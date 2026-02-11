Oracle KI-Agenten helfen Supply-Chain-Managern, Effizienz zu steigern und Resilienz zu stärken

Oracle AI World, Mumbai Oracle hat neue KI-Agenten innerhalb der Oracle Fusion Cloud Applications vorgestellt, die Supply-Chain-Managern dabei unterstützen, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Effizienz in den Bereichen Planung, Beschaffung, Fertigung, Instandhaltung und Logistik zu steigern. Entwickelt mit dem Oracle AI Agent Studio für Fusion Applications, sind die neuen KI-Agenten in Supply-Chain-Prozesse eingebettet, um Produktivitätssteigerungen und eine verbesserte Unternehmensleistung zu ermöglichen – durch die Automatisierung von End-to-End-Workflows und die Bereitstellung von Insights, die schnellere und fundiertere Entscheidungen unterstützen.

„Da Lieferketten immer komplexer werden und Störungen häufiger auftreten, benötigen Unternehmen schnellere und stärker automatisierte Wege, um den Betrieb aufrechtzuerhalten“, sagt Chris Leone, Executive Vice President Applications Development bei Oracle. „Mit den neuen, in Oracle Fusion Applications eingebetteten KI-Agenten können Supply-Chain-Manager Kundenanforderungen erfüllen und die operative Resilienz verbessern, indem sie kritische Aufgaben automatisieren, manuelle Fehler reduzieren, Ressourcen optimieren und Probleme proaktiv lösen.“

Die Oracle KI-Agenten laufen auf der Oracle Cloud Infrastructure, sind mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet und nahtlos in Oracle Fusion Applications integriert – ohne zusätzliche Kosten. Sie sind in bestehende Geschäftsabläufe eingebettet und helfen Anwendern, schneller zu agieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Die neuen KI-Agenten in Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), Teil der Oracle Fusion Applications, umfassen:

Planung, Produktlebenszyklusmanagement und Beschaffung:

Planning Cycle Agent: Unterstützt Planungsteams dabei, Aufgabenkoordination zu automatisieren und die Effizienz der Planung zu steigern. Der Agent ruft Planungstätigkeiten ab, weist sie zu und aktualisiert sie im Planungsarbeitsbereich.

Unterstützt Planungsteams dabei, Aufgabenkoordination zu automatisieren und die Effizienz der Planung zu steigern. Der Agent ruft Planungstätigkeiten ab, weist sie zu und aktualisiert sie im Planungsarbeitsbereich. Component Replacement Agent: Hilft Teams im Produktlebenszyklusmanagement, Komponentenwechsel zu automatisieren und Unterbrechungen zu minimieren. Der Agent identifiziert die zu ersetzende Komponente, empfiehlt Alternativen, analysiert Auswirkungen auf die Lieferkette und erstellt Änderungsaufträge.

Hilft Teams im Produktlebenszyklusmanagement, Komponentenwechsel zu automatisieren und Unterbrechungen zu minimieren. Der Agent identifiziert die zu ersetzende Komponente, empfiehlt Alternativen, analysiert Auswirkungen auf die Lieferkette und erstellt Änderungsaufträge. Planning Measure Expression Agent: Ermöglicht Planungsteams, Kennzahlen und KPIs schneller und präziser zu erstellen. Der Agent übersetzt Geschäftsfragen in definierte Planungsberechnungen, erkennt Fehler, erklärt Probleme und empfiehlt Korrekturen.

Ermöglicht Planungsteams, Kennzahlen und KPIs schneller und präziser zu erstellen. Der Agent übersetzt Geschäftsfragen in definierte Planungsberechnungen, erkennt Fehler, erklärt Probleme und empfiehlt Korrekturen. Autonomous Sourcing Agent: Hilft Beschaffungsteams, wettbewerbsfähige Vergaben für Einkäufe mit hohem Volumen und jeweils niedrigem Einzelpreis effizient zu steuern. Der Agent identifiziert geeignete Anforderungen, bereitet Ausschreibungen vor, lädt Lieferanten ein und versendet Benachrichtigungen gemäss Unternehmensrichtlinien.

Instandhaltung, Fertigung, Lagerverwaltung:

Maintenance Work Order Cost Estimation Advisor Agent: Hilft Instandhaltungsteams, die Planung zu optimieren und Kosten proaktiv zu steuern. Der Agent schätzt die Kosten von Arbeitsaufträgen auf Basis geplanter Materialien, Arbeitszeit und Ressourcennutzung und stellt konsolidierte Daten über eine Konversationsschnittstelle bereit.

Hilft Instandhaltungsteams, die Planung zu optimieren und Kosten proaktiv zu steuern. Der Agent schätzt die Kosten von Arbeitsaufträgen auf Basis geplanter Materialien, Arbeitszeit und Ressourcennutzung und stellt konsolidierte Daten über eine Konversationsschnittstelle bereit. Outside Processing Shipping Agent: Unterstützt Fertigungsteams dabei, Versandprozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu verbessern. Der Agent erstellt und kombiniert Versanddaten für Komponenten und Baugruppen, die an Lieferanten gehen, und unterstützt die Einhaltung von Vorschriften.

