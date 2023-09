Oracle und Mastercard ermöglichen Kunden schnelleren Zugang zu Working Capital

Las Vegas – Viele Unternehmen wünschen sich einen einfacheren kommerziellen Zahlungsverkehr. Uneinheitliche Daten, Systeme und Prozesse im gesamten Ökosystem behindern jedoch die effiziente Abwicklung von Transaktionen zwischen Unternehmen und ihren Lieferanten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen und Unternehmen eine sichere Verbindung und den Austausch von Informationen zwischen allen Handelspartnern zu ermöglichen, wird Oracle die innovative virtuelle Kartenplattform von Mastercard nutzen, um End-to-End-Finanztransaktionen für Oracle-Unternehmenskunden zu beschleunigen und Banken die Möglichkeit zu geben, Mehrwertdienste innerhalb von Oracle Cloud ERP anzubieten.

«Die virtuelle Kartentechnologie von Mastercard ist gut positioniert, um eine bedeutende Rolle bei der Umgestaltung des kommerziellen Zahlungsverkehrs zu spielen», sagte Eugene Bourke, Executive Vice President, Global Partnerships and Segments, Mastercard. «Durch die Integration von Finanz- und Zahlungsverkehrsfunktionen in Oracle Cloud ERP erhalten Firmenkunden einen einfacheren Zugang zu Dienstleistungen, um ihr Geschäft auszubauen, und Banken können ihr Angebot erweitern, indem sie einen zeitnahen und personalisierten Service anbieten.»

Die Einbettung der virtuellen Kartentechnologie von Mastercard kann dazu beitragen, dass monatelange Implementierungsarbeiten entfallen und Kunden die Einrichtung, Konfiguration und technische Komplexität von Kartenprogrammen erheblich reduzieren können. Als Ergebnis werden gemeinsame Oracle Cloud ERP- und Mastercard-Kunden in der Lage sein, davon zu profitieren:

Virtuelle Karten für die Zahlung von Lieferantenrechnungen: Unternehmen können Lieferanten identifizieren, die Karten akzeptieren, die Generierung virtueller Karten und Zahlungsläufe mit hohem Volumen automatisieren und den Prozess der Bankabstimmung in Oracle Cloud ERP rationalisieren. Die End-to-End-Zahlungsabwicklung umfasst die automatische Direktüberweisung auf die Bankkonten der Lieferanten und einen optimierten Abgleich der Überweisungen für die Lieferanten.

Virtuelle Karten für Unternehmenseinkäufe: Ermöglicht es Unternehmen, herkömmliche Zahlungsmethoden durch sichere virtuelle Karten zu ersetzen, um den Schutz vor Betrug zu erhöhen, und ermöglicht es den Beschaffungsteams, Anträge für virtuelle Karten von Mitarbeitern zur Unterstützung von Geschäftseinkäufen bei Bedarf zentral zu verwalten.

Sobald die virtuellen Karten von Mastercard in Oracle Cloud ERP eingebettet sind, können Kunden ihre Lieferanten schnell und sicher über das führende globale Zahlungsnetzwerk von Mastercard bezahlen. Kunden können die Dienste einfach bei ihren Banken aktivieren, um den Cashflow zu verwalten, den Betrugsschutz zu verbessern und Programmanreize zu erhalten. Darüber hinaus profitieren die Lieferanten von schnelleren Zahlungen, einem geringeren Inkassorisiko und einer optimierten Debitorenbuchhaltung.

Grosse Banken arbeiten mit Oracle zusammen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Akzeptanz virtueller Zahlungskarten zu fördern. HSBC ist die erste Bank, die die Lösung nutzt und Oracle-Kunden in den USA und Grossbritannien die eingebettete virtuelle Karte anbieten wird.

«Die Einbettung der Finanzdienstleistungen von HSBC in die Systeme, die unsere Kunden tagtäglich nutzen, ist für uns ein wichtiger Schwerpunkt. Viele unserer HSBC-Kunden sind auch Nutzer von Oracle Cloud ERP, daher macht diese Partnerschaft absolut Sinn», so Brian Tomkins, Managing Director, Global Head of Commercial Cards, HSBC. «Wir werden mit Oracle und Mastercard zusammenarbeiten, um unseren gemeinsamen Kunden auf der ganzen Welt diese Möglichkeit zu bieten.»

«Business-to-Consumer-Transaktionen werden seit Jahren immer schneller und einfacher, aber B2B-Transaktionen sind nach wie vor unglaublich komplex und ineffizient», sagt Rondy Ng, Executive Vice President of Applications Development, Oracle. «Unsere Partnerschaften mit Mastercard und der globalen Bankengemeinschaft revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen Transaktionen abwickeln, und ermöglichen es unseren Kunden, Bargeld zu verwalten, auf Kredite zuzugreifen und Finanzierungen zu sichern – alles innerhalb von Oracle Cloud ERP.» (Oracle/mc/ps)