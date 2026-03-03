Mimacom ernennt Markus Böhm zum CEO

Bern – Der Schweizer Software- und Consulting-Anbieter Mimacom ernennt Markus Böhm zum Chief Executive Officer. Mit diesem Schritt bekräftigt das Unternehmen seinen strategischen Fokus: komplexe Technologieinvestitionen, von Individual-Software bis hin zu Künstlicher Intelligenz (KI), konsequent in messbare Geschäftsergebnisse zu überführen.

In einer Phase, in der Unternehmen über reine Digitalisierung und isolierte KI-Experimente hinausgehen, verschiebt sich der Anspruch: Nicht mehr das Potenzial der Technologie steht im Vordergrund, sondern ihre skalierbare, sichere und wirtschaftlich wirksame Integration in geschäftskritische Umgebungen.

Technologie in Wirkung übersetzen

Mit Markus Böhm übernimmt ein CEO die Führung, der für partnerschaftliche Zusammenarbeit, starke Teams und langfristige Kundenbeziehungen steht. Seine Ernennung unterstreicht den Anspruch von Mimacom, Technologieprojekte noch stärker an klar definierten Business Outcomes auszurichten.

„Was mich an Mimacom begeistert, sind die Mitarbeitenden und ihre Fähigkeit, auch komplexe Herausforderungen pragmatisch zu lösen“, sagt Markus Böhm. „Mein Fokus liegt darauf, dieses Fundament weiter auszubauen und unsere Kundinnen und Kunden konsequent bei ihren geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen. Technologie ist entscheidend, doch Teamarbeit, Neugier und gemeinsame Verantwortung verwandeln Ideen in nachhaltige Wirkung.“

KI als integraler Bestandteil moderner Enterprise-Systeme

Für Mimacom ist KI keine isolierte Disziplin, sondern integraler Bestandteil der entwickelten Systeme sowie der eigenen Arbeitsweise. Projekte werden grundsätzlich so konzipiert, dass sie KI-fähig sind und zentrale Anforderungen wie Elastizität, Autonomie, Interoperabilität und tiefgehende Observability erfüllen. Im Fokus steht dabei nicht Technologie um ihrer selbst willen, sondern resiliente Systeme, die performen, sich anpassen und langfristig Bestand haben. Mimacom kombiniert praxisnahe Engineering-Expertise mit strategischer Beratung über den gesamten Lifecycle hinweg – von der Zielbilddefinition und dem Plattformdesign über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb. (Mimacom/mc/hfu)

