Office Depot Europe transformiert HR mit Oracle Fusion Cloud HCM

Venlo, Niederlande – Office Depot Europe, bekannt unter der Marke Viking, gibt heute bekannt, dass es alle seine HR-Prozesse auf Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) umstellt. Der europäische Experte für Arbeitsplatzlösungen hat sich dazu entschlossen, sein aktuelles HR-System abzulösen und den gesamten Zyklus von der Einstellung bis zur Pensionierung, einschließlich Learning, Talent Management und Recruitment, mit Oracle HCM zu digitalisieren. Künftig werden alle HR-Themen über einen zentralen Zugangspunkt für Mitarbeiter, Führungskräfte und HR-Mitarbeiter zugänglich sein. Haupttreiber für die digitale HR-Transformation bei Office Depot Europe waren Kosteneffizienz und Standardisierung.

Office Depot Europe ist ein führender Experte für Arbeitsplatzlösungen, der von talentierten Mitarbeitern in mehreren Ländern in Europa unterstützt wird. Office Depot Europe ist in mehreren Ländern in Europa tätig und betreut viele Kunden. Da das Unternehmen auf eine standardisierte, skalierbare und automatisierte Zukunft hinarbeitet, schien es ein logischer nächster Schritt zu sein, mit Oracle Cloud HCM auf der bestehenden Oracle IT-Infrastruktur aufzubauen auszubauen.

Mit dem Umstieg auf die HR-Cloud-Lösung von Oracle können Mitarbeiter Personalangelegenheiten viel einfacher und bequemer erledigen. Die Benutzerfreundlichkeit des neuen Systems orientiert sich an den Erwartungen einer Generation von Mitarbeitern, deren Alltag von Smartphone-Apps und digitalen Services geprägt ist.

«Bei Office Depot arbeiten wir hart daran, unsere Rolle als führender Experte für Arbeitsplatzlösungen für jeden und überall zu bewahren. HR ist ein wesentliches Element in unserer Mission. Die Implementierung eines neuen, umfassenden HR-IT-Systems ist ein logischer Teil unserer Mission, unsere Kernprozesse im Personal- und Finanzwesen zu digitalisieren und weiter zu rationalisieren. Mit der Migration auf Oracle Cloud HCM legen wir die technologische Grundlage für effizientere und intuitivere HR-Prozesse», sagt Sandra Vogels, Director Compensation and Benefits bei Office Depot Europe.

Eine einheitliche Plattform

Oracle Cloud HCM ist Teil der bestehenden ERP-Umgebung von Office Depot Europe. Dadurch, dass sowohl HCM als auch ERP in einer Plattform und einem Datenmodell integriert sind, entfällt die Notwendigkeit für teure kundenspezifische Integrationen. Die Implementierung von Oracle Cloud HCM leistet einen wichtigen Beitrag zur IT-Strategie von Office Depot Europe, indem sie die IT-Infrastruktur konsolidiert, standardisiert und Kosten spart.

Eine nahtlose Mitarbeitererfahrung

Während Office Depot Europe seine Kunden dabei unterstützt, großartige Arbeitsplätze zu schaffen, wird Oracle Cloud HCM es ihnen ermöglichen, eine reibungslose und konsistente Mitarbeiter- und Benutzererfahrung zu fördern. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter genau die gleiche Benutzererfahrung für HCM haben werden, die sie derzeit von ihrer Oracle Finance-Lösung gewohnt sind, und die mit dem zukünftigen Rollout von Oracle Cloud for Order Management and Finance für den Rest der EU7 abgestimmt ist.

«Wir freuen uns, dass sich Office Depot Europe für unsere Lösung entschieden hat und mit uns zusammenarbeitet, um einen sehr wichtigen Kernprozess in eine moderne Cloud-Umgebung zu verlagern, sowohl für die Personal- als auch für die Finanzabteilung», sagt Ruud Geensen, Sr. Sales Director HCM BeNeLux bei Oracle. «Mit Oracle Cloud HCM ist Office Depot Europe bestens für die Zukunft der Personalabteilung aufgestellt.» (Oracle/mc/ps)