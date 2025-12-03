Martin Brunner ist neuer Country Director bei agineo Schweiz AG

Bern – agineo, der grösste unabhängige ServiceNow Elite Partner in EMEA und Teil der Materna Group, hat mit Martin Brunner einen neuen Country Director Schweiz.

In seiner neuen Rolle wird Brunner den Ausbau der Schweizer Marktpräsenz vorantreiben, das lokale Team weiterentwickeln und Kunden bei digitalen Transformationen mit Fokus auf Enterprise Service Management wie Customer Service Management und HR begleiten.

Martin Brunner verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen Unternehmen – unter anderem bei ServiceNow und Zurich Insurance. Seine Expertise umfasst die Umsetzung umfassender Transformationsprogramme, die strategische Implementierung sowie operative Restrukturierungen und Verantwortung für Customer Success.

Proaktive Unterstützung für nachhaltige Kundenprojekte

Gemeinsam mit Peter Schmid, Head of Sales agineo Schweiz AG, berät Martin Brunner Unternehmen rund um unternehmensweites Business Management. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem strategischen Einsatz von AI Agents, insbesondere in komplexen, kontextabhängigen oder fragmentierten Prozessen. Ziel ist es, Abläufe mithilfe KI-gestützter Lösungen intelligent zu vereinfachen, zu automatisieren, Kosten zu senken und so die digitale Transformation nachhaltig zu beschleunigen. Dabei begleitet agineo auf Basis des ‘AI Journey’ Frameworks ihre Kunden von der ersten Use-Case-Definition bis zur vollständigen Agenten-Integration.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Angebot von strategischen Beratungsmodulen, um gezielt einzelne Bereiche rund um die ServiceNow Plattform zu stärken für eine nachhaltige und schnellere Weiterentwicklung der Kundenanwendungen.

Martin Brunner sagt:“ Mein Ziel ist es, unseren Kunden konkrete Unterstützung mit innovativen Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (AI), Enterprise Service Management und Strategic Advisory rund um die ServiceNow Plattform zu bieten. Wir möchten sie sicher, effizient und nachhaltig auf ihrem Weg der digitalen Transformation begleiten.» (agineo/mc)