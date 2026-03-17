Austin – Oracle präsentiert mit Java 26 eine neue Generation der weltweit führenden Programmiersprache und Entwicklungsplattform. Zehn neue JDK Enhancement Proposals stärken Java‘s KI- und Kryptografie-Fähigkeiten, vereinfachen den Code und steigern die Produktivität von Entwicklern.

Mit dem neuen Java Verified Portfolio liefert Oracle ausserdem ein kuratiertes Ökosystem aus Tools, Frameworks und Services – inklusive kommerziellem Support für JavaFX und Helidon, einem Java Framework für Microservices.

Erfahren Sie mehr zu den Neuerungen in Java 26 in der englischsprachigen Pressemeldung: Oracle veröffentlicht Java 26 (Oracle/mc/ps)