sagt Ravi Kumar S, CEO, Cognizant. „Gemeinsam mit Microsoft nutzen wir das Potenzial der generativen KI, um unseren Innovationsansatz zu revolutionieren. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir und unsere Kunden in einem volatilen Geschäftsumfeld immer einen Schritt voraus sind.“

Innovation Assistant als Teil der Bluebolt-Grassroot-Innovationsbewegung

Der Innovation Assistant ist ein integraler Bestandteil des Grassroot-Innovationsprogramms Bluebolt von Cognizant. Das Programm ermöglicht es allen Mitarbeiter:innen, sich am Innovationsprozess zu beteiligen – von der Ideenfindung bis zur Umsetzung. Durch den Einsatz von generativer KI für Bluebolt können die Mitarbeiter:innen von Cognizant eine einzigartige Kombination aus virtueller Anleitung und realer Unterstützung entwickeln, die das umfassende Fachwissen des Unternehmens und kollaborative Innovation nutzt, um den Mehrwert für die Kunden zu maximieren.

„Mit dem Cognizant Innovation Assistant wird Innovation durch generative KI auf den verschiedensten Ebenen eines Unternehmens ermöglicht. Die KI wird eingesetzt, um eine Plattform zu schaffen, die das Potenzial von Einzelpersonen und Teams freisetzt“, sagt Puneet Chandok, President, Microsoft, India & South Asia. „Die Plattform von Cognizant basiert auf dem Microsoft Azure OpenAI Service und ist ein Multiplikator, der es Kunden ermöglicht, Erkenntnisse aus Unternehmensdaten zu gewinnen und in einem sich ständig verändernden digitalen Umfeld immer einen Schritt voraus zu sein.“

Cognizant setzt sich für die Einhaltung höchster Standards für verantwortungsvolle und ethische KI ein, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Datenschutz, Transparenz und Integration liegt. Der Innovation Assistant wurde entwickelt, um kontextbasierte Ideen und Lösungen zu generieren und gleichzeitig sensible Informationen und die Privatsphäre der Kunden zu schützen.

Weitere Informationen zu Cognizants Ansatz und Engagement für verantwortungsbewusste KI finden Sie hier. (pd/mc)