Oracle hilft Kunden bei der Bewältigung der Komplexität von Zöllen und globalem Handel

München – Oracle hat innerhalb von Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) neue Funktionen für das Handelsmanagement eingeführt, die Unternehmen bei der Bewältigung der Komplexität von Importzöllen und Handelsabkommen unterstützen. Die neuesten Updates für Oracle Fusion Cloud Global Trade Management sind ab heute verfügbar und ermöglichen es Kunden, Prozesse in der globalen Lieferkette zu automatisieren, die Transparenz von Bestellungen und Lieferungen zu erhöhen und die Entscheidungsfindung in der Lieferkette zu verbessern.

„Supply-Chain-Führungskräfte sind auf der Suche nach neuen Wegen, um ihr Geschäft zu managen, während sich globale Handelsabkommen und internationale Zölle im Fluss befinden“, sagt Chris Leone, Executive Vice President of Applications Development bei Oracle. „Um unsere Kunden bei dieser Komplexität zu unterstützen, haben wir neue Funktionen in Oracle Global Trade Management integriert, die es Supply-Chain-Führungskräften ermöglichen, schnell auf Veränderungen zu reagieren und Unterbrechungen in ihren globalen Lieferketten zu minimieren.“

Oracle Global Trade Management ermöglicht es Unternehmen, grenzüberschreitende Handelsprozesse zentral zu verwalten, die Transparenz und Kontrolle über Bestellungen und Sendungen zu erhöhen, das Zollrisiko zu minimieren und sich an die sich schnell ändernden Handelsbestimmungen anzupassen. Zu den neuesten Funktionen gehören:

KI-unterstützte Produktklassifizierung: Unterstützung von Logistikmanagern bei der schnellen und genauen Klassifizierung neuer und geänderter Produkte auf der Grundlage von Zolltarifen, Exportkontrolllisten und Munitionslisten durch maschinelles Lernen.

Unterstützung von US-Aussenhandelszonen: Hilft Logistikmanagern, Zölle und Zollbelastungen auf US-Importe aufzuschieben oder zu reduzieren, indem der Status von Aussenhandelszonen verwaltet, Lagerbestände geprüft und Berichte über Aussenhandelszonen erstellt werden.

Entlastung bei der Bearbeitung von Handelsanreizprogrammen: Hilft Logistikmanagern, die Auswirkungen von Zöllen auf die Lieferkette abzuschwächen und Zollrückerstattungsprogramme besser zu nutzen, indem Waren und Zölle vom Import bis zum Export verfolgt werden.

Berichterstattung über Handelsförderungsprogramme: Hilft Logistikmanagern, Kosten zu senken, indem sie schnell die erforderlichen Daten und Berichte erstellen, die zur Vorbereitung und Einreichung von Rückerstattungsanträgen bei den Zollbehörden benötigt werden.

Oracle Cloud SCM ist Teil der Oracle Fusion Cloud Applications Suite und ermöglicht es Kunden, Lieferkettenprozesse nahtlos zu verbinden und schnell auf sich ändernde Nachfrage-, Angebots- und Marktbedingungen zu reagieren. Darüber hinaus fungiert die eingebettete KI als Berater für die Analyse von Lieferkettendaten, die Generierung von Inhalten und die Erweiterung oder Automatisierung von Prozessen, um die Geschäftsabläufe zu verbessern und ein stabiles Liefernetzwerk zu schaffen, das mit Veränderungen Schritt hält.

Für Informationen über die Verwaltung des globalen Handels besuchen Sie Global Trade Checklist: 3 Ways to Navigate Complexity

Weitere Informationen zu den Oracle Cloud SCM-Anwendungen finden Sie unter oracle.com/de/scm/