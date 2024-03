Oracle erweitert Oracle Fusion Cloud Applications Suite um neue generative KI-Funktionen

Oracle CloudWorld, London – Oracle hat heute neue generative KI-Funktionen für die Oracle Fusion Cloud Applications Suite angekündigt. Sie unterstützen Kunden, ihre Entscheidungsfindung sowie die Employee und Customer Experience zu verbessern. Zu den jüngsten KI-Erweiterungen gehören neue generative KI-Funktionen, die in bestehende Geschäftsprozesse in den Bereichen Finanzwesen, Lieferkettenmanagement, Personalwesen, Vertrieb, Marketing und Service integriert sind. Ausserdem wurde das Extensibility Framework von Oracle Guided Journeys erweitert, damit Kunden und Partner weitere generative KI-Funktionen implementieren können, um ihre individuellen Branchen- und Wettbewerbsanforderungen zu unterstützen.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Innovationen zu bieten, die sie benötigen. Die Kombination aus OCI, Fusion Applications und den Tausenden von Kunden, die diese Anwendungen täglich nutzen, ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und erstklassige KI anzubieten“, erläutert Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development, Oracle. „Wir setzen KI bereits seit einigen Jahren in unseren Anwendungen ein und werden nun weitere Möglichkeiten schaffen, damit unsere Kunden die Vorteile der generativen KI in der gesamten Suite nutzen können. Mit zusätzlichen eingebetteten Funktionen und einem erweiterten Extensibility Framework können unsere Kunden schnell und einfach die neuesten Fortschritte in der generativen KI nutzen, um ihre Produktivität zu steigern, Kosten zu senken, die Transparenz zu erhöhen und die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung zu verbessern.“

Über 50 integrierte generative KI-Funktionen

Basierend auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und unter Verwendung seiner führenden KI-Services unterstützt Oracle mehr als 50 generative KI-Anwendungsfälle, die in Oracle Fusion Applications implementiert und darauf ausgelegt sind, die Unternehmensdaten, den Datenschutz und die Sicherheit der Kunden zu schützen. OCI Generative AI Service gibt keine Kundendaten an Anbieter von Large Language Models (LLM) weiter und macht diese auch anderen Benutzern nicht zugänglich. Darüber hinaus ist nur der einzelne User berechtigt, die mit seinen Daten trainierten Modelle zu nutzen. Zum weiteren Schutz vertraulicher Daten ist die rollenbasierte Sicherheit direkt in die Workflows von Oracle Fusion Applications eingebettet. So werden nur Inhalte empfohlen, für die der Benutzer auch berechtigt ist.

Zu den neuen generativen KI-Funktionen gehören:

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP):

Informative Berichte: Unterstützung bei der Identifizierung von Anomalien, Abweichungen und Verzerrungen auf der Grundlage von Mustererkennung. Mit KI-generierten Berichten, die auf einer einzelnen Information oder mehreren zusammenhängenden Informationen in Oracle Intelligent Performance Management (IPM) Insight basieren, erhalten Unternehmen einen umfassenderen Kontext und umsetzbare Erklärungen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Managementberichte: Unterstützung von Finanzexperten bei der Analyse von Abweichungen und Trends, die sich auf das Unternehmen auswirken. Mithilfe von generativer KI und kontextbezogener Zusammenarbeit für Finanz- und Betriebsfunktionen können Unternehmen ihre Produktivität durch die effiziente Erstellung präziser Managementberichte steigern.

Erläuterungen zu Prognosen: Unterstützung von Finanzexperten bei der Erstellung kontextbezogener Kommentare zur Erläuterung der von Prognosemodellen erstellten Forecasts und der Schlüsselfaktoren, die den Prognosen zugrunde liegen. Mit Hilfe von Erklärungen, die durch generative KI unterstützt werden, können Unternehmen dazu beitragen, die Funktionsweise von Prognosemodellen zu entmystifizieren, Vertrauen in Prognosen aufzubauen und eine breitere Akzeptanz von Prognosemodellen zu ermöglichen.

Erstellung von Zusammenfassungen zum Projektprogrammstatus: Unterstützt Programmmanager bei der Erstellung von Statusübersichten mit Details zu Projekten und Teilprogrammen. Mit Hilfe von Statusübersichten, die durch generative KI unterstützt werden, können Unternehmen die Projekttransparenz verbessern, indem sie wichtige Erkenntnisse und Ausreisser hervorheben und den Zeitaufwand für die Erstellung von Statusberichten reduzieren.

Erstellung von Projektplänen und Angeboten: Entlastet Projektmanager bei der Erstellung massgeschneiderter Projektpläne auf der Grundlage von Opportunity-Details, ähnlichen früheren Projekten und Best Practices. Mit Hilfe von Benchmarks und Berichten, die von der generativen KI bereitgestellt und in Pläne und Vorschläge integriert werden können, können Unternehmen die Planungszeit verkürzen und die operative Effizienz verbessern.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM):

Erstellung von Produktbeschreibungen: Unterstützt Produktspezialisten, schnell standardisierte Produktbeschreibungen zu erstellen, die SEO-Keywords hervorheben. Mit der generativen KI-Unterstützung für Artikelbeschreibungen in Oracle Product Lifecycle Management sparen Unternehmen Zeit, reduzieren ihre Fehlerquote und verbessern die Gesamtqualität der Produktbeschreibungen, um die Kundenbindung und den Umsatz zu steigern.

Empfehlungen für Lieferanten: Unterstützen Beschaffungsexperten dabei, Lieferanten schnell und effizient in die Lieferkette des Unternehmens zu integrieren. Mit Hilfe von Lieferantenempfehlungen, die auf generativer KI basieren und in Oracle Procurement eingebettet sind, können Unternehmen Informationen wie Produktbeschreibungen und Einkaufskategorien nutzen, um Lieferanten zu identifizieren, die Einkaufseffizienz zu verbessern, Kosten zu senken und das Lieferantenrisiko zu reduzieren.

