Pädagogische Hochschule Schwyz ruft Schülerinnen und Schüler zum Programmieren auf

Arth – Die Pädagogische Hochschule Schwyz veranstaltet im Mai einen Schülerwettbewerb zum Erlernen der Programmierumgebung Scratch. Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1 sowie neu auch der Primarstufe können ihre eigenen Ideen für Spiele programmieren und einreichen.

Die Stiftungsprofessur Informatikdidaktik S1 der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) richtet in der Deutschschweiz einen Programmierwettbewerb im Rahmen der weltweiten Scratch-Week aus. Dabei können Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1 sowie neu auch der 5. und 6. Klassen der Primarstufe ihre eigenen Computerspiele mit Scratch programmieren, heisst es in einer Medienmitteilung.

Projekteinreichung bis zum 16. Juni 2023

Die Scratch-Challenge Thema Future Games: Spielen in der Zukunft findet vom 15. Mai bis 16. Juni statt. Lehrende müssen sich für die Teilnahme bis zum 15. April anmelden. Sie führen den Wettbewerb in drei bis fünf Lektionen in ihrem Medien- oder Informatikunterricht durch. Die PHSZ stellt dafür wöchentliche Tipps zur Unterrichtsvorbereitung sowie erprobte, altersgerechte Materialien bereit.

Ziel des Projektes ist es, dass die Teilnehmenden spielerisch grundlegende Konzepte der Programmierumgebung Scratch kennenlernen. Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig. Die Mitarbeitenden der Informatikdidaktik der PHSZ beraten die Lehrenden zudem in einer offenen Sprechstunde. Die Projekte müssen bis zum 16. Juni eingesendet werden. Alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Die kreativsten und innovativsten Spielideen werden ausgezeichnet. {Schwyz Next/mc/hfu)