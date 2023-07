Kyndryl Bridgebietet einen neuen Weg zur Verwaltung von Technologiedienstleistungen

New York – Kyndryl (NYSE: KD), der weltweit grösste Anbieter von Technologie-Infrastrukturdiensten, gab bekannt, dass mehr als 500 globale Unternehmenskunden Kyndryl Bridge nutzen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres werden mehr als 1’000 Kunden erwartet. Kyndryl Bridge ist die branchenweit erste Open-Integration-Plattform für Technologiedienstleistungen. Sie integriert nahtlos künstliche Intelligenz (KI), Betriebsdaten und das Fachwissen von Kyndryl.

Als weltweit tätiger Anbieter von Infrastruktur-Implementierungen und Managed Services integriert Kyndryl KI und maschinelles Lernen (ML) in grossem Umfang in unternehmenskritische Systeme.

Kyndryl Bridge hat Schätzungen zufolge bereits dazu beigetragen, dass frühe Anwender mehr als 1 Milliarde Dollar an jährlichen Kosten einsparen konnten, unter anderem:

Jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 670 Millionen Dollar durch die Vermeidung von Tausenden von Vorfällen, bevor sie eintreten.

Jährliche Kostenvermeidung in Höhe von 370 Millionen Dollar durch die Reduzierung der erforderlichen Wartungsfenster.

«Kyndryl Bridge erfindet die Art und Weise neu, wie CXOs ihre zunehmend komplexen Technologiebestände verwalten», sagt Martin Schroeter, Chairman und Chief Executive Officer von Kyndryl. «Diese differenzierte, KI-gestützte, offene Integrationsplattform beschleunigt die Automatisierung, steigert die Effizienz und schafft einen nachhaltigeren Betrieb – und hilft Unternehmen, ihre Wachstumsziele voranzutreiben und Stakeholder-Wert zu schaffen.

Integrierte Plattform beschleunigt digitale Transformationen

Kyndryl Bridge wurde im September 2022 als Teil der Advanced-Delivery-Initiative von Kyndryl eingeführt, die eine der zentralen Drei-A-Strategien des Unternehmens darstellt. Die Plattform basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung des Unternehmens bei der Verwaltung komplexer, unternehmenskritischer Umgebungen und ist eine «As-a-Service»-Betriebsumgebung, die einen einzigen Marktplatz, eine operative Managementkonsole und eine KI- und ML-Analyse-Engine umfasst.

«Der Bedarf an einer Multi-Cloud-Management-Plattform zur Steuerung aller On-Prem- und Cloud-Ressourcen ist für Unternehmen bei der Migration und Modernisierung der Technologie in die Cloud und der gleichzeitigen Transformation ihrer Unternehmen von grösster Bedeutung», sagt David Tapper, IDC Vice President, Outsourcing und Managed Cloud Services. «Der Einsatz einer Multi-Cloud-Management-Plattform wie Kyndryl Bridge, die Public-Cloud-Anbieter unterstützt, Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse automatisiert, die Generierung von Geschäftsergebnissen beschleunigt und umfassende Transparenz in den Technologiebetrieb bietet, während sie gleichzeitig KI nutzt, um die Effizienz zu steigern und den Verbrauch an den benutzerspezifischen Anforderungen auszurichten, sowie FinOps, um die Ausgaben über Cloud-Ressourcen hinweg zu optimieren, die Kosten den Geschäftsbereichen zuzuordnen und die Ausgaben und Budgetierung zu prognostizieren, sollte helfen, diese Ziele zu erreichen.»

Allianzpartner entwickeln gemeinsam die Kyndryl-Bridge

Darüber hinaus arbeiten Kyndryl und seine Technologie-Allianzpartner zusammen, um Einblicke und Innovationen in Echtzeit über alle IT-Bereiche hinweg zu beschleunigen und bereitzustellen.

«Wir arbeiten gemeinsam mit Kyndryl an der Entwicklung neuer Lösungen, die es Kunden ermöglichen, mehr Transparenz und Wert aus ihren bestehenden Datenbeständen und Technologieinvestitionen zu gewinnen», sagte John Gray, AWS Global Systems Integrators Portfolio Leader. «Durch die Kombination der langjährigen Expertise der angewandten Intelligenz von Kyndryl mit dem enormen Umfang der AWS-Data-Lake- und Machine-Learning-Services arbeiten wir daran, gemeinsame Kunden besser zu bedienen und ihnen dabei zu helfen, die Daten in ihrem Unternehmen effektiver für fundiertere Geschäftsentscheidungen zu nutzen, die die geschäftliche Transformation vorantreiben.»