Verhandlungsübersicht: Entlastung von Einkäufern bei der schnellen Erstellung einer individuellen Deckblattzusammenfassung für eine bestimmte Verhandlung. Die in Oracle Procurement integrierte, auf generativer KI basierende Autorenunterstützung ermöglicht es Unternehmen, Verhandlungen zu beschleunigen, Einsparungen zu erzielen, Risiken zu minimieren und die Ergebnisse für Lieferanten zu optimieren.

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM):

Landingpages für Stellenkategorien: Unterstützen die Administratoren von Karriereseiten bei der schnellen Erstellung hochwertiger Landing Pages für verschiedene Jobkategorien. Mit den vielfältigen Karriereseiten in Oracle Recruiting, die durch generative KI unterstützt werden, können Unternehmen ihren Bewerbern massgeschneiderte Erlebnisse bieten und das Engagement der Bewerber erhöhen.

Erläuterungen zu passenden Stellenangeboten: Helfen den Bewerbern, weniger Zeit darauf zu verwenden, zu entscheiden, ob eine Jobausschreibung zu ihrer beruflichen Erfahrung und ihren Karrierezielen passt, indem sie eine Übersicht darüber gibt, wie gut sie für eine Position geeignet sind. Durch den Einsatz generativer KI, die in Oracle Recruiting unmittelbares Feedback gibt, können Kandidaten besser nachvollziehen, an welcher Stelle sie innerhalb eines Unternehmens am besten aufgehoben sind.

Bewerber-Assistent: Unterstützt Bewerber, in einem einfachen Gespräch Antworten auf allgemeine Fragen zum Unternehmen, den Vorteilen und den Anforderungen der Stelle zu finden. Mit Hilfe von generativer KI, die sofortige Antworten in Oracle Recruiting liefert, können Unternehmen ihre Bewerber bei der Stange halten, während sie Karriereseiten und Stellenangebote durchsuchen.

Erstellung von Umfragen für Manager: Entlastet Manager bei der schnellen Erstellung von Umfragen für ihre Teams mit einer vom Manager definierten Struktur und Formatierung. Dank der generativen KI im Manager Activity Center von Oracle Cloud HCM können Unternehmen zeitnahes Feedback von ihren Mitarbeitern erhalten, um schnell Massnahmen ergreifen und Entscheidungen treffen zu können.

Oracle Fusion Cloud – Kundenerfahrung (CX):

Service-Webchat-Zusammenfassungen: Unterstützt Call Center-Agenten bei der Erstellung intelligenter, prägnanter und klarer Zusammenfassungen von Kunden-Chat-Sitzungen auf der Grundlage von Gesprächsprotokollen. Mit generativer KI, die qualitativ hochwertige Zusammenfassungen von Chat-Interaktionen in Oracle Service erstellt, können Unternehmen aktuelle Probleme genau verfolgen, manuelle Aufgaben für Service-Agenten reduzieren und die Kunden- und Mitarbeitererfahrung verbessern.

Erstellung von Vertriebsinhalten: Hilft Vertriebsmitarbeitern, ihre Produktivität zu steigern, indem sie Success Stories aus den erfolgreich abgeschlossenen Kundenbeziehungen generiert. Mit generativer KI, die schnell relevante Unterstützungsinhalte in Oracle Sales erzeugt, können Unternehmen neue Geschäfte schneller abschliessen.

Erstellung und Empfehlungen für Marketingmaterialien: Ermöglicht Marketingfachleuten eine Produktivitätssteigerung durch Empfehlungen für Betreffzeilen, E-Mail- und Landingpage-Texte sowie Designempfehlungen, die das Engagement der Zielgruppe erhöhen. Mit Hilfe der generativen KI, die die Entwicklung von Assets in Oracle Marketing unterstützt, können Unternehmen die Geschwindigkeit und Relevanz von Marketingkampagnen verbessern und die Leistung optimieren.

Generative KI-Erweiterbarkeit mit Oracle Guided Journeys

Oracle Guided Journeys bietet jetzt ein Extensibility Framework, das es Kunden und Partnern von Oracle Cloud HCM und Oracle Cloud SCM ermöglicht, ihre eigenen generativen KI-Funktionen hinzuzufügen, um ihre bestehenden Investitionen in Oracle Fusion Applications zu ergänzen und nahtlos zu integrieren. Als Teil dieses Frameworks können Unternehmen einen bevorzugten LLM-Anbieter wählen, der ihre individuellen Branchen- und Wettbewerbsanforderungen erfüllt. Die Erweiterbarkeit von Oracle Guided Journeys bietet Kunden und Partnern die Möglichkeit, Innovationen zu beschleunigen und schneller auf dynamische Marktbedingungen zu reagieren.

Die generativen KI-Dienste von Oracle Fusion Applications basieren auf Oracle OCI,das sowohl vorgefertigte als auch benutzerdefinierte Modelle hostet. Der OCI-Supercluster, der Bare-Metal-Computing-Instanzen, RDMA-Netzwerke mit extrem niedriger Latenz und Hochleistungsspeicher umfasst, beschleunigt das LLM-Training mit höchster Leistung zu niedrigsten Kosten. Dadurch kann Oracle eine der schnellsten KI-Innovationen in der Branche anbieten und die besten unternehmensorientierten Innovatoren, darunter Cohere, gewinnen, um auf OCI aufzubauen und so weiter zum Innovations-Feedback-Zyklus beizutragen.