localsearch: Social-Media-Ranking – Instagram klarer Spitzenreiter bei KMU-Suche

Zürich – Soziale Medien werden gezielt für die Suche nach KMU-Dienstleistungen genutzt. Das zeigt die Studie «KMU Digital Pulse 2025» von localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU). In der Gesamtbevölkerung führt Instagram das Ranking der beliebtesten Plattformen zur KMU-Suche klar an, gefolgt von Facebook und LinkedIn. Bei den unter 30-Jährigen verdrängt TikTok derweil LinkedIn vom dritten Platz.

Instagram dominiert klar: 77% der Social-Media-Nutzenden suchen KMU-Dienstleistungen über Instagram. Facebook folgt deutlich dahinter mit 49%, LinkedIn auf Rang 3 mit 28%.

77% der Social-Media-Nutzenden suchen KMU-Dienstleistungen über Instagram. Facebook folgt deutlich dahinter mit 49%, LinkedIn auf Rang 3 mit 28%. Generation Gap: Fast jede dritte Person unter 30 (29%) startet die KMU-Suche als erstes auf Social Media – mehr als doppelt so viele wie im Durchschnitt (13 %). Bei den über 60Jährigen sind es nur 5%. Es liegt somit ein Generationenunterschied vor: Je jünger eine Person, desto häufiger sucht sie zuerst via Social Media nach Dienstleistungen von KMU.

Fast jede dritte Person unter 30 (29%) startet die KMU-Suche als erstes auf Social Media – mehr als doppelt so viele wie im Durchschnitt (13 %). Bei den über 60Jährigen sind es nur 5%. Es liegt somit ein Generationenunterschied vor: Je jünger eine Person, desto häufiger sucht sie zuerst via Social Media nach Dienstleistungen von KMU. TikTok macht Sprung auf das Podest bei Jungen: Unter den 18- bis 29-Jährigen, die Social Media zur KMU-Suche nutzen, greift fast jede vierte Person (24 %) zu TikTok. Damit liegt die Plattform bei den unter 30-Jährigen auf Rang 3 direkt hinter Instagram (88 %) und Facebook (26 %). Im Gesamtdurchschnitt liegt TikTok mit 15% deutlich tiefer.

Unter den 18- bis 29-Jährigen, die Social Media zur KMU-Suche nutzen, greift fast jede vierte Person (24 %) zu TikTok. Damit liegt die Plattform bei den unter 30-Jährigen auf Rang 3 direkt hinter Instagram (88 %) und Facebook (26 %). Im Gesamtdurchschnitt liegt TikTok mit 15% deutlich tiefer. Frauen und Tessiner vorne: Frauen (16 %) nutzen Social Media häufiger zur KMU-Suche als Männer (10 %) und Personen aus dem Tessin (19 %) tun dies öfters als jene aus der Westschweiz (15 %) und der Deutschschweiz (12 %).

Die Studie «KMU Digital Pulse 2025» macht deutlich, dass Soziale Medien nicht nur der Inspiration und Unterhaltung dienen, sondern auch gezielt als Suchmaschine für Dienstleistungen von Schweizer KMU genutzt werden. «KMU, die auf Social Media weder präsent noch aktiv sind, verschenken wertvolle Sichtbarkeit und damit digitales Marktpotenzial. Sie riskieren, in der digitalen Welt an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren», so das Studienfazit von Stefano Santinelli, CEO von localsearch.

Unter 30-Jährige: Social-Media-Nutzung mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt

Digitale Informationen über KMU-Dienstleistungen sind für die grosse Mehrheit der Bevölkerung (82 %) wichtig, wie die Studie «KMU Digital Pulse 2025» zeigt. Besonders ausgeprägt ist dieses Bedürfnis bei den 30- bis 44-Jährigen: In dieser Altersgruppe wünschen sich 91 % die Möglichkeit, sich digital über KMU informieren zu können. Auch bei den 18- bis 29-Jährigen (86 %) und den 45- bis 59-Jährigen (80 %) ist dieses Interesse hoch. Selbst in der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen erachten 70 % digitale Informationen von KMU als mindestens wichtig.

Wenn die Schweizerinnen und Schweizer ein KMU suchen und noch keinen Anbieter kennen, nutzen acht von zehn Personen (80 %) zuerst eine Suchmaschine wie Google. Lediglich 13 % der Befragten verwenden Social Media als erste Anlaufstelle bei der Suche nach KMUDienstleistungen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Erste Suche nach KMU-Dienstleistungen.

Haben damit Soziale Medien als Suchmaschine für KMU ausgedient? localsearch-CEO Stefano Santinelli widerspricht und verweist auf einen deutlichen Generationenunterschied: «Jüngere Menschen bewegen sich ganz selbstverständlich auf Social Media, was auch ihr Suchverhalten prägt». So zeigt sich: Bei den 18- bis 29-Jährigen setzen 29 % bei der erstmaligen Suche nach einem KMU auf Soziale Medien – mehr als doppelt so viele wie in der Gesamtbevölkerung. Selbst bei den 30- bis 44-Jährigen liegt der Anteil mit 15 % über dem Durchschnitt. Erst mit zunehmendem Alter sinkt die Nutzung deutlich: auf 8 % bei den 45- bis 59-Jährigen und auf 5 % bei den 60- bis 79-Jährigen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Nutzung Social Media für erste KMU-Suche.

