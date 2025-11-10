Neues Cisco 360 Partnerprogramm stärkt Partnererfolg im KI-Zeitalter

Wallisellen – Cisco, weltweit führender Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, hat auf dem Partner Summit 2025 sein neues Cisco 360 Partnerprogramm vorgestellt, das am 25. Januar 2026 startet. Es bietet höheren Kundennutzen und stellt Partner in den Mittelpunkt einer KI-basierten Zukunft. Das gemeinsam mit Cisco-Partnern entwickelte Programm erschliesst das gesamte Potenzial des Cisco-Portfolios und -Ökosystems, um KI-fähige Rechenzentren, zukunftssichere Arbeitsplätze und digitale Resilienz zu ermöglichen. Das Cisco 360 Partnerprogramm steigert die Rentabilität der Partner, fördert nachhaltiges Wachstum und stärkt die Zusammenarbeit im globalen Partner-Ökosystem.

Um das gemeinsame Wachstum zu unterstützen, führt Cisco neue architekturübergreifende Boni und intelligentere Tools ein, die sich auf zentrale Portfolio-Bereiche konzentrieren. Dazu zählen Campus-Aktualisierung, KI, Sicherheit, Collaboration und hochskalierte digitale Netzwerke. Das ermöglicht es Partnern, mindestens genauso viel oder mehr zu verdienen als mit dem bestehenden Programm. Mit Next-Gen-Spezialisierungen für die KI-Infrastruktur von Cisco können Preferred Partner noch gezielter Kundenanforderungen erfüllen. Cisco verbessert ausserdem die KI-Kompetenzentwicklung und veröffentlicht ein Cisco 360 Marketing Launchpad sowie ein Toolkit, um Partner bei der Vorbereitung auf das Cisco 360 Partnerprogramms zu unterstützen.

«Das Programm ist entscheidend für unseren gemeinsamen Erfolg mit den Partnern», so Tim Coogan, Senior Vice President of Global Partner Sales bei Cisco. «Das Cisco 360 Partnerprogramm unterstützt ein agiles Partner-Ökosystem, das schnell reagiert und sich anpasst, kontinuierlich innovativ ist sowie durch Plattform- und Ökosystemeffekte effizient skaliert.»

Brian Ortbals, SVP, WWT: «Cisco hat seine Partner frühzeitig in den Prozess eingebunden und unser Feedback berücksichtigt. Wir freuen uns sehr über das neue Programm und glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Veränderungen ist, die uns allen neue Chancen im Markt eröffnen. Wir schätzen das kontinuierliche Engagement von Cisco für unseren gemeinsamen Erfolg und unser Wachstum.»

Grösserer Kundenerfolg und vorhersehbare Rentabilität für Partner

Laut einer neuen, weltweiten Cisco AI Partner-Studie erwarten Partner, dass KI in den nächsten fünf Jahren den Grossteil ihres Umsatzes ausmachen wird. Cisco erneuert daher sein Partnerprogramm und stellt gleichzeitig die kritische Infrastruktur für das KI-Zeitalter bereit. Diese kombiniert digitale Netzwerke, Sicherheit, Observability, Collaboration, hochskalierte Infrastruktur und neue Möglichkeiten für eine bessere Kundenerfahrung.

Zur Unterstützung der KI-Ziele von Unternehmen berücksichtigt das Cisco 360 Partnerprogramm das Feedback der Partner und Best Practices. Es legt Schwerpunkte auf Gegenwert, Weiterbildung, Fachwissen und den neuen Partner Value Index als klare Messgrösse für Leistung und Erfolg der Partner.

Zu den auf dem Cisco Partner Summit angekündigten Neuerungen gehören: