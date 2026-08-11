LizenzDirekt lädt zur RoadShow 2026 nach Bern und Zürich

Zug – LizenzDirekt, einer der ältesten europäischen Händler für gebrauchte Softwarelizenzen, veranstaltet gemeinsam mit Swisscom im September 2026 eine RoadShow für Schweizer Unternehmen und Behörden. Unter dem Motto „Lizenzen im Griff. Wirtschaftlich. Souverän. Sicher.» treffen sich IT- und Finanzentscheider am 1. September im Stade de Suisse in Bern sowie am 3. September im Memox Circle in Zürich.

Softwarehersteller verändern ihre Lizenz- und Geschäftsmodelle derzeit in einem Tempo, das viele Unternehmen unter Druck setzt. Broadcom hat die Preise für VMware-Lösungen massiv angehoben, Microsoft restrukturiert seine Lizenzmodelle und setzt ebenfalls auf Preiserhöhungen bei M365. Gleichzeitig wird die Entscheidung darüber, wo Unternehmensdaten gespeichert und verarbeitet werden, zunehmend zur strategischen Weichenstellung. Wer diese Entwicklungen ohne unabhängige Orientierung angeht, verliert leicht den Überblick über sein Lizenzportfolio und zahlt am Ende drauf.

Genau hier setzt die RoadShow an und liefert Leitlinien: LizenzDirekt und Swisscom bündeln ihre Expertise, um Klarheit in einem komplexen Umfeld zu schaffen. Beide Städte bieten dasselbe kompakte Nachmittagsprogramm mit Fachvorträgen, Praxisbericht und Raum für persönlichen Austausch.

Lizenzstrategie und Kostenkontrolle im Fokus

Im Zentrum steht ein Executive Briefing zu den aktuellen Lizenzstrategien. Anhand konkreter Entscheidungsmodelle zeigt es auf, wann Neulizenzen, Subscription, Gebrauchtsoftware oder hybride Modelle den grössten wirtschaftlichen Mehrwert bieten. Ein Schweizer Unternehmen schildert im Anschluss aus erster Hand, wie es seine Lizenzstrategie neu ausgerichtet hat und welche organisatorischen Hürden dabei zu meistern waren.

„Viele Unternehmen kämpfen aktuell an mehreren Fronten gleichzeitig, ob steigende VMware-Kosten, veränderte Microsoft-Konditionen oder die Frage, wie sich Souveränität überhaupt herstellen lässt“, erklärt Andreas E. Thyen, Präsident des Verwaltungsrates der LizenzDirekt AG. „Mit der RoadShow wollen wir Entscheidern eine unabhängige, praxisnahe Orientierung geben, ganz ohne Verkaufsagenda. Gebrauchtsoftware und hybride Lizenzmodelle sind dabei oft der wirtschaftlich sinnvollste Hebel, den Unternehmen zur Verfügung haben.“

Datensouveränität als Teil der Lizenzstrategie

Swisscom ordnet ein, welche Rolle Datensouveränität und moderne Security-Services für eine zukunftsfähige IT-Strategie spielen. Den Abschluss bildet ein Executive Roundtable, bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Fragen zu Lizenzierung, Security und Compliance direkt an die Referentinnen und Referenten richten können. Zum Abschluss klingt der Nachmittag bei einem Flying Dinner mit Gelegenheit zum Netzwerken aus.

„Wo Daten liegen und wie sie verarbeitet werden, entscheidet heute massgeblich über die Resilienz und Handlungsfähigkeit eines Unternehmens“, sagt Andrew Campbell, Unit Lead Specialised Sales Cyber Security Services & Architecture bei Swisscom. „Wir freuen uns, gemeinsam mit LizenzDirekt aufzuzeigen, wie sich Datensouveränität, regulatorische Anforderungen und eine wirtschaftliche Lizenzstrategie sinnvoll miteinander verbinden lassen.“

Die RoadShow richtet sich an IT-Verantwortliche, SAM-Teams sowie Finanzentscheider aus Unternehmen und Behörden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen für beide Termine sind online hier möglich.

Die RoadShow 2026 auf einen Blick