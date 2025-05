Neuer Cloud-Service von Oracle ermöglicht Finanzinstituten einen intelligenteren und schnelleren Compliance-Prozess zur Bekämpfung von Geldwäsche

Zürich – Oracle stellt den Oracle Financial Crime and Compliance Management Automated Scenario Calibration (ASC) Cloud Service vor. Dieser soll die Überwachung von Anti-Geldwäsche-Transaktionen (AML) durch die Automatisierung des manuellen Prozesses der Szenarioabstimmung transformieren. AML-Szenarien helfen dabei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzverbrechen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Der neue Automatisierungsdienst ist weltweit verfügbar und ermöglicht es den Compliance-Teams der Finanzinstitute, ihre Effizienz zu steigern, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu beschleunigen und die Betriebskosten zu senken.

«Unser Automated Scenario Calibration Cloud Service ist ein entscheidender Schritt für Finanzinstitute, die mit zunehmender regulatorischer Kontrolle und operativer Ineffizienz konfrontiert sind», sagt Jason Somrak, Head of Financial Crime Products, Oracle Financial Services. «Durch die Automatisierung eines der zeitaufwändigsten Aspekte der AMLCompliance – der Szenarioabstimmung – kann Oracle Finanzinstituten helfen, den Risiken der Finanzkriminalität einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig ihre Ressourcen zu optimieren.»

Verbrechensbekämpfung ohne manuelles Prozesschaos

Finanzinstitute stehen seit Langem vor der Herausforderung, AML-Überwachungsszenarien manuell anzupassen. Da sich die Taktiken der Kriminellen weiterentwickeln, müssen die Compliance-Teams die Erkennungsparameter kontinuierlich anpassen, um eine wirksame Überwachung sicherzustellen. Zudem sind sie verpflichtet, die festgelegten Standards von

Aufsichtsbehörden wie dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC), dem Financial

Crimes Enforcement Network (FinCEN) und dem Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) zu gewährleisten. Traditionell ist dieser Prozess sehr arbeitsintensiv, fehleranfällig und erfordert erhebliche Ressourcen.

Der ASC Cloud Service ist eine Schlüsselkomponente der Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Suite, die es Finanzinstituten jeder Grösse ermöglicht, ihre Compliance-Abläufe zu modernisieren. Hier erfahren Sie mehr. (Oracle/mc/ps)