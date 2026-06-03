Lenovo unterstützt die FIFA-WM mit KI-Technologien für Betrieb und Broadcast

Zürich – Lenovo stellt für die kommende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft eine KI-gestützte Infrastrukturplattform bereit, die Daten nahezu in Echtzeit verarbeitet. Die Plattform ermöglicht neben der klassischen Übertragung über Kabel und Satellit auch eine IPTV-Videoverteilung (Internet Protocol Television) mit extrem niedriger Latenz. Darüber hinaus unterstützt sie eine intelligente Ausspielung von Inhalten sowie geschäftskritische Entscheidungen und Abläufe im gesamten Veranstaltungsbetrieb.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird grösser sein als je zuvor: Das Turnier findet erstmals in drei Gastgeberländern statt, umfasst 48 Teams und soll rund 6 Milliarden Fans weltweit erreichen. FIFA, Broadcaster und Veranstalter sollen dabei von einer dauerhaft verfügbaren Live-Infrastruktur profitieren, die auf maximale Leistungsfähigkeit ausgelegt ist. Als offizieller Technologiepartner der FIFA wird Lenovo Server im International Broadcast Center in Dallas bereitstellen. Damit sollen die notwendige Rechenleistung, Endgeräte und KI-gestützten Lösungen geliefert werden, um sämtliche Spiele weltweit zu übertragen und den bislang umfangreichsten Broadcast-Betrieb in der Geschichte des FIFA World Cup zu unterstützen. Mehr als 17.000 Geräte von Lenovo und Motorola sowie über 200 Ingenieure, die an den Austragungs- und Trainingsstandorten der Teams im Einsatz sind, sollen einen reibungslosen Ablauf sicherstellen.

Die Technologielösungen von Lenovo haben die Latenz innerhalb der IPTV-Infrastruktur für das Turnier deutlich reduziert. Die Verzögerung bei der Übertragung liegt inzwischen bei unter fünf Sekunden und ermöglicht damit einen nahezu Echtzeit-nahen Zugriff auf das Live-Spielgeschehen sowie ein synchroneres Seherlebnis. Zum Einsatz kommen unter anderem Lenovo ThinkSystem SR635 V3 Server, die grosse Mengen an Live-Videodaten aus Stadien in ganz Nordamerika verarbeiten. Die Systeme unterstützen den IPTV-Livestream der FIFA, indem sie sämtliche Spielinhalte nahezu in Echtzeit erfassen, verarbeiten und über zehn Kanäle an mehr als 1.000 Bildschirme innerhalb der FIFA-Standorte verteilen. Dadurch können Fans, Medienvertreter, VIP-Gäste und Offizielle Spiele im gesamten Event-Ökosystem schnell und flexibel verfolgen – von Fan-Zonen bis hin zu den Medientribünen.

KI-Schaltzentrale für das grösste Sportereignis der Welt

Über den Broadcast-Betrieb hinaus wird Lenovo seine Technologien während der gesamten WM auch im FIFA Technology Command Center in Miami sowie im Tournament Operation Center bereitstellen. Beide Zentren fungieren als zentrale Steuerungsstellen des Turniers, in denen die gesamte technische Infrastruktur der Weltmeisterschaft nahezu in Echtzeit überwacht und von erfahrenen Ingenieuren sowie dem FIFA-Management gesteuert wird. Mit Unterstützung der Enterprise-Lösungen von Lenovo sollen das FIFA Technology Command Center und das Tournament Operation Center dafür sorgen, dass organisatorische und operative Abläufe über das gesamte Turnier hinweg schnell überwacht und bei Bedarf unmittelbar angepasst werden können.

«Die KI-Infrastruktur von Lenovo definiert das Erlebnis rund um den FIFA World Cup neu und ermöglicht nahezu in Echtzeit verfügbare Highlights, Perspektiven aus verschiedenen Kamerawinkeln sowie zusätzliche Einblicke in bislang unerreichter globaler Grössenordnung», sagt Ashley Gorakhpurwalla, President of Infrastructure Solutions bei Lenovo. «Gemeinsam mit der FIFA setzen wir KI unter anspruchsvollen Bedingungen ein, reduzieren Latenzen und bringen Milliarden Fans weltweit näher ans Spielgeschehen als je zuvor. Damit setzen wir einen neuen Massstab für Live-Sportübertragungen.»

«Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist eine der grössten und komplexesten Sportveranstaltungen der Welt», so Nacho Fresco, Director of Technology bei der FIFA. «Da die kommende Ausgabe die bislang grösste in der Geschichte des Turniers sein wird, sind eine aussergewöhnlich hohe operative Effizienz und modernste Technologien entscheidend. Lenovo ist ein wichtiger Partner, der uns dabei unterstützt, die strengen Anforderungen an niedrige Latenzzeiten zu erfüllen, die für Live-Produktionsumgebungen essenziell sind.»

