Luciano Rizza wird Managing Director Financial Services bei Adnovum

Zürich – Luciano Rizza, Country Managing Director Schweiz bei GFT Technologies, übernimmt ab 1. Juni 2024 die Leitung der Market Unit Financial Services bei Adnovum und wird Mitglied des Global Leadership Teams.

Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Fokus auf Exzellenz und Wachstum in einem sich ständig verändernden Marktumfeld. Luciano Rizza verfügt über langjährige Erfahrung in Führungspositionen und in der Begleitung von Transformationsprozessen in Schweizer Unternehmen sowie im internationalen Umfeld. Unter seiner Leitung soll das bewährte Leistungsangebot im Bereich innovativer und skalierbarer Technologie-Lösungen für den Finanzsektor weiter ausgebaut werden.

Luciano Rizza hält einen Bachelor-Abschluss in Informatik der Universität Genua sowie einen Executive MBA der HSG und ist Absolvent der Harvard Business School. Er verfügt über langjährige Management-Erfahrung in internationalen Unternehmen in den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen und Beratung. Vor seiner Position als Country Managing Director Schweiz bei GFT Technologies hatte er Führungspositionen bei UBS, Accenture und Credit Suisse inne. (Adnovum/mc)