Zürich – Anlässlich der Microsoft Schweiz Partner Excellence Awards in Zürich hat Microsoft Schweiz die Gewinner der diesjährigen Partner-Auszeichnungen bekanntgegeben. Ausgezeichnet werden Partnerorganisationen, die mit ihren Lösungen einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Weiterentwicklung der Schweiz leisten. Im Zentrum steht der Microsoft Country Partner of the Year Award für die Schweiz, welcher 2026 an EPAM geht.

«Unsere Partner und Partnerinnen spielen eine zentrale Rolle dabei, Innovationen voranzutreiben, die digitale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu stärken und aufzuzeigen, wie verantwortungsvolle Technologie echten Mehrwert schafft. Wir gratulieren EPAM zum Microsoft Country Partner of the Year Award sowie allen weiteren Gewinnerinnen und Gewinnern und danken ihnen für die partnerschaftliche und enge Zusammenarbeit», sagt Andrew Reid, Commercial Partner Lead bei Microsoft Schweiz.

EPAM wird für seine führende Rolle in der Umsetzung sicherer, verantwortungsvoller und geschäftsrelevanter KI-Lösungen ausgezeichnet. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, KI skalierbar in zentrale Geschäftsprozesse einzubetten.

«Die Auszeichnung als Microsoft Country Partner of the Year 2026 in der Schweiz ist eine besondere Anerkennung für unser gesamtes Team», sagt Enver Amdiy, Senior Vice President und Head of Business for Europe bei EPAM. «Sie bestärkt uns in unserem Anspruch, KI über die Experimentierphase hinaus sicher, verantwortungsvoll und mit messbarem Mehrwert in die Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden zu integrieren. Gemeinsam mit Microsoft freuen wir uns darauf, Schweizer Organisationen auch weiterhin dabei zu unterstützen, ihre Innovationskraft zu stärken und das volle Potenzial von KI auszuschöpfen.»

Gewinner der Microsoft Schweiz Partner Excellence Awards 2026

Microsoft Schweiz gratuliert auch den folgenden Partnern zu ihren Auszeichnungen in den jeweiligen Kategorien:

Copilot & Agents at Work: Accenture & Avanade

Agentic Business Applications: Visionet

Unify Your Data Platform: PwC

Security: Ontinue

Industry Excellence: Swisscom

Marketplace Champion: ServiceNow

Partner Innovation: AI Business School

Frontier Transformation: Campana & Schott und isolutions (gemeinsame Gewinner)

Social Impact: BitHawk

Gemeinsam den digitalen Standort Schweiz stärken

Die diesjährigen Auszeichnungen unterstreichen, wie verantwortungsvolle Technologie und unternehmerischer Gestaltungswille zusammenwirken können. Die Partnerunternehmen sind ein zentraler Bestandteil des digitalen Ökosystems der Schweiz, und Microsoft freut sich darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter auszubauen.

Die Microsoft Partner Excellence Awards würdigen jene Organisationen, die mit Cloud- und KI-Lösungen einen messbaren Beitrag zur Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten. (Microsoft/mc)