MTF Solutions AG überträgt Abacus-Geschäft an AXEPT

Worblaufen – MTF Solutions AG, IT-Gesamtlösungsanbieter für KMU, überträgt ihr Abacus-Geschäft per 1. April 2025 an die Axept Business Software AG. Neben der bewährten Zusammenarbeit zwischen Axept und MTF wird die Übergabe des Abacus-Geschäfts genutzt, um Synergien zu schaffen und die Präsenz in der Region Schaffhausen weiter auszubauen.

Um sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und den Kunden einen breiteren Zugang zu Expertise und Know-how zu ermöglichen, übergibt die MTF Solutions AG, eine Tochtergesellschaft der Swisscom und Anbieter von IT-Services für KMU, das gesamte Abacus-Geschäft an die ebenfalls zur Swisscom-Gruppe gehörende Axept Business Software AG, Anbieter von Abacus ERP-Lösungen in der Schweiz. Dieser strategische Schritt erlaube es der MTF Solutions AG, ihre Ressourcen gezielt auf die Bereiche Consulting, IT-Services und die Weiterentwicklung ihrer Private Cloudlösung auszurichten, heisst es in einer Mitteilung.

Abacus-Geschäft: Stärkung der Region Schaffhausen durch Axept Business Software AG

Axept Business Software übernimmt nicht nur das Abacus-Team der MTF Solutions AG Schaffhausen, sondern auch die Kundenbetreuung und die Weiterentwicklung der Abacus-Lösungen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Axept und MTF bleibt bestehen: MTF wird weiterhin die Cloud-Infrastruktur für die Abacus-Lösungen bereitstellen und damit sicherstellen, dass die Kunden von einer leistungsfähigen, stabilen und modernen Plattform profitieren. Gleichzeitig wird Axept das Abacus-Geschäft weiter ausbauen und Synergien in der Region Schaffhausen nutzen.

Die Übergabe des Abacus-Geschäfts wird in den kommenden Monaten schrittweise umgesetzt, um einen reibungslosen Übergang für Mitarbeitende und Kunden zu gewährleisten. (pd/mc/pg)