NATO Communications and Information Agency entscheidet sich für Oracle Cloud Infrastructure

München – Oracle gab heute bekannt, dass die NATO Communications and Information Agency (NCIA) ihre missionskritischen Workloads auf die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) verlagern wird. In Zusammenarbeit mit Red Reply und Shield Reply, den auf Oracle-Technologien spezialisierten Unternehmen der Reply-Gruppe, sowie dem Hauptauftragnehmer Thales wird die NCIA ihre lokalen Workloads auf OCI verlagern, um von den souveränen Cloud-Lösungen, der hohen Leistung, der Verfügbarkeit, den KI-Innovationen und der Sicherheit von OCI zu profitieren.

Die NCIA ist das Technologie- und Cyberzentrum der NATO, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Allianz zu vernetzen, ihre Netzwerke zu schützen und ihre Operationen zu unterstützen. Ihre Mission ist es, der NATO sichere, kostengünstige und interoperable Kommunikations- und Informationssysteme sowie -dienste bereitzustellen. Um diese Mission und ihr laufendes Modernisierungsprogramm zu unterstützen, baut die NCIA ihre Kapazitäten aus und optimiert die Leistung ihrer Systeme.

„Gemeinsam mit Oracle unterstützen wir die NCIA dabei, der NATO sichere, cloudbasierte und interoperable Kommunikations- und Informationssysteme sowie -dienste bereitzustellen“, so Alexandre Bottero, Vice President Network and Infrastructure Systems bei Thales. „Mit OCI kann die NCIA die neuesten Cloud- und KI-Innovationen nutzen, um ihre technologische Infrastruktur zu modernisieren, ohne die Sicherheit ihrer missionskritischen Daten zu gefährden.“

Mit den souveränen Cloud-Fähigkeiten von OCI wird die NCIA in der Lage sein, ihre Anforderungen hinsichtlich Datenhoheit, Hyperscale-Diensten und Betriebskontrollen zu erfüllen.

„Red Reply und Shield Reply werden als ausgewählte Oracle-Partner ihr fundiertes Fachwissen im Bereich Oracle-Technologien einbringen und eine umfassende Palette an Beratungsleistungen und Managed Services bereitstellen – von der Analyse und dem sicheren Design bis hin zur Migration von drei Legacy-Rechenzentren zur Oracle Cloud Infrastructure“, so Filippo Rizzante, CTO bei Reply. „Unser Ziel ist es, einen sicheren, nahtlosen und zukunftssicheren Übergang in die Cloud für die geschäftskritischen Workloads der NCIA zu gewährleisten.“

„OCI wird der NCIA dabei helfen, ihre Daten zu verwalten, zu analysieren und zu schützen, und ihr gleichzeitig mehr Kontrolle und Sicherheit hinsichtlich der Speicherung ihrer Daten und der Ausführung ihrer Workloads geben“, so Richard Smith, Executive Vice President of Technology und General Manager bei Oracle EMEA. „Wir sind stolz darauf, die NATO zu unterstützen, und freuen uns darauf, der Allianz dabei zu helfen, von der KI-optimierten Oracle-Cloud in einer sicheren, widerstandsfähigen Umgebung zu profitieren.“

Red Reply, Shield Reply und Thales werden die Integration der Oracle Cloud Infrastructure in das NATO-Informationssystem überwachen, die durchgängige Datensicherheit gewährleisten und die damit verbundene Migration der Workloads koordinieren, während Proximus fortschrittliche Netzwerkfunktionen bereitstellen wird.

Über Oracle Distributed Cloud

Die Distributed Cloud von Oracle bietet die Vorteile der Cloud mit mehr Kontrolle und Flexibilität. Das Distributed-Cloud-Angebot von Oracle umfasst:

Public Cloud: Hyperscale-Public-Cloud-Regionen eignen sich für Unternehmen jeder Grösse, einschliesslich solcher, die strenge EU-Souveränitätskontrollen erfordern. Die vollständige Liste der Regionen finden Sie hier.

Hyperscale-Public-Cloud-Regionen eignen sich für Unternehmen jeder Grösse, einschliesslich solcher, die strenge EU-Souveränitätskontrollen erfordern. Die vollständige Liste der Regionen finden Sie hier. Dedicated Cloud: Kunden können mit OCI Dedicated Region alle OCI-Cloud-Services in ihren eigenen Rechenzentren ausführen, während Partner OCI-Cloud-Services weiterverkaufen und die Erfahrung mit Oracle Alloy anpassen können. Oracle betreibt auch separate Government Clouds in den USA, Grossbritannien und Australien sowie isolierte Cloud-Regionen für Zwecke der nationalen Sicherheit. Jedes dieser Produkte bietet einen vollständigen Cloud- und KI-Stack, den Kunden als Sovereign Cloud bereitstellen können.

Kunden können mit OCI Dedicated Region alle OCI-Cloud-Services in ihren eigenen Rechenzentren ausführen, während Partner OCI-Cloud-Services weiterverkaufen und die Erfahrung mit Oracle Alloy anpassen können. Oracle betreibt auch separate Government Clouds in den USA, Grossbritannien und Australien sowie isolierte Cloud-Regionen für Zwecke der nationalen Sicherheit. Jedes dieser Produkte bietet einen vollständigen Cloud- und KI-Stack, den Kunden als Sovereign Cloud bereitstellen können. Hybrid Cloud: OCI stellt wichtige Cloud-Services vor Ort über Oracle Exadata Cloud@Customer und Compute Cloud@Customer bereit und verwaltet bereits Bereitstellungen in über 60 Ländern. Darüber hinaus unterstützt die OCI Roving Edge Infrastructure, die aus mehreren Konfigurationen robuster und tragbarer Hochleistungsgeräte besteht, Kunden dabei, Remote-KI-Inferenz am Rand des Netzwerks zu nutzen.

OCI stellt wichtige Cloud-Services vor Ort über Oracle Exadata Cloud@Customer und Compute Cloud@Customer bereit und verwaltet bereits Bereitstellungen in über 60 Ländern. Darüber hinaus unterstützt die OCI Roving Edge Infrastructure, die aus mehreren Konfigurationen robuster und tragbarer Hochleistungsgeräte besteht, Kunden dabei, Remote-KI-Inferenz am Rand des Netzwerks zu nutzen. Multicloud: OCI wird physisch bei allen Hyperscale-Cloud-Anbietern bereitgestellt, darunter AWS, Google Cloud und Microsoft Azure, und bietet nativ integrierte Oracle-Datenbankdienste mit geringer Latenz, darunter Oracle Database@AWS, Oracle Database@Azure, Oracle Database@Google Cloud und Oracle HeatWave auf AWS und Microsoft Azure. Mit Oracle Interconnect für Microsoft Azure und Oracle Interconnect für Google Cloud können Kunden wichtige Funktionen aus verschiedenen Clouds kombinieren.

