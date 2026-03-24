Oracle stellt Fusion Agentic Applications vor

Oracle AI World, London – Oracle hat heute die Fusion Agentic Applications angekündigt – eine neue Klasse von Unternehmensanwendungen, die von koordinierten Teams spezialisierter, ergebnisorientierter, proaktiver und auf Reasoning basierender KI-Agenten angetrieben werden und für die Ausführung im Unternehmen entwickelt sind. In Oracle Fusion Cloud Applications integriert, können die Fusion Agentic Applications innerhalb von Geschäftsprozessen Entscheidungen treffen und ausführen, indem sie sicher auf vereinheitlichte Unternehmensdaten, Workflows, Richtlinien, Genehmigungshierarchien, Berechtigungen und transaktionalen Kontext zugreifen. Anders als Copilots, KI-Assistenten oder andere KI-Erweiterungen ermöglicht ihre native Einbettung in das transaktionale System die Ausführung in Echtzeit, im Unternehmensmassstab und mit vollständiger Governance.

„Die Art und Weise, wie Arbeit ausgeführt wird, entspricht nicht mehr der Geschwindigkeit, Komplexität oder den Erwartungen moderner Unternehmen, da zu viel Zeit für das Management von Prozessen statt für das Erzielen von Ergebnissen aufgewendet wird“, sagte Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development, Oracle. „Mit den Fusion Agentic Applications entwickeln wir Unternehmenssoftware über passive System-of-Record-Lösungen hinaus und bieten unseren Kunden Anwendungen, die im Sinne definierter Geschäftsziele schlussfolgern, entscheiden und handeln können. Das ist ein grosser Schritt nach vorne für die Branche und wird unseren Kunden helfen, schneller zu Ergebnissen zu kommen, ihre wertvolle Zeit auf strategische Aktivitäten zu fokussieren und neu zu definieren, wie Arbeit funktioniert.“

Die Fusion Agentic Applications sind darauf ausgelegt, Geschäftsergebnisse voranzutreiben und diese Ergebnisse durch koordiniertes Reasoning und Ausführung kontinuierlich zu verbessern. Sie bestehen aus Teams von KI-Agenten mit spezifischen Rollen, Expertise und Entscheidungsbefugnissen, um zu bestimmen, warum, wann und wie Arbeit erfolgen sollte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Durch den ausschliesslichen Betrieb innerhalb des bestehenden Security-Frameworks von Oracle Fusion Applications treiben die Fusion Agentic Applications Routineaktivitäten eigenständig innerhalb festgelegter Grenzen voran und heben nur Ausnahmen, Abwägungen und Entscheidungen hervor, bei denen menschliches Urteilsvermögen das Ergebnis wesentlich verändert. Mit dieser Kombination aus System of Record und System of Outcomes profitieren Organisationen von:

ergebnisorientierter Ausführung: Fusion Agentic Applications arbeiten auf konkrete Geschäftsziele hin und treiben die Arbeit durch koordiniertes Reasoning und Massnahmen über die gesamte Suite der Oracle Fusion Applications kontinuierlich voran.

geteiltem Kontext über den gesamten Prozess: Fusion Agentic Applications halten gemeinsamen, persistenten Kontext über Zeit und Schritte hinweg aufrecht, sodass Agenten sich an Absicht, Historie, frühere Entscheidungen und den aktuellen Status erinnern können. Dadurch müssen Nutzer beim Fortschreiten der Arbeit Kontext seltener neu formulieren oder rekonstruieren

kontinuierlichem Reasoning und Anpassung: Fusion Agentic Applications ziehen fortlaufend Schlussfolgerungen, verstehen Nuancen in jeder Situation, bewerten Abwägungen, ergreifen Massnahmen und bewerten neu, sobald sich Bedingungen ändern, damit die Arbeit in Richtung Ziel weiterläuft, statt nach einer einzelnen Aufgabe zu stoppen.

unternehmensgerechter Governance und Prüfbarkeit: Fusion Agentic Applications führen KI-gestützte Workflows mit rollenbasiertem Zugriff, Genehmigungsrahmenwerken und lückenloser Rückverfolgbarkeit aus – einschliesslich Schritt-für-Schritt-Aktionen und vollständiger Ausführungspfade für nachvollziehbare Entscheidungsfindung.

