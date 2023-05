Nevis Customer Identity und Access Management jetzt auf Temenos Exchange verfügbar

Zürich – Die Nevis Identity Suite und Nevis Identity CloudDie der Nevis Security AG, Spezialist für sichere Login-Lösungen, sind nun auf Temenos Exchange, dem offenen Marktplatz für FinTech-Lösungen, verfügbar. Mit den Lösungen von Nevis können Temenos-Anwender die Identität ihrer Kunden und deren Zugang zu digitalen Anwendungen und Dienstleistungen sicher verwalten.

Die Strong Customer Authentication (SCA) und die Implementierung von mehrstufigen Zugriffskontrollen mit automatisierter Betrugserkennung und risikobasierter Authentifizierung stellen sicher, dass nur autorisierte Personen auf sensible Kundendaten zugreifen können. Einfache und sichere Logins mit adaptiver und kontinuierlicher Authentifizierung schützen vor Account-Hijacking und anderen Cyber-Angriffen.

Dank der offenen API-Architektur kann die Nevis Identity Lösung einfach per Plug and Play out of the box implementiert werden. Darüber hinaus ermöglicht eine schnelle Time-to-Market den Banken und Finanzdienstleistern, ihre individuellen Lösungen anzupassen.

Ausserdem bietet die Lösung von Nevis den Kunden von Temenos eine nahtlose Customer Experience. Diese ist essentiell für die Markenbindung und wird so zu einem Wettbewerbsvorteil für Unternehmen.

«Wir freuen uns, unsere Lösungen auf Temenos Exchange anbieten zu können», erläutert Stephan Schweizer, CEO der Nevis Security AG. «Damit unterstützen wir FinTechs weltweit, eine einfache und sichere Lösung für Authentifizierungslösungen anzubieten.»

Temenos Exchange bringt offene Innovationen schnell und in grossem Massstab auf den Markt. Der Marktplatz bietet vorintegrierte und validierte FinTech-Lösungen an. Diese können einfach auf der offenen Plattform von Temenos eingesetzt werden. So können Banken die Entwicklung neuer Finanzdienstleistungen beschleunigen und gleichzeitig die Entwicklungskosten senken.

«Temenos Exchange wirkt als Impulsgeber für FinTechs und Softwareentwickler», erklärt Martin Bailey, Director of Innovation and Ecosystems bei Temenos. «Der offene Marktplatz unterstützt FinTechs bei der Entwicklung, Validierung und Vermarktung neuer Bankenlösungen. Die Partnerschaft mit Temenos Exchange bedeutet, dass Nevis seine Lösungen auf einzigartige Weise einem großen Netzwerk von mehr als 3.000 Banken in 150 Ländern anbieten kann. Insgesamt deckt diese Gemeinschaft die Bankbedürfnisse von 1,2 Milliarden Menschen weltweit ab.» (Nevis/mc)

