Leitplanken für die KI – Spitch präsentiert die neuro-symbolische Zukunft der Kundenerfahrung

Zürich – Josef Novak, Chief Innovation Officer und Mitbegründer von Spitch, gab heute einen wegweisenden Ausblick auf die nächste Stufe der KI-gesteuerten Kundenerfahrung (Customer Experience, CX). Angesichts der zunehmenden Komplexität im Bereich der Künstlichen Intelligenz setzt Spitch auf einen hybriden „neuro-symbolischen Ansatz»*, um den Sprung von beeindruckenden Technologiedemos zu vertrauenswürdigen Unternehmenslösungen zu vollziehen. Dabei sorgen Leitplanken dafür, dass die KI nicht ausser Kontrolle gerät.

Die Überwindung der „90-Prozent-Falle“

In der aktuellen KI-Landschaft ist das Erreichen einer Modellgenauigkeit von 90 % oft der Standard, im Enterprise-CX-Bereich jedoch ein klares Zeichen für ein Scheitern. Missversteht ein KI-Agent jeden zehnten Kunden, bricht das Vertrauen an der Front unmittelbar zusammen. Spitch adressiert dieses Problem – die drastisch steigende Schwierigkeit, Genauigkeiten von 99 % oder mehr zu erreichen –, indem LLMs nicht mehr als isolierte Lösungen, sondern als Komponenten einer geregelten Gesamtarchitektur betrachtet werden.

Der neuro-symbolische Hybrid: Innovation trifft auf Logik

Ein zentrales Hindernis für KI im Unternehmenseinsatz ist das sogenannte „Grounding-Problem“. KI-Modelle können zwar mathematisch korrekte Antworten liefern, scheitern aber oft an den operativen Nuancen oder der spezifischen Geschäftslogik eines Unternehmens.

Spitch löst dieses Problem durch die Verschmelzung von drei Kernelementen:

Das Neuronale (LLMs): Einsatz modernster Speech-to-Speech-Modelle für Empathie und sprachliche Komplexität.

Das Symbolische (Leitplanken): Einbindung der KI-Kreativität in deterministische Zustandsmaschinen und bewährte Logik wie DTMF- und Übertragungsprotokolle.

Die menschliche Autorität: Die Technologie dient der Unterstützung von Kunden und Mitarbeitern, die letztendlich die Verantwortung für die Problemlösung tragen.

„Wir betrachten bewährte Technologien wie DTMF oder starre Weiterleitungslogik nicht als veraltet, sondern als symbolische Anker“, erklärt Josef Novak. „Sie bilden die Leitplanken, die verhindern, dass sich ein KI-Modell in der Live-Interaktion verliert“.

Vom Multi-Agenten-Systeme zum „Experience Curator“

Spitch implementiert zudem den Übergang von einfachem „Prompt-Completion“ hin zu „Distributed Reasoning“. In der Entwurfsphase simulieren Multi-Agenten-Schwärme – bestehend aus virtuellen Kunden, Compliance-Kritikern und Optimierern – die Customer Journey, bevor diese live geht. Dieser technologische Wandel verändert das Berufsbild im Contact Center: Der klassische IVR-Skript-Designer entwickelt sich zum Experience Curator. Anstatt Programmierkenntnisse zu priorisieren, rückt das Verständnis für das Unternehmen und die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund.

Ausblick

In den kommenden Monaten wird der Wettbewerbsvorteil nicht beim Unternehmen mit dem „intelligentesten“ Modell liegen, sondern bei jenen, die eine gesteuerte und koordinierte Autonomie umsetzen können. Spitch ist darauf spezialisiert, diese Vision effektiv zu verwirklichen und sicherzustellen, dass Kunden stets die gewünschten Lösungen finden. (Spitch/mc/ps)

*Neuro-symbolische KI (oft auch Deep Symbolic Learning genannt) ist aktuell einer der spannendsten Forschungsbereiche der Informatik. Es handelt sich um den Versuch, die «zwei Welten» der Künstlichen Intelligenz zu verheiraten, um die Schwächen der einen mit den Stärken der anderen auszugleichen.