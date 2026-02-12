Über 70 Digitalisierungsprojekte erfolgreich umgesetzt: Oracle Health unterstützt Kliniken bei der Modernisierung ihrer IT

München – Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) hat Oracle Health innerhalb von drei Jahren mit i.s.h.med Model System mehr als 70 Digitalisierungsprojekte in deutschen Kliniken umgesetzt. Mit vorkonfigurierten Workflows für zentrale medizinische und pflegerische Prozesse unterstützt i.s.h.med Model System Einrichtungen dabei, ihre Digitalisierung gezielt voranzutreiben. Dadurch entstehen einheitliche Strukturen, die die tägliche Versorgung verbessern und zugleich Anschlussfähigkeit für künftige Technologien sichern.

Erfolgreicher KIS-Ausbau mit i.s.h.med Model System

Zwischen 2022 und 2025 hat Oracle Health gemeinsam mit 20 Kundenorganisationen über 70 KHZG-geförderte Projekte erfolgreich umgesetzt. In der Mehrheit der Häuser stand dabei die digitale Unterstützung von Pflegeprozessen gemäss Fördertatbestand 3 und das elektronische Medikationsmanagement gemäss Fördertatbestand 5 im Fokus. Die Ergebnisse reichen von mobiler Datenerfassung über digitale Verlaufseinträge bis zur Echtzeitverfügbarkeit klinischer Informationen – ein spürbarer Fortschritt für Behandelnde und Patienten gleichermassen.

Die AMEOS Gruppe und das Uniklinikum Ulm treiben die Digitalisierung konsequent voran

Ein prägnantes Beispiel liefert die AMEOS Gruppe: Seit 2022 wurden an mehr als 30 Klinika standardisierte Prozesse mit dem i.s.h.med Model System etabliert. Damit konnten in vielen Krankenhäusern nicht nur Mitbewerbersysteme und papierbasierte Verfahren abgelöst, sondern auch eine konsistente und sichere Dokumentationsbasis geschaffen werden. Heute sind bereits über 7,7 Millionen Verlaufseinträge digital erfasst und standortübergreifend verfügbar – ein wesentlicher Beitrag zur Patientensicherheit und zur Qualität der Versorgung.

„Mit der Einführung eines einheitlichen digitalen Systems an über 30 Klinika haben wir die Grundlage geschaffen, unsere Prozesse standortübergreifend zu vereinheitlichen und so die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern“, betont Lars Klötscher, Leiter Organisationsentwicklung und Programmleiter Digitale Transformation der AMEOS Gruppe. „Die jederzeitige digitale Verfügbarkeit relevanter Informationen erhöht die Transparenz, reduziert Risiken und stärkt die Zusammenarbeit im Klinikalltag spürbar.“

Am Universitätsklinikum Ulm wurden die KHZG-Fördertatbestände 3 (Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation) und 5 (Digitales Medikationsmanagement) umgesetzt. „Wir konnten unser Projekt in einer relativ kurzen Projektlaufzeit umsetzen. Nun ist jede Akte von jedem Arbeitsplatz der Klinik aus zugänglich, was die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert“, freut sich Robert Mahnke, CIO am Universitätsklinikum Ulm. Und seine Mitarbeiterin Eva Mierswa, verantwortliche Projektleiterin am Universitätsklinikum Ulm, ergänzt: „Die partnerschaftliche Zusammenarbeit im KHZG-Projekt mit dem Team von Oracle Health war für uns als Projektteam ein grosser Gewinn. Dank i.s.h.med Model System profitieren wir nun von strukturierten Daten und weitgehend standardisierten Prozessen. Ganz nebenbei schaffen wir so auch eine wertvolle Datengrundlage für KI.“

„Wir freuen uns, dass viele unserer Kunden – ob Ketten, kommunale Häuser oder Unikliniken – bereits die entscheidenden Schritte in Richtung Zukunft gehen“, kommentiert Stefan Radatz, Vice President & Regional General Manager, Central Europe bei Oracle Health. „Die Implementierung von i.s.h.med Model System ermöglicht standardisierte, durchgängig digitale Prozesse und legt das Fundament für wegweisende technologische Entwicklungen und den Weg in die sichere Cloud.“

Parallel zu den KHZG-Initiativen bereiten sich Kliniken nun auf den nächsten Technologieschritt vor: den Betrieb von i.s.h.med Model System in der Oracle EU Sovereign Cloud – die Oracle Cloud, die den besonderen Anforderungen an Datenschutz, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit im Gesundheitswesen entspricht. Der Betrieb von i.s.h.med Model System in der Cloud, genannt i.s.h.med hosting, erlaubt zudem die erweiterte Wartung des Systems bis 2035. Erste Einrichtungen befinden sich bereits in der Umsetzung von i.s.h.med hosting, mit dem Ziel, von künftigen Oracle Health Innovationen zu profitieren. (Oracle/mc/ps)