«Wir arbeiten mit Kyndryl zusammen, um die Transformation für unsere Kunden zu vereinfachen und zu beschleunigen», sagt Steffi Kübler, SAP Senior Vice President, Head of Business and Data Transformation Solutions. «Angefangen mit neuen Migrationstechniken und Automatisierung zur Verkürzung der Projektlaufzeiten bieten wir eine ganzheitliche Sicht auf SAP- und Nicht-SAP-Workloads aus einem einzigen Blickwinkel, der den Kunden hilft, wichtige Einblicke und Erkenntnisse aus ihren Unternehmensdaten zu gewinnen.»

«Die Kombination von Kyndryl Bridge Services und der Red Hat OpenShift und Red Hat Ansible Automation Platform hilft Kunden, ihre Cloud- Transformationsprojekte effizienter zu gestalten, bereitzustellen und zu beschleunigen. Dies ermöglicht es den Kunden auch, einfacher auf ein robustes Ökosystem von Funktionen zuzugreifen, mit denen sie eine bessere Anwendungstransparenz, Kontrolle und Kostenmanagement erreichen können. Gemeinsam helfen Red Hat und Kyndryl ihren Kunden, den Wert ihrer Technologieinvestitionen schneller zu erschließen und echte Geschäftsergebnisse zu erzielen», sagt Stefanie Chiras, Red Hat Senior Vice President, Partner Ecosystem Success.

Beschleunigter Ausbau der Dienstleistungen

Mit fast 190 digitalen Diensten, die bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (März 2024) auf Kyndryl Bridge verfügbar sein sollen, treibt das Unternehmen die KI-Innovation voran und erweitert die Tiefe und Breite der Dienste, damit die Kunden bessere Geschäftsergebnisse erzielen können, wie z. B:

Erzielung von KI-gesteuerten Ergebnissen – Eine wachsende Zahl von Diensten, die unseren Kunden helfen, grössere Möglichkeiten zu erschliessen, Daten zu verwalten und zu modellieren und branchenspezifische Ergebnisse zu erzielen – von der Ermöglichung intelligenter Industrie 4.0-Fertigungsverfahren und der Verringerung von Produktionsqualitätsrisiken bis hin zur Identifizierung neuer Märkte für die Entwicklung und den Verkauf von Produkten in grossem Massstab.

Eine wachsende Zahl von Diensten, die unseren Kunden helfen, grössere Möglichkeiten zu erschliessen, Daten zu verwalten und zu modellieren und branchenspezifische Ergebnisse zu erzielen von der Ermöglichung intelligenter Industrie 4.0-Fertigungsverfahren und der Verringerung von Produktionsqualitätsrisiken bis hin zur Identifizierung neuer Märkte für die Entwicklung und den Verkauf von Produkten in grossem Massstab. Mehr Cyber-Resilienz und Konformität – Neue Dienste, die die Sicherheitsinvestitionen eines Unternehmens optimieren – von der Datenintegration bis zur Prävention von Cyber-Bedrohungen, der Verwaltung von Arbeitsabläufen bei Sicherheitsvorfällen und der Berücksichtigung lokaler und globaler Aspekte.

Neue Dienste, die die Sicherheitsinvestitionen eines Unternehmens optimieren – von der Datenintegration bis zur Prävention von Cyber-Bedrohungen, der Verwaltung von Arbeitsabläufen bei Sicherheitsvorfällen und der Berücksichtigung lokaler und globaler Aspekte. Erreichen von Netto-Null-Zielen – Die KI-gestützte Nachhaltigkeitsintelligenz und der Carbon-Footprint-Rechner messen den Energieverbrauch und die Emissionsdaten in Echtzeit, um Kunden bei der Analyse, Simulation und Prognose zu unterstützen und umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz im gesamten IT-Bereich zu erstellen.

Erfahren Sie mehr über die Kyndryl-Bridge. (Kyndryl/mc/hfu)