Oracle Database@Azure jetzt in der Schweiz verfügbar

Zürich – Oracle Database@Azure ist jetzt in den Rechenzentren von Microsoft in der Schweiz verfügbar. Mit dieser Erweiterung des bewährten, unternehmenssicheren Multicloud-Services können Kunden jetzt Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous AI Database und Oracle Autonomous AI Lakehouse auf Oracle Exadata und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) in der Microsoft Azure-Region Schweiz betreiben. Dieses Angebot ist Teil der bestehenden Partnerschaft zwischen Oracle und Microsoft und ermöglicht es Unternehmen, die kombinierten Fähigkeiten von Oracles leistungsstarken Datenbankdiensten und Microsofts Unternehmenslösungen für KI, Analytik, Sicherheit und Anwendungen in 30 Cloud-Regionen weltweit zu nutzen.

Kunden können Anwendungen, die bereits die Oracle AI Database nutzen, ohne aufwendige Neuentwicklungen migrieren. Ausserdem können sie mit bewährten Partnern von Oracle und Microsoft zusammenarbeiten, um spezialisierte Expertise und lokale Unterstützung für neue Anwendungsfälle zu erhalten, die durch einen robusten Multicloud-Datenbankservice ermöglicht werden. Organisationen jeder Grösse in der Schweiz profitieren nun von höchster Performance und Zuverlässigkeit, gestützt auf dieselben Cloud-Technologien, denen führende Unternehmen weltweit vertrauen.

„Mit Oracle Database@Azure in der Schweiz bieten wir dieselben Oracle AI Database-Services, die auf OCI laufen, jetzt auch in Microsofts Rechenzentren an“, sagt Carlo Giorgi, Vice President, EMEA South & EMEA Multicloud Technology, Oracle. „Unternehmen profitieren von einer einheitlichen Benutzererfahrung und vereinfachten Beschaffung. So sind Multicloud-Implementierungen möglich, die maximale Performance, Sicherheit und minimale Latenz liefern und das volle Potenzial von Analytik und KI ausschöpfen.“

„Unsere Partnerschaft mit Oracle unterstreicht unser Engagement für Innovation, digitale Souveränität und die Förderung der Schweizer KI-Wirtschaft“, sagt René Hürlimann, General Manager, Solution Sales, Microsoft Schweiz. „Die Verfügbarkeit von Oracle Database@Azure in der Schweiz stellt eine bedeutende Option für Unternehmen dar, ihre Systeme zu modernisieren und den Wandel in die Cloud zu beschleunigen – durch nahtlosen Zugang zu Microsofts fortschrittlichen KI- und Entwicklungsfunktionen.“

Organisationen können nun die Stärken beider Plattformen kombinieren: die Skalierbarkeit, Sicherheit und Performance der Oracle AI Database für unternehmenskritische Daten zusammen mit Microsofts Innovationskraft bei Anwendungen, Analytik und generativer KI. Mit der Verfügbarkeit von Oracle Database@Azure in der Schweiz können lokale Unternehmen Strategien für unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb und Desaster Recovery gezielt umsetzen.

Für Branchen mit strengen regulatorischen Anforderungen – wie Finanzwesen, öffentlicher Dienst, Gesundheitswesen, Energie und Telekommunikation – unterstützt die lokale Bereitstellung von Oracle Database@Azure die Einhaltung von Datenresidenzvorgaben und ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit von Services. Sie hilft auch, die Latenzzeiten für kritische Workloads, einschliesslich Core Banking, Back-Office-Operationen, E-Commerce und Echtzeit-Analytik, zu reduzieren. Kunden können ihre Implementierungen an europäische Rahmenwerke, einschliesslich der DSGVO, anpassen und gleichzeitig die Governance und Audits durch einheitliche Kontrollen vereinfachen. (Oracle/mc/ps)