Unterstützt Fertigungsteams dabei, Versandprozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu verbessern. Der Agent erstellt und kombiniert Versanddaten für Komponenten und Baugruppen, die an Lieferanten gehen, und unterstützt die Einhaltung von Vorschriften. Inventory Tasking Agent: Hilft Lagerverwaltungsteams, Verzögerungen zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Der Agent identifiziert offene Aufgaben, bewertet Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Zonen der Mitarbeitenden, berücksichtigt Prioritäten in Echtzeit und weist Aufgaben automatisch zu.

Hilft Lagerverwaltungsteams, Verzögerungen zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Der Agent identifiziert offene Aufgaben, bewertet Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Zonen der Mitarbeitenden, berücksichtigt Prioritäten in Echtzeit und weist Aufgaben automatisch zu. Inventory Aging Advisor Agent: Unterstützt Lagerverwaltungsteams dabei, Lagerkosten durch langsam drehende Bestände zu senken. Der Agent identifiziert alternde Bestände, bewertet Lagerkosten und Auswirkungen, empfiehlt Massnahmen wie Rückgaben und Umlagerungen und führt ausgewählte Aktionen aus.

Logistik, Auftragsmanagement und Service:

Wave Research Advisor Agent: Hilft Logistikteams, Lagerprobleme schneller zu lösen und die Kommissionier- und Versandperformance zu verbessern. Der Agent analysiert und fasst Lageraufträge zusammen, identifiziert Probleme und Ursachen und gibt umsetzbare Empfehlungen.

Hilft Logistikteams, Lagerprobleme schneller zu lösen und die Kommissionier- und Versandperformance zu verbessern. Der Agent analysiert und fasst Lageraufträge zusammen, identifiziert Probleme und Ursachen und gibt umsetzbare Empfehlungen. Task Management Assistant: Unterstützt Logistikteams dabei, gefährdete Aufträge zu identifizieren und zu priorisieren, um die Versandzuverlässigkeit zu erhöhen. Der Agent erkennt fehlende geplante Versandtermine, stellt wichtige Auftragsdetails für Vorgesetzte bereit und priorisiert Aufgaben neu, um Verzögerungen zu vermeiden.

Unterstützt Logistikteams dabei, gefährdete Aufträge zu identifizieren und zu priorisieren, um die Versandzuverlässigkeit zu erhöhen. Der Agent erkennt fehlende geplante Versandtermine, stellt wichtige Auftragsdetails für Vorgesetzte bereit und priorisiert Aufgaben neu, um Verzögerungen zu vermeiden. Purchase Order to Sales Order Converter Agent: Hilft Auftragsmanagementteams, die Auftragserstellung zu beschleunigen und Kosten zu senken. Der Agent extrahiert Daten aus PDF-Bestellungen, erstellt und übermittelt automatisch Verkaufsaufträge, fasst Ausnahmen zusammen und lernt aus Nutzerfeedback zur Verbesserung der Genauigkeit.

Hilft Auftragsmanagementteams, die Auftragserstellung zu beschleunigen und Kosten zu senken. Der Agent extrahiert Daten aus PDF-Bestellungen, erstellt und übermittelt automatisch Verkaufsaufträge, fasst Ausnahmen zusammen und lernt aus Nutzerfeedback zur Verbesserung der Genauigkeit. Product Configuration Agent: Unterstützt Auftragsmanagementteams bei der Automatisierung und Vereinfachung der Produktkonfiguration. Der Agent interpretiert Anforderungen in natürlicher Sprache, empfiehlt und erläutert Konfigurationsoptionen, stellt Vergleiche gegenüber und generiert finale Konfigurationen für Angebote und Aufträge.

Unterstützt Auftragsmanagementteams bei der Automatisierung und Vereinfachung der Produktkonfiguration. Der Agent interpretiert Anforderungen in natürlicher Sprache, empfiehlt und erläutert Konfigurationsoptionen, stellt Vergleiche gegenüber und generiert finale Konfigurationen für Angebote und Aufträge. Service Parts Advisor Agent: Hilft Serviceteams, die Reaktionszeit zu verkürzen und die Lösungsgenauigkeit zu verbessern. Der Agent nutzt Wissensdatenbank und Servicehistorie, um das passende Ersatzteil zu identifizieren und Bestellungen automatisch auszulösen.

Oracle Cloud SCM bietet eine einheitliche, KI-gestützte Plattform, die Supply-Chain- und Betriebsprozesse integriert, um Unternehmen zu helfen, ihre Resilienz zu stärken und sich schnell an Marktveränderungen anzupassen. Neben den neuen, in Oracle Cloud SCM eingebetteten KI-Agenten können Kunden und Partner mit dem AI Agent Studio for Fusion Applications auch eigene, individuelle KI-Agenten erstellen, testen und unternehmensweit einsetzen. (Oracle/mc)