Es ist ein Geschlechterunterschied festzustellen: Frauen (16 %) greifen bei der KMU-Suche häufiger auf Social Media zurück als Männer (10 %). Auch regional sind Unterschiede erkennbar: Im Tessin nutzen 19 % der Befragten Soziale Medien zu diesem Zweck – mehr als in der Westschweiz (15 %) und der Deutschschweiz (12 %).

Social-Media-Ranking: Instagram deutlich vor Facebook und Co.

Bei der Suche nach KMU-Dienstleistungen über Social Media liegt Instagram klar an der Spitze: 77 % der Social-Media-Nutzenden setzen auf die Plattform. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Facebook (49 %), LinkedIn (28 %), YouTube (23 %), TikTok (15 %), Pinterest (8 %), X (5 %) und Snapchat (2 %), wie Abbildung 3 zeigt.

Diese Zahlen decken sich mit der Mediennutzungsstudie «IGEM-Digimonitor 2025», die Instagram als die meistgenutzte Social-Media-Plattform über alle Altersgruppen hinweg ausweist. «KMU Digital Pulse 2025» zeigt dies spezifisch im Kontext der Suche nach Dienstleistungen von Schweizer KMU.

Abbildung 3: Meistgenutzte Social-Media-Plattformen zur KMU-Suche.

Noch deutlicher zeigt sich die Dominanz von Instagram bei den 18- bis 29-jährigen Social-Media-Nutzenden: 88 % dieser Altersgruppe nutzen die Plattform zur Suche nach KMUDienstleistungen (siehe Abbildung 4). Mit grossem Abstand folgt Facebook auf Rang 2 (26 %), knapp dahinter liegt TikTok mit 24 % auf Rang 3. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, in der TikTok lediglich Rang 5 belegt, zeigt sich somit, dass die Plattform bei jungen Erwachsenen deutlich besser abschneidet. Personen ab 30 Jahren (Altersgruppen 30-44, 45-59, 60-79) suchen mit 60 % deutlich häufiger nach KMU auf Facebook als 18- bis 29-Jährige (26 %).

Abbildung 4: Meistgenutzte Social-Media-Plattformen zur KMU-Suche bei den 18- bis 29-Jährigen.

Apropos Spitzenreiter Instagram: Selbst bei den 44- bis 59-Jährigen nutzen noch mehr als 70 % die Plattform, um nach Dienstleistungen von KMU zu suchen. Über alle Altersgruppen hinweg nutzen Frauen (82%) Instagram deutlich häufiger als Männer (70 %). Ähnlich verhält es sich bei Pinterest, das tendenziell eher von Frauen (11%) als von Männern (4 %) zur KMUSuche verwendet wird.

Bei den anderen Social-Media-Plattformen zeigt sich beim Altersvergleich ein umgekehrtes Bild. Männer nutzen die jeweiligen Plattformen häufiger als Frauen zur Suche nach KMUDienstleistungen: Besonders deutlich zeigt sich dies bei LinkedIn (38 % Männer, 22 % Frauen), YouTube (31 % vs. 18 %) und X (10 % vs. 2 %). Auch bei Facebook liegt die Nutzung bei Männern tendenziell höher (58 % vs. 45 %).

Social Media: Mehr als ein Suchkanal – auch für die Kontaktpflege gefragt

Social Media ist nicht nur für die Suche nach KMU-Dienstleistungen relevant, sondern gewinnt laut der Studie «KMU Digital Pulse 2025» auch als Kanal für die digitale Kontaktpflege zunehmend an Bedeutung. Für 65 % der Befragten ist es wichtig, dass KMU digitale Möglichkeiten zur Kontaktpflege anbieten – selbst bei den über 60-Jährigen liegt dieser Wert bei beachtlichen 62 %. Neben klassischen Kanälen wie E-Mail und SMS werden auch Soziale Medien als Mittel zur Kundenbindung geschätzt: 13 % der Befragten möchten gezielt Social Media nutzen, um mit einem KMU in Kontakt zu bleiben.

«Dass Social Media nicht nur der Inspiration und Unterhaltung dienen, sondern auch zur Suche genutzt werden, zeigt deutlich: KMU sollten Social Media in ihren Kommunikations- und Marketingmix integrieren – nicht zuletzt, weil sie auch für die digitale Kontaktpflege relevant sind», sagt localsearch-CEO Stefano Santinelli.

Mit der neuen Version des Produkts digitalONE von localsearch wird es für KMU noch einfacher, in sozialen Medien präsent zu sein, professionelle Beiträge auf Instagram, Facebook & Co. zu publizieren und schnell und kompetent auf Bewertungen und Kundenfeedbacks zu reagieren. (localsearch/mc/ps)