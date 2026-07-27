39. Engelberger Symposium: Trotzdem. Widerspruch braucht Haltung

Engelberg – Die Zeiten sind unsicher, der Druck gross. Wie schärfen wir das Gespür dafür, ob und wann wir mit der Zeit gehen und wo wir Widerstand leisten? Wer auf diese Fragen gute Antworten will, braucht eine klare Haltung. Mit dem diesjährigen Thema «Trotzdem. Widerspruch braucht Haltung» geht das Engelberger Symposium dem Spannungsfeld auf den Grund.

Die Philosophin Svenja Flasspöhler führt in den Mut des Widersprechens ein, die Reporterin Luzia Tschirky in die Kunst, in unsicheren Zeiten klare Worte zu finden.

Der Eishockeytrainer Jeff Tomlinson zeigt auf, wie ein «Trotzdem» seine Karriere beflügelt hat, und die Unternehmerin Antje von Dewitz, wie sie in der Modebranche allen Regeln zum Trotz auf Nachhaltigkeit setzt.

Schliesslich nimmt uns die junge Musikerin Zoë Më mit auf ihre musikalische und persönliche Reise, die zeigt, wie sie sich im hart umkämpften Musikbusiness treu bleibt.

Das Kloster Engelberg ist genau der richtige Ort, um sich Zeit zu nehmen zur Reflexion des eigenen Tuns und Lassens.

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