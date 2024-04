Neuer Oracle AI-gestützte Cloud-Service hilft Banken, Risiken bei der Geldwäschebekämpfung zu mindern

Hollywood, FL – Angesichts der Tatsache, dass allein in diesem Jahr voraussichtlich 5,05 Billionen Dollar gewaschen werden sollen, sind Banken kaum in der Lage, mit den Kosten und der Komplexität der Compliance Schritt zu halten. Um diese enorme Herausforderung zu bewältigen, hat Oracle Financial Services den Oracle Financial Services Compliance Agent vorgestellt.

Der KI-gestützte Cloud-Service ermöglicht es Banken, kostengünstige, hypothetische Szenariotests durchzuführen, um Schwellenwerte und Kontrollen anzupassen, Transaktionen zu sortieren, schändliche Aktivitäten zu erkennen und Compliance-Anforderungen effektiver zu erfüllen.

„KI und maschinelles Lernen verfügen über ein enormes Potenzial zur Steigerung der Effektivität von Programmen zur Aufdeckung von Geldwäsche und anderen Finanzdelikten, um den Prozess der Transaktionsmodellierung effizienter zu gestalten“, so Jason Wynne, Global Vice President of Finance, Risk and Compliance Product Development, Oracle Financial Service. „Die Nutzung des Compliance Agent durch die für die Compliance im Bereich der Finanzkriminalität zuständigen Mitarbeiter wird die Banken in die Lage versetzen, potenzielle Geldwäscheversuche schneller und kostengünstiger zu vereiteln.“

Als Teil des Oracle Financial Services-Portfolios von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Finanzkriminalität sowie zur Einhaltung von Vorschriften wurde der Compliance Agent entwickelt, um Finanzinstituten zu helfen, die Leistung ihrer Transaktionsüberwachungssysteme (TMS) ganzheitlich und kosteneffizienter zu bewerten und zu optimieren sowie empirische Daten zur Unterstützung von Geschäftsentscheidungen zu sammeln. Mit diesem Service erhalten Banken folgende Möglichkeiten:

Bewertung des Risikoprofils von neuen Bankprodukten

Der Compliance Agent ist in der Lage, das AML-Risikoprofil neuer Produkte objektiv zu bewerten und zu messen und die Kontrollmechanismen zur Minderung dieser Risiken kosteneffizient zu evaluieren. Auf diese Weise verkürzt sich die Markteinführungszeit neuer Produkte. Die Lösung bietet ausserdem die statistische Grundlage, die erforderlich ist, um konservative Verzerrungen bei der Entscheidung über AML-Kontrollmechanismen für neue Produkte zu verringern. Für Banken, die unter Druck stehen, innovative Produkte einzuführen, ist das ein grosser Erfolg, da das jetzt möglich ist, ohne neue Formen der Geldwäsche zu ermöglichen und ohne umfangreiche und kostspielige Prüfungen durchführen zu müssen.

Proaktive Bewertung und Minderung von Risiken aus Hochrisikotypologien

Der Compliance Agent kann die Risiken von Hochrisikotypen, wie z. B. Menschenhandel, proaktiv bewerten und mindern. Auf der Grundlage der Ergebnisse eines Experiments kann ein Benutzer beispielsweise die Kontrollen so einstellen, dass das TMS diese Art von verdächtigen Transaktionsmustern besser erkennt. Durch die Verstärkung des TMS im Hinblick auf potenziell risikoreiche Verhaltensweisen sind Banken proaktiv auf unbekannte potenzielle Angriffe vorbereitet, die für diese Typologien spezifisch sind. Nur so können sie ihren guten Ruf bei Aufsichtsbehörden und Kunden wahren.

Kostengünstigere, schnellere und evidenzbasierte Entscheidungen bei der Risikomodellierung

Darüber hinaus hilft der Compliance Agent den Compliance-Teams, den Nachweis gegenüber den Modell-Risikoteams und den Aufsichtsbehörden zu erbringen, dass sie über die besten Kontrollen verfügen, um Transaktionen effizient zu überwachen und diese Kontrollen zu aktualisieren, um die sich ständig weiterentwickelnden Trends bei den Geldwäschetaktiken zu bekämpfen. Banken können die KI-gestützten Analysen von Oracle nutzen, um evidenzbasierte Compliance-Entscheidungen schneller und kostengünstiger zu treffen. Die „Was-wäre-wenn“-Funktionen des Compliance Agent ermöglichen es Nutzern, mehrere Optionen zu bewerten und die am besten geeignete zu wählen. Ausserdem liefert der Agent Einblicke in Kontrollmechanismen, wie z. B. Transaktionslimits für Bankprodukte, um die Überwachung von Transaktionen zu verbessern.

Weitere Informationen zu Oracle Financial Crime and Compliance Management-Lösungen

Informationen zu Oracle Financial Services

Oracle Financial Services bietet Lösungen für Privatkundengeschäfte, Firmenkundengeschäfte, Zahlungen, Vermögensverwaltung, Lebensversicherungen, Renten und Kostenträger im Gesundheitswesen. Mit unserem umfassenden Angebot an integrierten Digital- und Datenplattformen können Banken und Versicherer Finanzdienstleistungen der nächsten Generation bereitstellen. Wir ermöglichen eine kundenorientierte Transformation, unterstützen kollaborative Innovationen und steigern die Effizienz. Dank unseren Daten- und Analyseplattformen sind Finanzinstitute in der Lage Kundeneinblicke zu gewinnen, Risiken und Finanzen zu integrieren, Finanzkriminalität zu bekämpfen und Vorschriften einzuhalten.