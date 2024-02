Neue Oracle Enterprise Communications Platform (ECP) verbessert Echtzeit-Kommunikation

Zürich – Mit dem neuen inaktiven Link der Enterprise Communications Platform (ECP) ist Echtzeit-Kommunikation jetzt in Oracles Suite vertikaler CloudAnwendungen verfügbar. Durch die nahtlose Verbindung von Oracles industriellen Anwendungen mit Netzwerken und IoT-Geräten ermöglicht ECP Unternehmen, die Art und Weise, wie sie Geschäfte machen, zu überdenken.

ECP basiert auf der hohen Leistung und Sicherheit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und bietet eine leistungsstarke Backbone- und Edge-Architektur, die Anwender direkt in den vertikalen Anwendungsstack von Oracle für alle Branchen einbinden können. Mit integrierten Funktionen wie dem IoT-Gerätemanagement entfällt für die Verwaltung der Aufwand komplexer Integrationen und Konnektivitätsverträge, um die für verschiedene Dienste erforderliche Verbindungs- und Datenintelligenz zu erhalten. So kann beispielsweise ein Ersthelfer während eines Unfalls aus der Ferne immersives Sehen in Echtzeit nutzen, ein Restaurant Tablets einsetzen, um Bestellungen von überall her zu erhalten. Sogar ein Versorgungsunternehmen kann IoT-Sensoren einsetzen, um den Zustand seiner Übertragungsleitungen zu überwachen.

Die Plattform unterstützt verschiedene IoT-Protokolle zur Verbindung von Edge- und Mobilgeräten über öffentliche und private Telekommunikationsnetze, um Cloud-Dienste weiter zu verbessern. ECP bietet auch fortschrittliche Dienste wie Video- und AudioStreaming, Aufzeichnungsfunktionen, Gerätemanagement, verteilte Edge-Verarbeitung, Autorisierung und Authentifizierung.

«Aufbauend auf unserer etablierten Expertise in innovativer Telekommunikation und unserer tiefgreifenden domänenspezifischen Erfahrung in verschiedenen vertikalen Branchen ist die neue Kommunikationsplattform eine natürliche Weiterentwicklung unserer Mission, die Art und Weise, wie wir im B2B-Bereich kommunizieren, zu verbessern», so Andrew Morawski, EVP und General Manager, Oracle Communications. «Wir sehen bereits eine unglaubliche Auswirkung auf die Art und Weise, wie verschiedene Branchen wie das Gesundheitswesen, die öffentliche Hand, das Gastgewerbe sowie Wasser- und Energieversorger diese Technologie einsetzen, um einige der grössten IoT-Herausforderungen zu bewältigen.»

Bessere Verbindungen

Unternehmen unterschiedlicher Branchen müssen heute verschiedene Arten von Kommunikationsgeräten verwalten, darunter Kameras, mobile Geräte, PCs und Tablets, von denen jedes ein eigenes System, einen eigenen Datensatz sowie manuelle Verfahren zur Aufzeichnung und Archivierung hat. Diese Heterogenität der Systeme schränkt die Transparenz ein und erschwert es, in kritischen Situationen schnell zu reagieren. Durch die Nutzung integrierter APIs ermöglicht ECP eine sichere Echtzeit-Kommunikation für die vertikalen Cloud-Anwendungen von Oracle. ECP verbindet und verwaltet lokale Systeme vor Ort mit IoT-, Edge- und mobilen Geräten sowie Sensoren in einem oder mehreren öffentlichen oder privaten Netzwerken.

Die ECP-Plattform ist bereits in die Oracle-Suite für öffentliche Sicherheit integriert, um eine sichere Kommunikation in Notfallsituationen zu ermöglichen, so zum Beispiel in einer Kommandozentrale der Polizei, bei Erste-Hilfe-Teams oder bei der Bearbeitung von Notrufen der Feuerwehr. ECP unterstützt in Situationen, in denen ein Operator Einheiten entsenden, Anrufe identifizieren und den Standort des Vorfalls verifizieren muss, und das alles mit einer Mischung aus unterschiedlichen Informationsquellen. ECP Edge ermöglicht zudem die Aufnahme von Videos aus dem Armaturenbrett von Polizeifahrzeugen, von am Körper getragenen Kameras, von Sicherheitskameras oder von Fahrzeugkameras, die eine 270Grad-Ansicht eines Vorfalls liefern können. «Die Enterprise Communications Platform (ECP) von Oracle ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Leistungsfähigkeit von 5G-Netzwerken und typischen vertikalen Industrieprozessen, die von den Fähigkeiten der Plattform profitieren können», sagt Caroline Chappell, Partnerin bei Analysys Mason, einem TMTAnalyse- und Beratungsunternehmen (Telekommunikation, Medien und Technologie). «ECP zeigt, dass es eine überzeugende Möglichkeit für Netzwerk-APIs von Betreibern gibt, wenn der Markt von Anwendungen getrieben wird.»

Oracle Communications bietet integrierte Kommunikations- und Cloud-Lösungen für Telekommunikationsanbieter und Unternehmen, um die digitale Transformation in einer Welt zu beschleunigen, die von Kommunikation, Netzwerkevolution, digitalem Geschäft und Kundenerfahrung bestimmt wird. Weitere Informationen über ECP und das Angebot von Oracle Communications finden Sie unter www.oracle.com/communications. (Oracle/mc/ps)