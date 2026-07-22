Wirtschaftsforum Südostschweiz 2026: Neuer Raum für neue Perspektiven

Chur – Wo heute noch gebaut wird, entsteht schon bald die Bühne für die Ideen von morgen: Nach über 25 Jahren in der Stadthalle Chur schlägt das Wirtschaftsforum Südostschweiz ein neues Kapitel auf. Am Freitag, 9. Oktober 2026, findet das Wirtschaftsforum Südostschweiz erstmals in der neuen AREON Eventhalle in Chur statt. Die Halle soll im September fertiggestellt werden – gerade rechtzeitig, bevor sie sich mit inspirierenden Stimmen, spannenden Begegnungen und frischen Perspektiven füllt.

Unter dem Motto «Klarheit schaffen. Zukunft gestalten.» erwartet die Teilnehmenden ein hochkarätiges Programm: Mit dabei sind unter anderem WEF-CEO Alois Zwinggi, Ex-Armeechef Thomas Süssli und der ehemalige deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner. Spannende lokale und regionale Gäste sind Coach und Ex-Spitzensportlerin Livia Altmann, Hamilton-CEO Thomas Liner und der Bündner Weinbauunternehmer Andrea Davaz. Im Zentrum der Referate und Diskussionsrunden stehen Führung in unsicheren Zeiten, unternehmerische Verantwortung und die Zukunft der Südostschweiz. Ergänzt wird die Veranstaltung durch einen optionalen Workshop zur KMU-Nachfolge und viel Raum für den persönlichen Austausch und das Networking.

Eine neue Location und ein starkes Programm machen diesen Tag zu einem Erlebnis für alle, die Zukunft nicht nur diskutieren, sondern aktiv mitgestalten wollen. (WFS/mc/hfu)

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