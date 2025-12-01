Managed Services professionalisieren: Von der SLA-Verwaltung bis zum Ticketing

Ottobrunn – Damit IT-Systemhäuser und ähnliche Dienstleister effizient arbeiten und Abläufe optimal verwalten können, braucht es verlässliche Managed Services. Mit ihrer Hilfe ist es unter anderem möglich, beispielsweise Projekte, Kundenverträge und SLAs zu steuern, und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten.

Vor allem ganzheitliche Lösungen können die entsprechenden Abläufe oft deutlich vereinfachen. Sie bieten verschiedene Funktionen und Vorteile an einer zentralen Stelle und lassen sich dementsprechend gut in den Arbeitsalltag integrieren. Nutzer profitieren davon, SLA-Überwachung, Ticketing, Finanzplanung und Reporting zentral bündeln zu können.

Die SLA-Verwaltung als „Herzstück“ eines professionellen Services

Ob der Managed Service eines Unternehmens überzeugt oder nicht, ist zu einem grossen Teil von der Verwaltung der Service-Level-Agreements abhängig. Mit einer einschlägigen Software für Systemhäuser lässt sich hier einiges vereinfachen.

Viele Anbieter ermöglichen mit ihren Lösungen zum Beispiel:

die automatische Erinnerung bei SLA-Verstössen

Massnahmen, die die Kundenbindung unterstützen

das Erstellen klarer Leistungsnachweise, so dass interne Abläufe vereinfacht und Audits erleichtert werden können.

Schon gewusst? Über die zentrale Verwaltung von Verträgen und SLAs können Systemhäuser die Basis dafür schaffen, dass ihre Serviceversprechen an die Kunden eingehalten und Ressourcen optimal eingesetzt werden können.

So lassen sich Ticketing und Serviceprozesse optimal steuern

Ein überzeugender Managed Service lebt vor allem von einem gut strukturierten Ticketing-Prozess. Wer sein Ticket-System entsprechend integriert, kann alle Aufgaben und Kundenanfragen lückenlos und gut nachvollziehbar dokumentieren.

Als besonders praktisch erweist es sich in diesem Zusammenhang, wenn die jeweiligen Service-Tickets direkt mit den passenden Projekten und Kundenkonten verbunden werden können.

Auf diese Weise ergeben sich Vorteile wie zum Beispiel:

kürzere Bearbeitungszeiten (dank automatischer Priorisierung)

die Möglichkeit, alle Serviceaktivitäten transparent nachvollziehen zu können

eine einfache Leistungsabrechnung, in deren Zusammenhang alle Arbeitszeiten und Ressourcen automatisch erfasst werden.

Das bedeutet, dass es auf der Grundlage einer optimalen Steuerung unter anderem möglich ist, die Kundenzufriedenheit, aber auch die wirtschaftliche Effizienz, zu steigern. Apropos…

Welche wirtschaftlichen Vorteile sind mit modernen Managed Services verbunden?

Viele Unternehmen entscheiden sich im Laufe der Zeit (und oft vergleichsweise früh) für den Einsatz von Managed Services, weil diese nicht nur operative, sondern auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen.

So helfen automatisierte Prozesse dabei, manuelle Tätigkeiten (und damit auch Personalkosten) zu reduzieren. Umgekehrt können steigende Löhne durchaus die Automatisierung vorantreiben.

Gleichzeitig können sich ein transparentes Reporting und eine optimierte Abrechnung positiv auf den Umsatz des betreffenden Unternehmens auswirken.

Zu guter Letzt unterstützen OCR-gestützte Dokumentenerfassungen und eine pünktliche Rechnungsstellung den Cashflow und die Liquidität des Unternehmens.

Managed Services als Basis für fundierte Entscheidungen

Hierbei handelt es sich um ein Detail, das im Unternehmensalltag oft in Vergessenheit gerät: Professionell geführte Managed Services bilden die Basis für strategische Entscheidungen und Investitionen.

Wer sich hier für die passende Software entscheidet und diese genau so nutzt, wie sie zu den individuellen Anforderungen passt, kann seine Investitionsentscheidungen oft unter der Berücksichtigung aller wichtigen Punkte treffen und Infos zu Auslastung, Kosten und Umsatz einbeziehen.

Gleichzeitig ist es mit einer modernen Lösung auch möglich, Budgets für neue Projekte und Services zu planen und „bösen Überraschungen“ in Bezug auf das Thema Liquidität vorzubeugen. Alle Zahlen liegen transparent vor und müssen nur noch ausgewertet bzw. bewertet werden. So lässt sich der Aufwand, der in Bezug auf die Bereiche Controlling und Reporting anfällt, oft deutlich reduzieren.

Managed Services: Moderne Lösungen, die oft umfassender sind als gedacht

Wer den Begriff „Managed Services“ hört, denkt oft an klassische Bereiche wie SLA-Überwachung oder Ticketmanagement. Moderne Software-Lösungen bieten jedoch viel mehr.

Sie helfen unter anderem dabei,…:

Prozesse zu automatisieren

Transparenz zu schaffen

finanzielle Vorteile zu nutzen.

Unternehmen, die sich auf der Suche nach einer passenden Unterstützung befinden und gegebenenfalls auch ihre Resilienz gegenüber potenziellen Krisen verbessern möchten, sollten sich für eine Lösung entscheiden, die möglichst alle relevanten Aspekte rund um Service, Projektmanagement, CRM und Finanzen berücksichtigt, und alles auf einer Plattform zusammenbringt.

Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass die Nutzer von einer transparenten Übersicht, einer fundierten Entscheidungsgrundlage und einer wirtschaftlichen Effektivität profitieren können. Sie steigern damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und setzen ihre Ressourcen optimal ein. Wichtige Faktoren, die mittlerweile fast unersetzlich geworden sind, wenn es darum geht, sich gegen den Rest der Mitbewerber durchzusetzen. (to/mc/hfu)