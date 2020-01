ndgit und Konsentus formen Partnerschaft für hochsichere PSD2- Schnittstellen in Europas Banken

München – ndgit, Anbieter der führenden Open Banking Plattform in Europa, und Konsentus, Experten für PSD2-Identitäts- und Regulierungsprüfungen bei Drittanbietern (TPPs), gehen eine strategische Partnerschaft ein, die dazu beitragen wird, die Sicherheit von Open Banking in ganz Europa zu verbessern und die Banken vor potenziellem Betrug zu schützen.

Damit kann die hochsichere und von über 25 Banken Europas genutzte PSD2 Software von ndgit kombiniert werden mit den Sicherheitsfunktionen von Konsentus. Diese ermöglichen es, die Identität und den Regulierungsstatus eines TPPs in Echtzeit mit den Datenbanken der 31 zuständigen nationalen EWR-Behörden (die mehr als 115 Register umfassen) und den Registern der Europäischen Bankbehörde zu überprüfen.

Integrierte Lösung für die offenen Schnittstellen zu TPPs

Mit der schnell steigenden Nutzung der PSD2 Schnittstellen von Banken auf inzwischen über 180 Mio. Abfragen im August und September 2019 ist das Risiko von Betrugsfällen durch anfragende Drittparteien stark gewachsen. Um Banken vor diesem Hintergrund die maximale Sicherheit zu ermöglichen, bieten ndgit und Konsentus eine integrierte Lösung für die offenen Schnittstellen zu TPPs. Die ndgit PSD2 Ready Software kann zukünftig in Verbindung mit den TPP Identitäts- und Regulierungsfunktionen von Konsentus eingesetzt werden, wobei die Echtzeit-Abfragen von Drittdienstleistern gegen die Register der nationalen Aufsichtsbehörden eine zusätzliche Sicherheit bedeutet. Zitat Brendan Jones, CCO bei Konsentus: „Wir beobachten aktuell eine schnell wachsende Nutzung der PSD2-Schnittstellen der Banken verbunden mit einer schnellen Zunahme von lizenzierten TPPs. Das erhöht die Notwendigkeit für Banken, ihre Kundendaten ausreichend zu schützen.“

Die ndgit PSD2 Ready Software wurde letztes Jahr von 25 Banken wie UBS, BAWAG oder Solarisbank in mehr als zehn Ländern eingeführt. Mark Bewernik, Head of Product bei ndgit: „Sowohl wir als auch unsere Kunden haben sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche an unsere Software. Wir sind froh, mit Konsentus einen strategischen Partner gefunden zu haben, der die hochsichere Software durch Echtzeit-Identitätsabfragen von Drittdienstleistern erweitert, ohne dass unsere Kunden Kompromisse bei der Leistung, Geschwindigkeit oder Benutzerfreundlichkeit eingehen müssen“.

Effiziente Implementierung in unter 40 Tagen

ndgit ermöglicht Banken damit die effiziente Implementierung einer hochsicheren PSD2 Software in unter 40 Tagen und öffnet sie gleichzeitig für ihre eigenen Open Banking Strategien. Damit können die Banken über die PSD2 hinaus Partnerschaften mit Drittdienstleistern einfach und flexibel technisch umsetzen. ndgit setzt auf höchste Sicherheitsstandards und bietet seinen Kunden ein breites Set an Service Levels und Implementierungs-Optionen – bis hin zum sicheren und hochverfügbaren Betrieb in bei Banken etablierten und mit höchsten Zertifizierungen ausgestatteten Rechenzentren in Deutschland. (ndgit/mc)

Konsentus