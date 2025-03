Oracle Red Bull Racing setzt verstärkt auf Oracle Cloud und KI

München – Oracle Red Bull Racing, das mehrfache Gewinnerteam der Formel 1, erweitert zum Start der Formel-1-Saison 2025 seinen Einsatz von Oracle Cloud- und KI-Technologien auf und neben der Rennstrecke.

«Seit Beginn unserer Partnerschaft hat uns Oracle einen technischen Vorteil verschafft, der uns geholfen hat, Rennen, Meisterschaften und Fans zu gewinnen», sagt Christian Horner, CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing. «Leistungssteigerungen sind das Lebenselixier des Wettbewerbs in der Formel 1, und Oracle Cloud Infrastructure ist die beste Wahl, um unsere Ziele auf der Strecke zu erreichen. Vom Werk bis zum Siegerpodest liefern Oracle Cloud- und KI-Technologien weiterhin die Erkenntnisse, die Oracle Red Bull Racing zu einem der erfolgreichsten Teams in der Geschichte der Formel 1 machen.»

Oracle Red Bull Racing verlässt sich auf Oracle Cloud, um die Performance auf und neben der Strecke zu steigern. So führt Oracle Red Bull Racing beispielsweise vor und während jedes Rennens Milliarden von Simulationen auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) durch, um sicherzustellen, dass die beste datengestützte Strategie vorhanden ist, um schnell auf Schwankungen der Fahrzeugleistung, der Streckenbedingungen und Aktionen der Konkurrenz zu reagieren.

Für die Formel-1-Saison 2025 wird Oracle Red Bull Racing die neuen OCI Compute A2 und OCI Compute A4 Flex Shapes nutzen, um die Simulationsgeschwindigkeit um 10 Prozent zu erhöhen. Dadurch kann das Team jede Woche noch mehr Simulationen durchführen, um eine grössere Vielfalt an Szenarien zu testen und die Entscheidungen am Renntag zu verbessern. Seit der Umstellung seiner Rennstrategie-Infrastruktur auf OCI im Jahr 2021 konnte Oracle Red Bull Racing die Geschwindigkeit seiner Simulationen bereits um 25 Prozent steigern, was dem Team am Renntag einen erheblichen strategischen Vorteil verschafft.

Oracle-Technologien kommen zusätzlich zum Einsatz, für:

Erschliessung generativer KI-gestützter Erkenntnisse: In einem Pilotprojekt hilft Oracle Oracle Red Bull Racing, GenAI in die Boxengasse zu bringen. Nach Beendigung eines Rennens haben die Teams nur 30 Minuten Zeit, um gegen eine Strafe zu protestieren. In diesem kurzen Zeitfenster muss jedes Team Tausende von Seiten früherer regulatorischer Entscheidungen überprüfen und Argumente für einen Protest entwickeln. Die GenAI-Lösung von Oracle – bestehend aus Retrieval-Augmented Generation (RAG) in Verbindung mit einem großen Sprachmodell (LLM) – wird Oracle Red Bull Racing in die Lage versetzen, alle bisherigen Vorschriften abzufragen und Antworten in Echtzeit zu generieren. Dies verbessert die Fähigkeit zur effizienten Abfrage und Anpassung an die Regularien während eines Rennwochenendes erheblich.

Optimierung der Antriebsstrangentwicklung: Red Bull Ford Powertrains, der zukünftige Lieferant von Hybridantrieben für Oracle Red Bull Racing für die F1-Saison 2026 und darüber hinaus, baut seinen nachhaltigen Kraftstoffmotor der nächsten Generation mit OCI. Durch die Ausführung seiner komplexesten Simulationen auf OCI nutzt das Ingenieursteam von Red Bull Ford Powertrain die neuesten Cloud-Technologien, um die Herausforderung zu meistern, eine anspruchsvolle neue Motorenentwicklung von Grund auf aufzubauen. In diesem Jahr wird OCI dazu beitragen, die Leistung und Zuverlässigkeit des Antriebsstrangs auf dem Weg vom Prototyp zur Produktion zu optimieren.

Steigerung der Fan-Bindung: The Paddock, die mehrfach preisgekrönte Fan-Engagement-Plattform, die auf Oracle CrowdTwist Loyalty and Engagement läuft, hat seit ihrem Debüt im Jahr 2021 enorm an Popularität gewonnen und mittlerweile Hunderttausende Mitglieder in 156 Ländern. Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX)-Lösungen haben Oracle Red Bull Racing dabei geholfen, seinen Fans durch spannende Kampagnen näher zu kommen. Dabei werden ausgefeilte Loyalitätsfunktionen wie Content-Personalisierung, nutzergenerierte Inhalte und exklusive Prämien für Mitglieder genutzt.

Standardisierung der Infrastruktur vom Werk bis zur Rennstrecke: Ab dieser Saison wird die gesamte Streckeninfrastruktur von Oracle Red Bull Racing – einschliesslich Fahrzeugsensormonitoren, Armaturenbrettanzeigen und Werkstattcomputern – auf Oracle Virtualization, Oracle Linux und Oracle Cloud Native Environment laufen. Durch die Verwendung von Oracle Linux führt Oracle Red Bull Racing dasselbe Betriebssystem aus, das von Tausenden von Oracle-Kunden vor Ort und in der Cloud verwendet wird und von Oracle zum Ausführen von OCI verwendet wird. Dank dieser Standardisierung können die Mitglieder des IT-Teams von Oracle Red Bull Racing denselben Code auf demselben Betriebssystem sowohl in OCI als auch lokal ausführen und ihre Arbeit problemlos an jedem beliebigen Standort – an der Rennstrecke, im Werk oder remote – mit derselben Betriebsumgebung durchführen. Dies wird zu erheblichen Kosten- und Zeiteinsparungen führen, da Doppelarbeit vermieden und die Flexibilität erhöht wird.

Die F1-Saison 2025 beginnt an diesem Wochenende mit dem Australien Grand Prix in Melbourne. (Oracle/mc)