Oracle KI-Agenten helfen HR-Führungskräften, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern

München – Oracle hat heute neue rollenbasierte KI-Agenten für Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) vorgestellt. Sie helfen HR- und Unternehmensverantwortlichen, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Die KI-Agenten sind ab sofort für Kunden verfügbar. Sie automatisieren mühsame End-to-End-Workflows, um das menschliche Potenzial freizusetzen. So können sich Mitarbeiter auf sinnvolle Aufgaben konzentrieren.

„Die Zeit, die Mitarbeitende mit komplexen HR-Prozessen verbringen, kann überwältigend sein und von ihren eigentlichen Aufgaben ablenken“, sagt Chris Leone, Executive Vice President of Applications Development bei Oracle. „Die neuen KI-Agenten in Oracle Cloud HCM helfen HR- und Unternehmensleitern dabei, einige der zeitaufwendigsten Aufgaben zu automatisieren, sodass sich die Mitarbeiter auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können und ein neues Produktivitätsniveau in ihrer Belegschaft erreicht wird.“

Die neuen, in Oracle Cloud HCM eingebetteten KI-Agenten tragen dazu bei, das Mitarbeitererlebnis zu verbessern und die Produktivität zu steigern, indem sie massgeschneiderte Karriereunterstützung bieten, administrative Aufgaben automatisieren und viele komplexe Prozesse von Einarbeitung und Verträgen bis hin zu Leistungsbewertungen und Vergünstigungen optimieren. Die neuen KI-Agenten unterstützen:

Karriere- und Leistungsentwicklung

Agent für die Karriereplanung: Unterstützt Mitarbeiter bei der Erstellung umsetzbarer Karriereentwicklungspläne. Beispielsweise kann der Agent auf der Grundlage des Mitarbeiterprofils einer Person empfohlene Karriereziele vorschlagen, einen potenziellen Fahrplan zum Erreichen dieser Ziele erstellen und verfügbare Aktivitäten zur Entwicklung von Kompetenzen und zum beruflichen Aufstieg auf der Grundlage von Erfahrung und Interessen zusammenfassen.

Hilft den Mitarbeitern, Leistungsziele festzulegen und zu erreichen. Der Agent kann zum Beispiel Verbesserungsmöglichkeiten beim Formulieren von Zielen vorschlagen und mögliche Pläne entwickeln, die den Mitarbeitern dabei helfen, ihre Ziele vor der Leistungsbeurteilung zu erreichen. Agent für Weiterbildung und Schulung: Hilft Mitarbeitern, Lern- und Schulungsmöglichkeiten zu finden, um ihre Kompetenzen und ihre Karriere zu fördern. So kann der Agent den Mitarbeitern beispielsweise spezifische Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten empfehlen, die auf ihrer individuellen Schulungshistorie, ihren aktuellen Kompetenzen und ihren zukünftigen Karrierezielen basieren.

Gehalts- und Leistungsmanagement

Stundennachweis-Assistent: Hilft Mitarbeitern bei der automatischen Einreichung von Stundennachweisen. So kann der Agent beispielsweise die rechtzeitige und genaue Einreichung von Stundennachweisen erleichtern und die korrekte Erfassung der geleisteten Stunden bestätigen.

Management der Mitarbeiterentwicklung

Onboarding-Assistent für neue Mitarbeiter: Hilft neuen Mitarbeitern, den Onboarding-Prozess reibungslos zu meistern. So kann der Agent beispielsweise neue Mitarbeiter in den ersten Tagen unterstützen und ihnen Informationen über die Unternehmensrichtlinien, die Unternehmenskultur und wichtige Ressourcen zur Verfügung stellen.

Oracle Cloud HCM ist Teil der Oracle Fusion Cloud Applications Suite und eine Komplettlösung, die jeden Personalprozess von der Einstellung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen mit einer nativen Plattform für Mitarbeitererfahrungen und eingebetteten KI-Funktionen verbindet. Durch die Verknüpfung aller Personen-, Arbeits- und Kompetenzdaten auf einer einzigen Plattform haben HR-Teams Zugriff auf eine einzige zuverlässige Quelle, die ihnen bei der Entwicklung ihrer Personalstrategie hilft. Darüber hinaus fungiert die eingebettete KI als Berater, der bei der Analyse von Personaldaten, der Erstellung von Inhalten und der Erweiterung oder Automatisierung von Prozessen hilft, um die Geschäftsabläufe zu verbessern.

Weitere Informationen zu Oracle Cloud HCM-Anwendungen finden Sie unter www.oracle.com/de/human-capital-management/.