Nachwuchsförderung in der IT – ti&m sponsert Jugendaward bei Best of Swiss Apps

Zürich – Die aktuelle Lancierung von Best of Swiss Apps 2023 wartet mit einer Neuerung auf: Mit dem «hack an app award» von ti&m wird neu die beste App eines Kindes ausgezeichnet. ti&m und Best of Swiss Apps möchten so die Begeisterung des Nachwuchses an der IT fördern und einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten.

Der Schweizer Digitalisierer ti&m gibt seinem IT-Jugendförderprogramm «hack an app» eine grössere Plattform und partnert mit Best of Swiss Apps. Neu wird an den Best of Swiss Apps die beste Quiz-App eines Kindes mit dem «hack an app award» ausgezeichnet. Für die Gewinnerin oder den Gewinner winkt ein unvergesslicher Abend an der Award Night mit den Eltern und ein Gutschein von Digitec Galaxus.

Am «hack an app award» teilnehmen können alle Kinder, die einen «hack an app»-Kurs besucht haben. Die Teilnahme steht aber auch anderen Kindern offen. Bedingung ist, dass sie zwischen 11 und 14 Jahre alt sind und ihre eigene App mit der Plattform «Thunkable» entwickelt haben. Im Vordergrund der Teilnahme steht nicht das technologische Know-how, sondern die Kreativität und die Idee hinter der entwickelten App. Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie hier.

Mit «hack an app»-Kursen die Freude an der IT wecken

Seit über zehn Jahren begeistert ti&m mit seinem IT-Jugendförderprogramm «hack an app» Kinder für die IT. An den viertägigen Kursen lernen Kinder die Grundlagen der IT kennen, entwickeln mit Hilfe von ti&m-Mitarbeitenden ihre eigene App und tauchen so spielerisch in die faszinierende Welt der Technologie ein. Mittlerweile haben über 2’000 Kinder am Jugendförderprogramm teilgenommen. Durch die Lancierung des «hack an app awards» und die Partnerschaft mit Best of Swiss Apps möchte ti&m dem sehr wichtigen Thema der Jugendförderung in der IT mehr Reichweite verschaffen.

Thomas Wüst, Gründer und CEO von ti&m: «Wir bei ti&m lieben Technologie. Die IT ist kreativ, spannend und abwechslungsreich und begeistert mich und unsere Mitarbeitenden jeden Tag aufs Neue. Diese Freude vermitteln wir den Kindern mit unseren «hack an app»-Kursen. Dass wir mit dem Award jetzt noch mehr Kinder erreichen können, freut uns natürlich umso mehr.»

Die kostenlosen viertägigen Kurse finden während den Schulferien regelmässig an den drei Schweizer ti&m-Standorten Zürich, Bern und Basel und in verschiedenen Schulen in der gesamten Deutschschweiz statt. Auch für andere Firmen stehen die «hack an app»-Kurse zur Verfügung und können inkl. ti&m-Kursleitende gebucht und in den jeweiligen Büros durchgeführt werden. (ti&m/mc)

Anmeldungslink für die nächsten «hack an apps» während den Sommerferien