Neuer CEO der Boss Info – Daniel Arnold übernimmt von Simon Boss

Farnern – Daniel Arnold übernimmt zum Jahreswechsel die Funktion von Simon Boss und wird per 1. Januar 2021 neuer CEO der Boss Info AG. Simon Boss übergibt die operative Verantwortung vorzeitig, um sich auf die strategische Weiterentwicklung der Firma konzentrieren zu können.

Die 180 Mitarbeitende starke ICT-Dienstleisterin Boss Info AG beruft aufs neue Jahr einen neuen Chief Executive Officer (CEO). Nachfolger Daniel Arnold rückt zum Jahreswechsel an die Spitze der Boss Info. Der im ICT-Markt bestens bekannte ERP-Spezialist verantwortete als Mitglied der Geschäftsleitung viele Jahre den Bereich Verkauf / Beratung. Neben dem Aufbau des Bereichs Produkte und Services fungierte er zuletzt auch als Standortleiter Aarburg. Der 45-jährige folgt auf Simon Boss, der seit der Firmengründung nach 22 Jahren die operative Leitung übergibt, um sich ab 1. Januar 2021 voll und ganz auf das Business Development der Boss Info konzentrieren zu können. Den Vorsitz des Verwaltungsrats hält Inhaber Simon Boss weiterhin inne.

Richtiger Zeitpunkt für Führungswechsel

Das Management der Boss Info hat das laufende Jahr intensiv für die Vorbereitung der Neuorganisation genutzt. „Die neue Organisationsstruktur, welche ab 1. Januar 2021 in Kraft tritt, ist prädestiniert dafür, alte Zöpfe abzuschneiden und das operative Geschäft in neue Hände zu übergeben“, erklärt Simon Boss, der bereits seit geraumer Zeit seinen Nachfolger bestimmt hatte. „Die neue Struktur ist für die Boss Info von immenser Bedeutung, um weiteres Wachstum aufnehmen zu können“, so der Visionär und Firmeninhaber weiter. „Daniel Arnold bringt das notwendige Rüstzeug mit, um dieser verantwortungsvollen Rolle gerecht zu werden“, ist Simon Boss überzeugt. Daniel Arnold ist sich der Grösse der neuen Aufgabe bewusst: „Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung und bin stolz auf das in mich gesetzte Vertrauen. Ich trete in grosse Fussstapfen, bin aber überzeugt, die Erfolgsgeschichte gemeinsam mit dem Boss Info-Team weiterzuschreiben und dem Unternehmen als CEO auch neue Impulse geben zu können.“ (Boss Info/mc/ps)

Über Boss Info: ICT für bessere Geschäfte

Seit 1998 bietet die Boss Info AG (bossinfo.ch) ICT-Infrastruktur und betriebswirtschaftliche Gesamtlösungen auf der Basis von Microsoft Dynamics an. Der gute Ruf der Boss Info gründet auf langjähriger Erfahrung, Innovation und hohen Qualitätsstandards. Zusammen mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut Boss Info weit über 1’000 Kunden aus Industrie, der Lebensmittelbranche, Handel und Dienstleistung. Mit Standorten in Farnern BE (Hauptsitz), Aarburg AG, Ehrendingen AG, Fällanden ZH, Horw LU, Langenthal BE, Münchenbuchsee BE und Sursee LU ist das Unternehmen derzeit an 8 Standorten in der Deutschschweiz präsent.