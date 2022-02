Oracle erweitert Funktionalität von Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing

Austin – Oracle kündigt neue Logistikmanagementfunktionen innerhalb von Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) an, mit denen Unternehmen die Effizienz und den Mehrwert ihrer globalen Supply Chains steigern. Die Aktualisierungen von Oracle Fusion Cloud Transportation Management und Oracle Fusion Cloud Global Trade Management können Betriebe dabei unterstützen, Kosten und Risiken zu reduzieren, die Kundenerfahrung zu verbessern und sich an Unterbrechungen in der Lieferkette anzupassen.

Die Unvorhersehbarkeit der letzten zwei Jahre hat Unternehmen vor grosse logistische Herausforderungen gestellt, da sie grosse Fluktuationen bei Angebot und Nachfrage sowie grössere Unterbrechungen in ihren Vertriebsnetzen bewältigen müssen. Dies hat zu steigenden Logistikkosten geführt und sich auch auf die Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden ausgewirkt – tatsächlich ergab eine aktuelle Oracle Umfrage, dass global 87 Prozent aller Menschen im Laufe des letzten Jahres negativ von Problemen mit der Supply Chain betroffen waren.

Die Logistiklösungen von Oracle, einschliesslich Oracle Transportation Management, Oracle Global Trade Management und Oracle Fusion Cloud Warehouse Management, unterstützen Kunden bei der Verwaltung nachhaltiger Transport-, globaler Handels- und Vertriebsprozesse. Dadurch können Kunden das perfekte Auftrags-Fulfillment maximieren und Logistikkosten minimieren, während sie Betriebsunterbrechungen umgehen.

Oracle Transportation Management und Oracle Global Trade Management werden kontinuierlich weiterentwickelt, um Organisationen bei der Bewältigung der Herausforderungen des Logistikmanagements zu unterstützen.

Zu den neuesten Innovationen gehören:

Intelligente Vorhersagen zur Transitzeit: Ein neuer Machine Learning (ML)-Algorithmus in Oracle Transportation Management ermöglicht es Benutzern, die potenziellen Auswirkungen sowohl von Unterbrechungen auf Makroebene (einschliesslich extremer Wetterbedingungen oder Verzögerungen am Flughafen) als auch von Unterbrechungen auf Netzwerkebene (wie Arbeitskräftemangel und Kapazitätsengpässe) zu bewerten. Dies kann Kunden dabei helfen, Lieferzeiten genauer vorherzusagen und Kosten im Zusammenhang mit Verzögerungen, Eilsendungen und zusätzlichen Sicherheitsbeständen zu senken.

„Western Digital verfügt über mehrere Produktionsstandorte in den USA sowie Asien und bearbeitet jedes Jahr mehr als eine halbe Million Lieferungen. Unser Supply Chain-Ökosystem ist äusserst komplex mit mehreren Endmärkten, die jeweils einzigartige Serviceanforderungen haben. Die disruptiven Ereignisse der letzten zwei Jahre haben diese Komplexität exponentiell erhöht“, sagt Joseph Hodges, Director of Logistics Center of Excellence, Western Digital. „Mit Oracle Transportation Management als Grundlage konnten wir Logistikprozesse und Kundensupport rationalisieren und schnell signifikante Ergebnisse erzielen. Dazu gehören die Reduzierung von Kosten und Serviceunterbrechungen durch die Erweiterung unserer Partnerbasis, die Implementierung von On-Demand-Spot-Bidding und das dynamische Wechseln der Betriebsarten, während wir im letzten Geschäftsjahr zu 90 Prozent mit kontaktloser Automatisierung arbeiteten. Darüber hinaus haben die integrierten ML-Funktionen von Oracle Transportation Management dazu beigetragen, die Genauigkeit voraussichtlicher Ankunftszeiten von 64 Prozent auf 93 Prozent zu verbessern, was ein unschätzbares Ergebnis mit Blick auf eine verbesserte Kundenerfahrung ist.“

„Während das volatile Geschäftsumfeld der letzten zwei Jahre die Supply Chain-Strategien auch weiterhin prägen wird, wird das präzise Management von kritischen Transport- und Versandfunktionen für unsere Kunden immer oberste Priorität haben“, erklärt Derek Gittoes, Vice President of Supply Chain Management Product Strategy bei Oracle. „Die neuen Funktionen in Oracle Transportation Management und Oracle Global Trade Management bieten einen doppelten Vorteil. Sie helfen Anwendern dabei, ihre Logistikabläufe zu rationalisieren und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Mit den neuen Möglichkeiten unterstreichen wir unser Engagement für kontinuierliche Innovationen und helfen unseren Kunden, sich im heutigen Business-Umfeld zurechtzufinden, sodass sie ihr Geschäft weiter ausbauen können.“ (Oracle/mc)