Die Einführung von KI in einem globalen Unternehmen erfordert mehr als nur Technologie. Entscheidend sind der Aufbau von Vertrauen, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen und die aktive Einbindung der Mitarbeitenden in den Transformationsprozess.

Die Adecco Group hat bereits 22’000 Microsoft 365 Copilot-Lizenzen ausgerollt. In der ersten Folge von «Innovation Spotlight» von Microsoft Schweiz erfahren Sie, wie das Unternehmen sein Innovationsbestreben mit den Anforderungen an Sicherheit, Governance und dem Vertrauen der Mitarbeitenden in Einklang bringt. Caroline Basyn, Chief Digital and IT Officer bei der Adecco Group, spricht dazu in Zürich mit Rashida Hodge, Corporate Vice President, AI Business Solutions bei Microsoft, über die erfolgreiche und verantwortungsvolle Einführung von KI in der Praxis.

Von der Verankerung von Vertrauen und Sicherheit in der unternehmensweiten Transformation bis hin zur Erprobung neuer Arbeitsweisen im Rahmen des Cowork-Pilotprojekts zeigt das Gespräch, wie KI einen konkreten Mehrwert für Mitarbeitende, Kandidatinnen und Kandidaten sowie Kunden schaffen kann.

Sehen Sie sich das vollständige Gespräch im Video an und erfahren Sie, wie sich vertrauenswürdige KI in messbaren Mehrwert im grossen Massstab übersetzen lässt.