Die grösste Bühne der Welt mit Leistung versorgen

Die Fussball-WM zeigt, welche KI-Anwendungen Lenovo bereits heute unter realen Bedingungen möglich macht. Lenovo übernimmt dabei das Management komplexer Edge-Computing-Infrastrukturen vor Ort und reduziert die Latenz deutlich – insbesondere dort, wo reine Cloud-Lösungen die Anforderungen des Broadcast-Betriebs nicht erfüllen konnten. Während des Turniers kommen Technologien auf Basis von Lenovo ThinkSystem Servern zum Einsatz, die speziell für hochverdichtete, geschäftskritische Umgebungen mit enormem Datendurchsatz und nahezu in Echtzeit arbeitenden Prozessen entwickelt wurden. Unterstützt werden unter anderem:

die nahezu in Echtzeit erfolgende Überwachung der technischen Systeme in den Stadien und im gesamten Turnierbetrieb

die Live-Übertragung, das Streaming sowie die IPTV-Ausspielung der Inhalte

die schnelle Identifizierung technischer Störungen und deren Behebung, um Unterbrechungen und Ausfallzeiten möglichst gering zu halten

Das Fanerlebnis durch Echtzeit-Einblicke und Transparenz verbessern

Lenovo ermöglicht durch KI-gestützte Innovationen ein immersiveres und verständlicheres Zuschauererlebnis. KI-basierte 3D-Avatare von Spielern sorgen beispielsweise für eine klarere Visualisierung komplexer Spielsituationen wie Abseitsentscheidungen – nahezu in Echtzeit. Die Avatare basieren auf fortschrittlicher GenAI-Technologie und realen Spielerdaten und sollen Fans dabei helfen, Situationen im laufenden Spiel besser nachzuvollziehen. Gleichzeitig liefern sie den FIFA-Schiedsrichterteams zusätzliche Informationen zur Unterstützung bei Abseitsentscheidungen.

Um das Besuchererlebnis in den drei Gastgeberländern zu verbessern, setzt Lenovo verschiedene Technologien ein, die Sicherheit, Effizienz und Interaktion rund um das Turnier unterstützen sollen:

KI-gestützte Navigationssysteme sollen Besucherströme besser lenken und Staus innerhalb der Veranstaltungsorte reduzieren.

KI-basierte stabilisierte Referee Views ermöglichen Perspektiven aus Sicht der Schiedsrichter und reduzieren Bewegungsverzerrungen um bis zu 50 %.

Immersive digitale und holografische Anwendungen schaffen neue Möglichkeiten für Fans, das Spiel zu erleben und mit ihm zu interagieren.

Gleiche Voraussetzungen durch intelligenteren Fussball für alle

Lenovo treibt die digitale Transformation im Sport weiter voran und verfolgt dabei das Ziel, Fussball im Sinne der Vision «Smarter AI for All» breiter zugänglich zu machen. Im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird Lenovo die FIFA AI Pro Plattform bereitstellen – einen KI-gestützten Wissensassistenten der nächsten Generation, der Trainerteams, Spielern und Analysten taktische Einblicke liefern soll. Die Plattform basiert auf der Lenovo AI Factory und wird allen 48 teilnehmenden Teams zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, den Zugang zu professionellen Analysewerkzeugen breiter verfügbar zu machen und damit vergleichbarere Voraussetzungen im sportlichen Wettbewerb zu schaffen.

Das Turnier nach Hause holen – mit den Sondereditionen

Für Fussballfans bietet Lenovo zudem eine besondere Möglichkeit, ihre Begeisterung für das Turnier zu zeigen: Eine Reihe von FIFA Special Edition Geräten aus den Bereichen Business, Consumer und Gaming. Die Modelle verfügen über exklusives Branding und spezielle Verpackungen zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Zum Portfolio gehören unter anderem das motorola razr FIFA World Cup 26th Edition, das ThinkPad X9-14 Gen 1, die ThinkPad X1 Carbon Gen 13 und 14, das Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 11), das Idea Tab sowie das Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10). Die limitierten Sondereditionen sollen Fans die Möglichkeit geben, ein Stück des weltweit grössten Sportereignisses auch über das Turnier hinaus bei sich zu tragen.

Der Umfang und die Komplexität dieser Einsätze unterstreichen zugleich Lenovos wachsende Investitionen in Sporttechnologien. Bereits im März hatte das Unternehmen einen eigenen Geschäftsbereich für den Sportsektor vorgestellt, der Organisationen unterstützen soll, die in globalen Live- und geschäftskritischen Umgebungen arbeiten. Durch die Kombination aus KI-Infrastruktur, Edge Computing, Endgeräten und Services in einem integrierten Ansatz will Lenovo Sportorganisationen dabei unterstützen, fragmentierte Systeme durch eine durchgängige Steuerung in nahezu Echtzeit zu ersetzen. (pd/mc/pg)