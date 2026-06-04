in-factory GmbH: Drei Jahrzehnte Erfahrung im Wandel der Datenwelt

Tagelswangen – Die in-factory GmbH blickt auf 30 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Seit der Gründung im Jahr 1996 begleitet das IT-Beratungsunternehmen Kunden im DACH-Raum bei der Umsetzung von Daten- und IT-Projekten. Im Mittelpunkt stehen dabei heute mehr denn je Themen wie Datenqualität, Data Governance und die Nutzung von Daten für fundierte Entscheidungen. Diese Themen sind auch Schwerpunkt des 4. Data Community Days 2026 am 16. Juni in Zürich.

„Der Fokus hat sich in den letzten Jahren deutlich verschoben. Früher ging es darum, Daten verfügbar zu machen. Heute steht im Vordergrund, wie Daten sinnvoll genutzt werden können“, erklärt Urban Wymann, Gründer der in-factory GmbH. Daten sind längst zu einem strategischen Faktor geworden, der direkten Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat.

„Ein konsistentes Datenmanagement ist heute die Grundlage für fundierte Entscheidungen und die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen“, ergänzt Erich Schlotterer, Gründer und Geschäftsführer Schweiz. Gerade im Zusammenhang mit neuen Technologien zeigt sich, wie wichtig und grundlegend eine stabile Datenbasis ist.

Mit Blick auf aktuelle Technologien wie Cloud und Künstliche Intelligenz sieht die in-factory die grössten Herausforderungen vor allem in den Grundlagen eines funktionierenden Datenmanagements. „Neue Technologien allein führen nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. Entscheidend ist eine verlässliche Datenbasis sowie klare Prozesse und Zuständigkeiten“, sagt Carsten Schlotmann, Geschäftsführer Deutschland.

Die in-factory GmbH setzt dabei weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden. „Unser Anspruch ist es, Unternehmen ganzheitlich zu begleiten, von der Analyse über die Umsetzung bis hin zum Betrieb“, ergänzt Gerald Weber, Gründer und Geschäftsführer Schweiz.

Data Community Day 2026 in Zürich

Im Jubiläumsjahr lädt die in-factory GmbH im 4. Jahr in Folge zum Data Community Day 2026 ein. Am 16. Juni 2026 findet die Veranstaltung mit IT-Entscheidern und -Verantwortlichen im Rahmen eines Networking-Brunchs im Hotel AMERON Zürich statt.

Prominenter Special Guest

Als besonderer Gast wird Urs Meier erwartet. Der ehemalige internationale Schiedsrichter gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Schweizer Fussball und wird Impulse zum Thema Entscheidungsfindung unter Druck geben.

Dazu bringen Speaker von in-factory, Informatica und Strategy Inc. vertiefte Einblicke ins strategische Datenmanagement. Der Networking Brunch bietet Raum für Austausch zu aktuellen Herausforderungen rund um Datenqualität, Data Governance und deren praktische Umsetzung, insbesondere im Kontext von KI-Projekten.

Weitere Informationen und die Agenda zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Interessierte hier: Zur Anmeldung. (in-factory/mc/hfu)