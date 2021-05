NEW WORK SE mit stabiler Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2021

Hamburg – Die NEW WORK SE, unter anderem Muttergesellschaft von XING, dem beruflichen Netzwerk im deutschsprachigen Raum, und von kununu, dem Arbeitgeberbewertungsportal, legt heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 vor. Die (Pro-Forma)-Umsatzerlöse liegen mit 68,0 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresquartals (68,9 Mio. €). Das Pro-Forma-EBITDA steigt im selben Zeitraum um 46 Prozent auf rund 25 Mio. € (Vorjahr Pro-Forma: 17,1 Mio. €). Das Pro-Forma-Konzernergebnis liegt mit 12,0 Mio. € um 62 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (7,4 Mio. €). Der deutliche Zuwachs bei EBITDA und Konzernergebnis liegt darin begründet, dass die Gesellschaft ihre Kosten im Berichtszeitraum deutlich reduziert hat.

Im Segment B2C liegen die Umsatzerlöse mit 24,8 Mio. € um 4 Prozent unter dem Vorjahreswert (26,0 Mio. €). Der leichte Rückgang geht wesentlich auf Umsatzeinbussen der Unternehmenstochter Internations zurück. Das weltweit führende Netzwerk für im Ausland arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte weniger kostenpflichtige Mitgliedschaften verkaufen, deren Kernnutzen im Zugang zu Offline-Veranstaltungen liegt. Derartige Veranstaltungen finden derzeit praktisch weltweit nicht statt. Das Kerngeschäft mit kostenpflichtigen Mitgliedschaften des beruflichen Netzwerks XING ist hingegen stabil auf Vorjahresniveau.

Im Segment B2B E-Recruiting liegen die Umsätze mit 38,1 Mio. € ebenfalls auf Vorjahresniveau (38,4 Mio. €). Im Segment B2B Marketing Solutions & Events zeigen sich Erholungstendenzen. So steigen die Segmentumsatzerlöse um 13 Prozent auf 5,2 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €). Diese Entwicklung ist massgeblich durch einen Anstieg der Werbeumsätze getrieben, während das offlinebasierte Eventgeschäft naturgemäss nach wie vor unter Vorjahr liegt.

Petra von Strombeck, CEO der NEW WORK SE: „Die gute Nachricht: Auch das erste Quartal dieses Jahres steht im Zeichen von Stabilität. Wir befinden uns auf dem Niveau des Vorjahresquartals, das gegen Ende bereits von der Corona-Pandemie beeinträchtigt war. Darüber hinaus sehen wir beim transaktionalen Geschäft – wie den Werbeerlösen unserer Marketing-Solutions – bereits klare Anzeichen einer Erholung. Wir sind optimistisch, dass die positiven Signale sich im zweiten Quartal verstetigen werden. Eine Grundlage dafür sind unsere erfreulichen nicht-finanziellen Kennzahlen.“

XING Schweiz Geschäftsführer Robert Bertschinger sagt mit Bezug auf das lokale Geschäft: «Die Verzahnung der digitalen HR-Lösungen von XING E-Recruiting, kununu und Prescreen zu einem umfassenden Angebot für Unternehmenskunden kommt im Schweizer Markt gut an. Mit dem Start der tech-fokussierten Jobplattform Honeypot in der Schweiz haben wir neu ein innovatives Angebot für Arbeitgeber mit Bedarf an IT-Fachkräften im Portfolio, für welches wir bereits erste Kunden gewinnen konnten. Dank diesen Entwicklungen sind wir optimal aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Chancen einer digitalen Arbeitswelt für sich zu nutzen.»

kununu erstmals mit mehr als 5 Millionen Workplace Insights

Bei den nicht-finanziellen Kennzahlen wachsen beide grossen B2C-Marken XING und kununu weiterhin deutlich. Das führende berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum, XING, ist seit März 2020 um 1,6 Millionen auf nunmehr 19,3 Millionen Mitglieder gewachsen. Europas führende Arbeitgeberbewertungsplattform kununu verzeichnet nun erstmals 5 Millionen Workplace Insights (Reviews, Kultur- und Gehaltsdaten) und davon mehr als 1 Millionen Gehaltsdaten.

Auch die XING News Redaktion ist mit einer Reihe prominenter Gastautoren stark ins neue Jahr gestartet: Vom exklusiven Meinungsbeitrag für XING von Bill und Melinda Gates über Interviews mit Bestsellerautoren wie Noah Yuval Harari und der ersten deutschen Frau im Weltall, Suzanna Randall, setzte die Redaktion im angelaufenen Quartal Akzente und Perspektiven, wohin sich unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt in den kommenden Jahren bewegt.

Die Zukunft der Arbeit auf der ersten digitalen NWX

Die NEW WORK EXPERIENCE 2021 (NWX21), führende Veranstaltung zur Zukunft der Arbeit, wurde pandemiebedingt als Online-Event durchgeführt. Die Tickets waren innerhalb von 48 Stunden ausverkauft und zeigten das aktuell besonders grosse Interesse am Thema „Zukunft der Arbeit“. Talks, Keynotes und interaktive Masterclasses u.a. mit Ex-Siemens Vorständin Janina Kugel, Ökonom Prof. Michael Hüther, Anthropologin Jitske Kramer oder Bestseller-Autor John Strelecky waren Highlights des Programms. Der für alle offene Vormittag des Programms verzeichnete mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher. (NEW WORK SE/mc/ps)

NEW WORK SE