Basierend auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI), von branchenführenden LLMs unterstützt und als Erweiterung der weltweit umfassendsten Suite von Cloud-Anwendungen, helfen die Fusion Agentic Applications Führungskräften aus Finanzen, HR, Lieferkette und Kundenerlebnis, Geschäftsergebnisse deutlich zu verbessern. Ab sofort stehen 22 neue Fusion Agentic Applications zur Verfügung, die Organisationen helfen, spezifische Ziele zu erreichen, darunter:

Weniger Lohnabrechnungsfehler und schnellere Personaleinsatzplanung: Die neue Workforce Operations Agentic Application kann HR-Verantwortlichen helfen, manuelle Datenerhebung zu reduzieren, Genehmigungen von Einsatzplanungsanfragen zu beschleunigen und Probleme mit Lohnabrechnungen zu verringern. Dadurch wird reaktives Workforce-Management in proaktive, intelligente Abläufe überführt.

Niedrigere Beschaffungskosten bei Lieferanten: Die neue Design-to-Source Workspace Agentic Application kann Supply-Chain-Verantwortlichen helfen, Produktkosten, Durchlaufzeiten und Compliance-Risiken zu senken. Damit werden zuvor getrennte Funktionen in Engineering, Lieferanten- und Beschaffungsentscheidungen zu einem koordinierten, kontinuierlichen Prozess zusammengeführt.

Höhere Gewinnraten, niedrigere Kundengewinnungskosten: Die neue Cross-Sell Program Workspace Agentic Application kann Vertriebsteams helfen, proaktiv Wachstumschancen zu identifizieren, planbare Expansionserlöse zu erzielen und die Kosten der Kundengewinnung zu senken. Dadurch werden reaktive Kampagnen in ein stets aktives Umsatzwachstum überführt.

Schnellerer Zahlungseinzug: Die neue Collectors Workspace Agentic Application kann Finanzteams helfen, schneller Zahlungen einzuziehen, die Forderungslaufzeit zu verkürzen und eine höhere Umwandlungsquote von Zahlungszusagen zu erreichen. Dadurch werden manuelle Inkassoprozesse in einen intelligenten, kontinuierlichen Cashflow überführt, was sich positiv auf das Betriebskapital auswirkt.

Die neuen Fusion Agentic Applications werden von einem umfassenden KI-Ökosystem unterstützt, das im Oracle AI Agent Studio verankert ist. Mit dem neuen Agentic Applications Builder im Oracle AI Agent Studio können Organisationen KI-Automatisierungen und agentische Anwendungen mit wiederverwendbaren Oracle-, Partner- und externen Agenten erstellen, verbinden und ausführen – ohne traditionelle Anwendungsentwicklung. Darüber hinaus ermöglichen integrierte Überwachungsfunktionen, ROI-Messung und Sicherheitskontrollen, dass Agenten messbaren Mehrwert liefern und verantwortungsvoll im grossen Massstab operieren.

„Agentic Applications entfalten ihre grösste Wirkung, wenn sie den Aufwand reduzieren, der den Mitarbeitern Zeit raubt, und gleichzeitig die Entscheidungen in den Vordergrund rücken, die menschliches Urteilsvermögen erfordern“, so Kevin Permenter, Research Director für Finanzanwendungen bei IDC. „Indem sie den Fokus der Mitarbeiter auf Ausnahmefälle lenken und die routinemässige Koordination und Nachverfolgung den Agenten überlassen, können Oracle Fusion Agentic Applications Unternehmen dabei helfen, Zeit zu sparen, die operative Konsistenz zu verbessern und Entscheidungsprozesse in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Lieferkette und Kundenerfahrung zu beschleunigen.“

Mehr zu Oracle Fusion Applications: www.oracle.com/applications. (Oracle/mc/ps)