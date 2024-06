Oracle und Google Cloud kündigen eine umfassende Multicloud-Partnerschaft an

München – Oracle und Google Cloud haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die Kunden die Möglichkeit gibt, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und Google Cloud-Technologien zu kombinieren, um ihre Anwendungsmigrationen und -modernisierung zu beschleunigen.

Cross-Cloud Interconnect von Google Cloud wird zunächst für das Kundenonboarding in elf globalen Regionen verfügbar sein und Kunden ermöglichen, allgemeine Workloads ohne cloudübergreifende Datenübertragungsgebühren bereitzustellen. Später in diesem Jahr wird ein neues Angebot, Oracle Database@Google Cloud, mit der höchsten Oracle Database- und Netzwerkperformance sowie den gleichen Funktionen und Preisen wie OCI verfügbar sein.

Beide Unternehmen werden gemeinsam Oracle Database@Google Cloud vermarkten, wovon Unternehmen auf der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen profitieren, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und viele mehr.

„Die Kunden wollen die Flexibilität, mehrere Clouds zu nutzen“, sagte Larry Ellison, Chairman und CTO von Oracle. „Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, verbinden Google und Oracle die Google Cloud Services nahtlos mit der neuesten Oracle Database-Technologie. Durch die Platzierung von Oracle Cloud Infrastructure-Hardware in Google Cloud-Data-Centern können Kunden von der bestmöglichen Datenbank- und Netzwerkperformance profitieren.“

„Oracle und Google Cloud haben viele gemeinsame Unternehmenskunden“, sagt Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet. „Diese neue Partnerschaft wird diesen Kunden helfen, Datenbanken und Anwendungen von Oracle zusammen mit den innovativen Plattform- und KI-Funktionen von Google Cloud zu nutzen.“

Oracle Database@Google Cloud bietet Kunden direkten Zugriff auf Oracle Database-Services, die auf OCI ausgeführt und in Google Cloud-Data-Centern bereitgestellt werden. Dieses neue Angebot soll Kunden dabei helfen, ihre Migration in die Cloud zu beschleunigen, damit sie ihre IT-Umgebungen modernisieren und die Vorteile der Google Cloud-Infrastruktur, der Tools und der KI-Services nutzen können, einschliesslich Daten und Analysen, Vertex AI und der Gemini-Grundmodelle des Unternehmens. Kunden können von folgenden Vorteilen profitieren:

Flexible Optionen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Migration von Oracle Databases in die Google Cloud, einschliesslich Kompatibilität mit bewährten Migrationstools wie Oracle Zero-Downtime Migration.

Ein vereinfachtes Einkaufs- und Vertragsverfahren über Google Cloud Marketplace, das Kunden ermöglicht, Oracle Database-Services unter Verwendung ihrer bestehenden Google Cloud-Verpflichtungen zu erwerben und ihre vorhandenen Oracle Lizenzvorteile zu nutzen, darunter „Bring Your Own License“ (BYOL) und Rabattprogramme wie Oracle Support Rewards (OSR).

Einheitliche Customer Experience und Support von Google Cloud und Oracle.

Die Einfachheit, Sicherheit und Latenz einer einheitlichen Betriebsumgebung (Data Center) innerhalb der Google Cloud zur Bereitstellung des gesamten Portfolios an Oracle Database-Services, einschliesslich Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database Service, MySQL Heatwave, Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service, Oracle GoldenGate und Oracle Data Safe.

Verbinden von Oracle Daten mit den branchenführenden KI-Services von Google, einschliesslich der Vertex AI- und Gemini-Grundmodelle, um Unternehmenswahrheiten in KI-Anwendungen und -Agenten für Kundenservice, Mitarbeiterservices, Kreativstudios, Entwicklerumgebungen und mehr zu bringen.

Oracle wird Oracle Database-Services direkt in Google Cloud-Data-Centern weltweit betreiben und verwalten, beginnend mit Regionen in Nordamerika und Europa. Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database Service und Oracle Real Application Clusters (RAC) werden später in diesem Jahr in vier Regionen – US East (Ashburn), US West (Salt Lake City), UK South (London) und Germany Central (Frankfurt) – eingeführt und anschliessend schnell auf weitere Regionen weltweit ausgeweitet.

Oracle Cloud Infrastructure und Google Cross-Cloud Interconnect bieten Kunden die Möglichkeit, Workloads sowohl in OCI- als auch in Google Cloud-Regionen bereitzustellen, ohne dass cloudübergreifende Datenübertragungsgebühren anfallen. Kunden können heute in elf Cross-Cloud-Interconnect-Regionen mit dem Onboarding beginnen – Australia East (Sydney), Australia South East (Melbourne), Brazil East (São Paulo), Canada South East (Montreal), Germany Central (Frankfurt), India West (Mumbai), Japan East (Tokyo), Singapur, Spain Central (Madrid), UK South (London) und US East (Ashburn). Im Laufe der Zeit werden weitere Regionen hinzukommen und eine private Verbindung mit geringer Latenz und hohem Durchsatz zwischen zwei führenden Cloud-Providern mit nahtloser Interoperabilität bereitstellen. So können Kunden:

Innovationen durch die beste Kombination der Services von Oracle und Google Cloud auf der Grundlage ihrer Features, Performance und Tarife schaffen.

Eine direkte Verbindung zwischen OCI und Google Cloud verwenden, die eine niedrige Latenz für eine erstklassige Multicloud-Netzwerkleistung bietet.

Mehrere Oracle Applications, einschliesslich Oracle E-Business Suite, Oracle PeopleSoft Enterprise, Oracle Retail Merchandising und andere auf OCI mit verteilten Datenspeichern auf OCI und Google Cloud ausführen.

Neue native Cloud-Anwendungen mit Google Cloud- und OCI-Technologien (einschliesslich der unternehmenstauglichen KI-Technologien von Google Cloud) erstellen.

Die neuen Multicloud-Funktionen bieten eine vollständig integrierte Erfahrung für die Bereitstellung, Verwaltung und Verwendung von Oracle Database-Instanzen innerhalb von Google Cloud sowie die Möglichkeit, Daten zu verschieben und neue Cloud-native Anwendungen über beide Clouds hinweg bereitzustellen. Auf diese Weise können Unternehmen mithilfe ihrer vorhandenen Fähigkeiten bahnbrechende Fortschritte in der Cloud erzielen und so die besten Funktionen von Oracle und Google Cloud nutzen. (Oracle/mc/ps)

