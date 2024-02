Oracle hilft Kunden, die Effizienz in globalen Lieferketten zu steigern

Oracle CloudWorld, Mumbai – Um Unternehmen bei der Steigerung der Effizienz globaler Lieferketten zu unterstützen, präsentiert Oracle neue Logistikfunktionen in Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM). Die Updates zu Oracle Transportation Management und Oracle Global Trade Management (Teil von Oracle Cloud SCM) sollen Kunden helfen, ihre Logistikabläufe zu optimieren, indem sie die Transparenz erhöhen, Kosten senken, die Einhaltung von Vorschriften automatisieren und die Entscheidungsfindung verbessern.

Unternehmen sehen sich mit grossen Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert – von der Verknappung von Ersatzteilen bis hin zu unterbrochenen Versandrouten, dynamischen globalen Handelsabkommen und schwankender Kundennachfrage. Um ihre Lieferketten schnell an das dynamische globale Geschäftsumfeld anpassen zu können, brauchen Logistikexperten flexible und effiziente Prozesse, die ihnen helfen, die Compliance zu meistern, die Wahrscheinlichkeit von Engpässen im Handel zu verringern und die Auswirkungen anhaltender Transportunterbrechungen zu mildern.

„In den letzten Jahren wurde die Widerstandsfähigkeit globaler Logistikabläufe auf die Probe gestellt, und viele Unternehmen taten sich schwer damit, sich anzupassen und ihr Geschäft vor anhaltenden Störungen zu schützen“, so Srini Rajagopal, Vice President of Logistics Product Strategy bei Oracle. „Mit Oracle Cloud SCM können Unternehmen Transport-, globale Handels- und Distributionsprozesse nahtlos verwalten. Auf diese Weise profitieren sie von schnelleren und präziseren Abläufen, einem optimierten Serviceniveau, der Einhaltung von Vorschriften und der Milderung der Auswirkungen von Lieferkettenunterbrechungen.“

Zu den neuen Funktionen von Oracle Transportation Management und Oracle Global Trade Management gehören:

Erweiterte Business Intelligence-Funktionen : Ermöglichen Kunden die Kombination von Transport- und Handelsdaten mit anderen operativen Daten in Oracle Fusion Data Intelligence. Die erweiterten Daten helfen Unternehmen, ihre Entscheidungsfindung und die globale Logistikleistung zu verbessern, indem sie einen ganzheitlichen Echtzeit-Überblick über das Geschäft bieten.

: Ermöglichen Kunden die Kombination von Transport- und Handelsdaten mit anderen operativen Daten in Oracle Fusion Data Intelligence. Die erweiterten Daten helfen Unternehmen, ihre Entscheidungsfindung und die globale Logistikleistung zu verbessern, indem sie einen ganzheitlichen Echtzeit-Überblick über das Geschäft bieten. Verbesserte Modellierung von Logistiknetzwerken : Hilft Logistikmanagern, verschiedene Szenarien zu modellieren und verschiedene Planungsoptionen für Fahrer zu vergleichen. Die erweiterten Funktionen zur Modellierung von Logistiknetzwerken unterstützen Unternehmen bei der schnellen Bewertung von Zeitplänen, der Verbesserung von Zuweisungsentscheidungen und der Optimierung der Flottenleistung.

: Hilft Logistikmanagern, verschiedene Szenarien zu modellieren und verschiedene Planungsoptionen für Fahrer zu vergleichen. Die erweiterten Funktionen zur Modellierung von Logistiknetzwerken unterstützen Unternehmen bei der schnellen Bewertung von Zeitplänen, der Verbesserung von Zuweisungsentscheidungen und der Optimierung der Flottenleistung. Neues Incentive-Programm für den Handel : Ermöglicht Kunden die gleichzeitige Automatisierung des Supports für mehrere länderspezifische Handelsprogramme. Die Automatisierung der Handelsdokumentation trägt dazu bei, manuelle Prozesse zu reduzieren, die Genauigkeit und Effizienz der Teilnahme an Handelsprogrammen zu verbessern sowie Zoll- und Steuerkosten zu senken.

: Ermöglicht Kunden die gleichzeitige Automatisierung des Supports für mehrere länderspezifische Handelsprogramme. Die Automatisierung der Handelsdokumentation trägt dazu bei, manuelle Prozesse zu reduzieren, die Genauigkeit und Effizienz der Teilnahme an Handelsprogrammen zu verbessern sowie Zoll- und Steuerkosten zu senken. Aktualisierte Oracle Transportation Management Mobile App : Die Unterstützung von externen Transportdienstleistern und gemanagten Fahrern ermöglicht es den Nutzern der App, auf Spotmarktsendungen zu bieten, aktuelle Sendungen zu erfassen und Karten zu starten. Die zusätzlichen Funktionen und die hohe Konfigurierbarkeit der App tragen dazu bei, die Effizienz der Logistikabläufe zu verbessern, indem sie den Nutzern eine intuitivere und persönlichere Erfahrung bieten.

: Die Unterstützung von externen Transportdienstleistern und gemanagten Fahrern ermöglicht es den Nutzern der App, auf Spotmarktsendungen zu bieten, aktuelle Sendungen zu erfassen und Karten zu starten. Die zusätzlichen Funktionen und die hohe Konfigurierbarkeit der App tragen dazu bei, die Effizienz der Logistikabläufe zu verbessern, indem sie den Nutzern eine intuitivere und persönlichere Erfahrung bieten. Verbesserte Workbenches: Helfen Sie Logistikmanagern, schnell und einfach hochgradig konfigurierbare Workbenches zu erstellen, die eine einzige Ansicht der Vorgänge bieten. Die neuen Funktionen zur Personalisierung der Workbench und zur Datenvisualisierung steigern die Produktivität und ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen.

„Als globales Unternehmen mit Niederlassungen in 143 Ländern und Gebieten sind wir ständig bestrebt, die Transparenz globaler Handelsabkommen zu verbessern und grenzüberschreitende Geschäftsprozesse zentral zu verwalten“, so Gisele Belotto, Principal, Tax, International Tax – Trade and Customs, KPMG. „Mithilfe vieler unserer eigenen Tools sowie der unserer Allianzpartner konnten wir unsere globalen Handelsprozesse und die Qualifizierung von Handelsabkommen optimieren, um die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken, die Kontrollen zu verbessern und die Risiken in allen Bereichen zu mindern.“

„Dank Oracle war es uns möglich, die Produktivität zu steigern und die Bearbeitung der Frachtkosten erheblich zu beschleunigen“, so Satish Sharma, President APMEA, Apollo Tyres. „Oracle Transportation Management hat dazu beigetragen, die Transparenz unserer Lieferkette zu erhöhen sowie mehrfache Prüfungsrunden und bürokratische Hürden im Zusammenhang mit der Frachtabrechnung und den Prüfungsprozessen zu beseitigen. Das Unternehmen hat einen enormen Effizienzsprung gemacht und die Fehlerquote reduziert.“

Mit Oracle Cloud SCM können Unternehmen ihre Lieferkettenprozesse nahtlos miteinander verknüpfen und schnell auf dynamische Nachfrage-, Angebots- und Marktbedingungen reagieren. Die in jedem Quartal neu verfügbaren Funktionen von Oracle Cloud SCM unterstützen Kunden bei der Entwicklung eines widerstandsfähigen Liefernetzwerks und von Prozessen, die den Veränderungen immer einen Schritt voraus sind.

Weitere Informationen zu Oracle Cloud SCM-Anwendungen finden Sie unter oracle.com/scm. (Oracle/mc/ps)