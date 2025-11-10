Neues Cisco 360 Partnerprogramm stärkt Partnererfolg im KI-Zeitalter
Wallisellen – Cisco, weltweit führender Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, hat auf dem Partner Summit 2025 sein neues Cisco 360 Partnerprogramm vorgestellt, das am 25. Januar 2026 startet. Es bietet höheren Kundennutzen und stellt Partner in den Mittelpunkt einer KI-basierten Zukunft. Das gemeinsam mit Cisco-Partnern entwickelte Programm erschliesst das gesamte Potenzial des Cisco-Portfolios und -Ökosystems, um KI-fähige Rechenzentren, zukunftssichere Arbeitsplätze und digitale Resilienz zu ermöglichen. Das Cisco 360 Partnerprogramm steigert die Rentabilität der Partner, fördert nachhaltiges Wachstum und stärkt die Zusammenarbeit im globalen Partner-Ökosystem.
Um das gemeinsame Wachstum zu unterstützen, führt Cisco neue architekturübergreifende Boni und intelligentere Tools ein, die sich auf zentrale Portfolio-Bereiche konzentrieren. Dazu zählen Campus-Aktualisierung, KI, Sicherheit, Collaboration und hochskalierte digitale Netzwerke. Das ermöglicht es Partnern, mindestens genauso viel oder mehr zu verdienen als mit dem bestehenden Programm. Mit Next-Gen-Spezialisierungen für die KI-Infrastruktur von Cisco können Preferred Partner noch gezielter Kundenanforderungen erfüllen. Cisco verbessert ausserdem die KI-Kompetenzentwicklung und veröffentlicht ein Cisco 360 Marketing Launchpad sowie ein Toolkit, um Partner bei der Vorbereitung auf das Cisco 360 Partnerprogramms zu unterstützen.
«Das Programm ist entscheidend für unseren gemeinsamen Erfolg mit den Partnern», so Tim Coogan, Senior Vice President of Global Partner Sales bei Cisco. «Das Cisco 360 Partnerprogramm unterstützt ein agiles Partner-Ökosystem, das schnell reagiert und sich anpasst, kontinuierlich innovativ ist sowie durch Plattform- und Ökosystemeffekte effizient skaliert.»
Brian Ortbals, SVP, WWT: «Cisco hat seine Partner frühzeitig in den Prozess eingebunden und unser Feedback berücksichtigt. Wir freuen uns sehr über das neue Programm und glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Veränderungen ist, die uns allen neue Chancen im Markt eröffnen. Wir schätzen das kontinuierliche Engagement von Cisco für unseren gemeinsamen Erfolg und unser Wachstum.»
Grösserer Kundenerfolg und vorhersehbare Rentabilität für Partner
Laut einer neuen, weltweiten Cisco AI Partner-Studie erwarten Partner, dass KI in den nächsten fünf Jahren den Grossteil ihres Umsatzes ausmachen wird. Cisco erneuert daher sein Partnerprogramm und stellt gleichzeitig die kritische Infrastruktur für das KI-Zeitalter bereit. Diese kombiniert digitale Netzwerke, Sicherheit, Observability, Collaboration, hochskalierte Infrastruktur und neue Möglichkeiten für eine bessere Kundenerfahrung.
Zur Unterstützung der KI-Ziele von Unternehmen berücksichtigt das Cisco 360 Partnerprogramm das Feedback der Partner und Best Practices. Es legt Schwerpunkte auf Gegenwert, Weiterbildung, Fachwissen und den neuen Partner Value Index als klare Messgrösse für Leistung und Erfolg der Partner.
Zu den auf dem Cisco Partner Summit angekündigten Neuerungen gehören:
- Neue Boni entsprechend der Kundenprioritäten – Cisco will die Rentabilität der Partner durch verbesserte architekturübergreifende Anreize und intelligentere Tools steigern. Das Cisco Partner Incentive definiert förderfähige Angebote und Prämienraten, um zentrale Innovationsbereiche zu fördern – darunter Campus-Modernisierung, KI, Sicherheit und Premium-Services, Adoption und Campus-Erneuerung. Partner können die Rentabilität mit dem Cisco Partner Incentive Estimator modellieren und im Zuge ihrer weiterentwickelten Expertise und ihres Portfolio-Wachstums zwei zusätzliche Boni freischalten. Der Cross Sell Bonus belohnt die Breite des Portfolios, während der Next Generation Specialization Bonus für tiefgehende Expertise, höheren Mehrwert und planbares Wachstum vergeben wird. Zusammen sorgen diese Anreize für verlässliches Wachstum und bieten Partnern die Möglichkeit, durch die Konzentration auf integrierte Lösungen, die Kundenerfolge fördern, genauso viel oder sogar mehr zu verdienen als im bisherigen Programm. (Verfügbar ab 25. Januar 2026, Cisco Partner Incentive Eligible Offers starten am 7. November, Cross-Selling-Bonus verfügbar im Jahr 2026)
- Spezialisierungen für KI-Infrastruktur-Expertise – Cisco Preferred Partner können zwei neue Partnerspezialisierungen erhalten, die auf die kritische Infrastruktur von Cisco für KI abgestimmt sind und Kunden dabei helfen, den richtigen Partner mit der richtigen Expertise zu finden. Partner erwerben diese Anerkennung durch messbare Erfolge, fundiertes Fachwissen und durchgängige Ergebnisse. Die Secure Networking und Secure AI Infrastructure werden im Februar 2026 verfügbar sein. Beide Spezialisierungen schalten einen zusätzlichen Cisco Partner Incentive Bonus frei und erhöhen so die Profitabilität für die Partner, die tiefgehende KI-Expertise aufbauen.
- KI-Kompetenzen – Cisco entwickelt seine Trainingsangebote für das KI-Zeitalter weiter. «Learn with Cisco» wird die brandneue Cisco AI Infrastructure Specialist-Zertifizierung im Rahmen des CCNP Data Center-Zertifizierungsprogramms bieten. Sie unterstützt Partner dabei, Kompetenzen für die Cisco-Rechenzentrumsinfrastruktur aufzubauen und zu validieren. Weitere Neuerungen umfassen einen erweiterten Zugang zu Cisco U. für Preferred-Partner, einen neuen Cisco AI Assistant, der in Learning Journeys verfügbar ist, sowie personenbasierte Lernpfade, die klare, rollenspezifische Schulungspläne für Technik- und Vertriebsteams bereitstellen. Die Pfade sind auf die Partner Value Indexes abgestimmt, damit Partner Anerkennung für ihre Investitionen in die Weiterbildung erhalten.
- Marketing Campaign Accelerator und Toolkit – Cisco investiert weiterhin in den Erfolg seiner Partner und bietet Marketing-Support, wodurch sie gut auf den Start des Cisco 360 Partnerprogramms vorbereitet sind. Sie erhalten Zugang zu einem speziellen Marketing-Toolkit und können sich für individuelle Marketing-Materialien registrieren, die auf ihre neue Markenbezeichnung zugeschnitten sind. (Bereits verfügbar) (Cisco/mc)