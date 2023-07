LEMO wählt Oracle Fusion Cloud Applications,um die Produktivität zu steigern und die Innovation voranzutreiben

Genf – LEMO, der Schweizer Weltmarktführer für Präzisions- und Hochleistungsverbindungslösungen, entscheidet sich für die Oracle Fusion Cloud Applications Suite, um seine betriebliche Effizienz zu steigern. Dieser Schritt ermöglicht es LEMO, seine Geschäftsprozesse über alle Betriebe hinweg zu standardisieren, eine einzige Datenquelle zu nutzen, strategische Entscheidungen zu beschleunigen, seine Agilität zu erhöhen und vor allem das Mitarbeiter- und Kundenerlebnis zu verbessern.

LEMO beschloss, seine IT-Infrastruktur und Unternehmenssoftware sowie die Art und Weise, wie es seine wichtigsten Geschäftsprozesse verwaltet, neu zu bewerten, um seine Wachstumsziele besser unterstützen zu können. Die Einführung eines ganzheitlichen, integrierten Datenverwaltungsansatzes zur Automatisierung und Verbesserung der Geschäftsprozesse als Ganzes hat zu der Entscheidung geführt, die vorhandenen Systeme durch Oracle Fusion Applications zu ersetzen.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die nahtlose Standardisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen in einer einzigen, integrierten Suite von Cloud-Anwendungen, einschliesslich Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), Oracle Cloud Supply Chain Management (SCM) und Oracle Cloud Customer Experience (CX).

Mehr als 150’000 Kunden in über 80 Ländern

LEMO, der Erfinder der Push-Pull-Steckverbinder, ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Verbindungslösungen spezialisiert. Seine Lösungen werden in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen eingesetzt, u. a. in der Medizin, der Industrie, im audiovisuellen Bereich, in der Automobilindustrie, in der Forschung sowie in der Prüf- und Messtechnik. Mehr als 150’000 Kunden in über 80 Ländern auf der ganzen Welt zählen auf die Lösungen von LEMO.

Das Unternehmen strebt eine Standardisierung der Prozesse in seinen 25 Geschäftsbereichen an sowie einen Echtzeitzugriff auf Kundenanfragen, um schnell auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren zu können. Oracle Fusion Applications sorgt dafür, dass die Prozesse auf Konzernebene einheitlich, transparent und effizient sind. Die Lösung ermöglicht es auch, die Leistung zu messen, Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Daten zu treffen und die finanziellen Auswirkungen betrieblicher Entscheidungen besser zu bewerten. Darüber hinaus bietet sie eine skalierbare Geschäftsplattform, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Wichtigste Daten unbedingt in der Schweiz behalten

«Wir brauchten eine komplette Suite von integrierten und innovativen Anwendungen sowie das komplette Technologieangebot von Oracle», erklärt Isidore Chirichiello, Vizepräsident IT der Gruppe. «Wir haben uns für die Oracle-Cloud-Technologie entschieden, weil wir unsere wichtigsten Daten unbedingt in der Schweiz behalten wollten. Die fünfjährige digitale Reise wird unser Wachstum, das bereits auf eine über 75-jährige Geschichte zurückblicken kann, beschleunigen und gleichzeitig unsere Arbeitskultur verändern. Ziel ist es, die operative Effizienz zu verbessern und die Prozesse konzernweit zu standardisieren, während gleichzeitig eine kollaborative Kultur gefördert und ein nahtloses Kundenerlebnis geboten wird.»

Die Oracle Fusion Cloud Applications Suite ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile der Cloud zu nutzen, um ihre verschiedenen Abteilungen zu entflechten, ihre Prozesse zu standardisieren und ihre Finanz-, Lieferketten-, Vertriebs-, Marketing- und HR-Daten auf einer einzigen, integrierten Cloud-Plattform zu verwalten. Sie wird LEMO in die Lage versetzen, kontinuierlich Innovationen voranzutreiben, da regelmässig neue Funktionen hinzugefügt werden. Mithilfe von KI, digitalen Assistenten und Hunderten von neuen Funktionen, die regelmässig hinzugefügt werden, wird Oracle Fusion Applications auch sicherstellen, dass die neuesten technologischen Fortschritte und Best Practices verwaltet werden.

«Die letzten Jahre haben den Bedarf an Agilität sowie die Notwendigkeit, Entscheidungen nahezu in Echtzeit zu treffen verschärft. LEMO wird daher über solide Werkzeuge verfügen, um die sich ändernden Erwartungen an Service und Leistung zu erfüllen», sagte Rudi Richter, Leiter Anwendungen ALPS bei Oracle. «Mit unserer innovativen Cloud-Technologie und unserer soliden Erfahrung bei der Unterstützung von Kunden bei der Erzielung optimaler Geschäftsergebnisse wird Oracle Fusion Applications LEMO in die Lage versetzen, seine Mitarbeiter und Kunden besser zu bedienen.» (Oracle/mc/hfu)