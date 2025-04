Oracle bringt KI-Agenten in den Kampf gegen Finanzkriminalität ein

Oracle CloudWorld Tour, Zürich – Oracle Financial Services erweitert seinen Investigation Hub Cloud Service, um eine Vielzahl von KI-Agenten und agentenbasierten Workflows. Diese helfen Finanzunternehmen dabei, Ermittlungsprozesse zu automatisieren, komplexe Muster aufzudecken und Finanzkriminalität gezielter zu bekämpfen. Die Agenten verbessern die Qualität und Geschwindigkeit bei der Prüfung verdächtiger Aktivitäten, indem sie generative KI nutzen, um automatisch nachvollziehbare Erzählungen zu liefern, die die Arbeit der Ermittler sinnvoll ergänzen. Dadurch lassen sich viele manuelle Aufgaben einsparen, was Zeit und Ressourcen schont und den Fokus auf die wichtigsten Hinweise lenkt. Die neuen Funktionen stehen weltweit allen Finanzinstituten zur Verfügung, die den Investigation Hub für ihr Kriminalitäts- und Fallmanagement einsetzen.

«Die Erweiterung unseres Investigation Hub Cloud Service um agentenbasierte KI-Funktionen stellt einen Paradigmenwechsel bei Ermittlungen im Bereich der Finanzkriminalität dar», so Jason Somrak, Head of Financial Crime Product Strategy, Oracle Financial Services. «Unser einzigartiger generativer KI-Ansatz folgt Ermittlungsplänen, sammelt Beweise und gibt Handlungsempfehlungen, während die Ermittler die Ergebnisse in aussagekräftigen Berichten dokumentieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Konsistenz ihrer Entscheidungen zu erhöhen und alle Risiken automatisch gründlich zu untersuchen, während sie gleichzeitig enorme betriebliche Einsparungen erzielen.»

Verbrechensbekämpfung mit agentenbasierter KI

Finanzinstitute stehen zunehmend unter Druck, immer komplexere Formen von Finanzverbrechen aufzudecken und gleichzeitig strenge aufsichtsrechtliche Vorgaben einzuhalten. Herkömmliche Ermittlungsverfahren stützen sich häufig auf zeitaufwendige manuelle Datenerfassung und -analyse. Ein Prozess, der nicht nur langsam und ressourcenintensiv ist, sondern auch anfällig für menschliche Fehler.

Während einige Lösungen auf KI-Chatbots setzen, bei denen Ermittler die richtigen Fragen auf die richtige Weise formulieren müssen, geht Oracle Financial Services einen anderen Weg: Die Lösung nutzt mehrere spezialisierte KI-Agenten. Diese sind darauf ausgelegt, gezielt Erkenntnisse zu gewinnen, Beweise zu sammeln, Entscheidungen vorzuschlagen und umfassende Warnhinweise zu generieren. Dieser automatisierte Ansatz reduziert Unstimmigkeiten, die durch unterschiedliche Benutzerabfragen entstehen können. So erhalten Ermittlungsanalysten konsistentere und verlässlichere Informationen.

Diese von generativer KI gesteuerten Agenten können dazu eingesetzt werden, Warnhinweise zu analysieren, wie etwa Übereinstimmungen zwischen Kundendaten und Sanktionslisten. Auf dieser Grundlage erstellen sie automatisch aussagekräftige Berichte, die die wichtigsten Informationen jedes Alarms zusammenfassen und Ermittlern in den Bereichen Finanzkriminalität und Compliance relevante Entscheidungsgrundlagen liefern. Dadurch können diese eine gründliche Analyse durchführen und datengestützte Entscheidungen treffen.

Diese neuen Funktionen sind Teil eines umfassenderen Lösungsangebots von Oracle für das Finanzkriminalitäts- und Compliance-Management. Ziel ist es, Finanzermittlungen mithilfe generativer KI vorhersehbarer, verlässlicher und nachvollziehbarer zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oracle.com/financial-services/aml-financial-crime-compliance

