Oracle Cloud Service hilft Banken, die Umweltauswirkung ihrer Portfolios zu bewerten

Austin TX – Finanzinstitute stehen unter wachsendem Druck von Aufsichtsbehörden und Kunden. Sie stehen in der Pflicht ihren eigenen ökologischen Fussabdruck und den der Unternehmen, in die sie investieren, genau nachzuweisen. Um Banken dabei zu unterstützen, Klimarisiken ihrer Investitionen besser einzuschätzen, kündigte Oracle heute den Oracle Climate Change Analytics Cloud Service an. Die neue Reporting- und Analyselösung mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) soll Finanzinstituten dabei helfen, die Emissionen von Investmentpartnern zu rfassen, gesetzliche Vorschriften einzuhalten und die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken zu mindern.

«Während sich Banken zwar bereits mit klimabezogenen finanziellen Risiken befassen, die sie direkt durch ihre Geschäftstätigkeit betreffen könnten, müssen sie sich auch ihrer indirekten Auswirkungen auf das Klima durch die von ihnen finanzierten Unternehmen bewusst sein. Diese doppelte Verantwortung erfordert ein kritisches Management sowohl der Risiken als auch ihrer eigenen Net-Zero-Verpflichtungen, was den Banken erhebliche Anstrengungen abverlangt», so Jason Wynne, Global Vice President for Finance, Risk, and Compliance Product Development, Oracle Financial Services. «Der Oracle Climate Change Analytics Cloud Service ermöglicht es Finanzinstituten, die Auswirkungen ihrer CO2-Emissionen sowie ihrer Klimaziele auf aktuelle und geplante Investitionen zu berechnen und zu analysieren, um ein vollständiges Bild der Widerstandsfähigkeit und der Risiken der Bank in Bezug auf den Klimawandel zu erhalten.»

Einem Bericht der National Oceanic and Atmospheric Administration zufolge wird der globale durchschnittliche CO2-Gehalt in der Atmosphäre im Jahr 2023 mit 419,3 Teilen pro Million einen neuen Rekordwert erreichen. Das amerikanische Gremium für Finanzstabilität (Financial Stability Board, FSB) fügt hinzu: «Diese Risiken sind globaler Natur und wirken sich auf alle Unternehmen, Sektoren und Volkswirtschaften aus. (…) Das Ausmass der klimabedingten Risiken – einschliesslich ihres möglichen gleichzeitigen Auftretens in mehreren Rechtsordnungen und Sektoren – hat auch Auswirkungen auf die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems.»

Angesichts zunehmender Klimarisiken sind Banken gefordert, die Auswirkungen ihres gesamten Vermögensportfolios sowohl aus regulatorischer als auch aus geschäftsstrategischer Sicht besser zu analysieren und zu managen. Mit vorgefertigten Berechnungsmodellen und Dashboards kann die neue Lösung Banken dabei helfen, Zeit und Aufwand zu sparen, die globalen Anforderungen an die Berichterstattung zum Klimawandel zu erfüllen und Klimarisiken in künftige Risiko- und Investitionsentscheidungen einzubeziehen.

Klimarisiken einfacher bewerten

Das Sammeln und Speichern der notwendigen Daten, um diese Anforderungen zu erfüllen, stellt eine echte Hürde dar. Dies gilt insbesondere für grosse und komplexe globale Kunden. Mithilfe integrierter KI- und NLP-Tools (Natural Language Processing) kann Climate Change Analytics das Internet nach öffentlich zugänglichen Informationen über Klimaschutzinitiativen von Unternehmen durchsuchen, in die die Bank investiert hat.

Laut CDP, einem führenden Unternehmen für die Erfassung globaler Klimadaten zu den Portfolios von Banken, sind die Portfolioemissionen mehr als 700 Mal höher als die direkten Emissionen. Die Risiken, nichts zu unternehmen, sind enorm. Die Finanzinstitute sind dringend gefordert, ihre Portfolios zu dekarbonisieren, indem sie die Auswirkungen ihrer Finanzierungsaktivitäten offenlegen, wissenschaftlich fundierte Ziele festlegen und alle Massnahmen mit dem Pariser Abkommen in Einklang bringen.

Mit dem neuen Cloud-Service von Oracle können Banken Emissionen für verschiedene Anlageklassen und Regionen berechnen. Dazu gehören nicht nur die Treibhausgasemissionen in den Betrieben und in der Wertschöpfungskette einer Organisation, sondern auch die durch sie finanzierten und geförderten Emissionen ihrer Kunden. Dies ermöglicht die Berechnung eines Klimaratings auf Gegenparteiebene für das gesamte Kundenportfolio der Bank und die Integration von Klimarisiken in andere Risikomanagementfunktionen wie Projektplanung, Risikoprüfung und -analyse.

Zu den wichtigsten Funktionen des Oracle Climate Change Analytics Cloud Service gehören:

Integration von Klimarisiken in die allgemeinen Risiko- und Investitionsentscheidungen des Unternehmens mit Hilfe eines internen Climate Scorecard Frameworks, Ausfallwahrscheinlichkeits- und Verlustquotenmodellen sowie Heatmaps.

Zugriff auf mehr als 100 vorgefertigte, länderübergreifende Berichte, Analysen und Visualisierungen zum Klimawandel, um die Anforderungen von Standardisierungsgremien und Aufsichtsbehörden zu erfüllen.

Erweiterte Analysefunktionen für die Beschaffung, Konfiguration, Speicherung und Analyse von Klimadaten, um Kunden mit umfangreichen Datenmodellen für Analysen zu unterstützen.

Durch den Einsatz von Cloud-nativen Technologien, die den dynamischen Anforderungen an die Berichterstattung zum Klimawandel gerecht werden, zur Reduzierung der IT-Investitionen beitragen.

Carbon Accounting durchführen und Treibhausgasemissionen auf Basis des GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard berechnen.

Emissionszahlen für finanzierte, geförderte und vermiedene Emissionen sowie für Emissionsreduktionen auf Basis der Richtlinien der Partnership for Carbon Accounting Financials zu berechnen und zu veröffentlichen.

Weitere Informationen zum Klimawandel-Portfolio von Oracle sind hier zu finden. (Oracle/mc/ps)