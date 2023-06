paybox Bank verfolgt ehrgeizigen Wachstumsplan – mit Unterstützung der Kernbankenplattform von Avaloq

Zürich – paybox Bank AG, eine in Wien ansässige Tochtergesellschaft der A1 Telekom Austria AG, migriert ihren Betrieb auf die Avaloq-Kernbankenplattform. Damit will paybox Bank das Geschäft weiter ausbauen und ein umfassendes Spektrum an Bankdienstleistungen anbieten. Dank der Kooperation mit Avaloq kann paybox als lizenzierte Online-Bank flexibel in alle Geschäftsfelder expandieren und effizient mit dem wachsenden Kundenstamm skalieren.

paybox Bank bietet Kreditkarten sowie Zahlungslösungen für Privat- und Firmenkunden an. Das Geldinstitut plant nun, seine Produktpalette zu erweitern und mittels EU-Passporting in Deutschland und Südosteuropa zu wachsen. paybox Bank ist zu 100 Prozent im Besitz der A1 Telekom Austria AG und seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf innovative Mobile-Commerce-Lösungen fokussiert: paybox war eine der ersten Banken, die 2007 ein umfassendes kommerzielles Near-Field-Communication-Angebot (NFC) auf den Markt gebracht hat. Mit der Kernbankenplattform von Avaloq kann paybox als Online-Bank in vollständiger Konformität mit den Vorschriften der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) agieren und zugleich Innovationen im europäischen Finanzsektor vorantreiben.

Die von Synpulse implementierte Kernbankenplattform von Avaloq wird die Prozesse und Arbeitsabläufe von Front, Middle und Back Office automatisieren und optimieren. In dieser Weise stellt sie hohe Servicequalitätswerte und Straight-through-Processing-Raten (STP) sicher, was wiederum die Effizienz steigert und Zahlungsrückbuchungen minimiert. Darüber hinaus bietet die Avaloq-Kernbankenplattform mehr Flexibilität sowie eine kürzere Time-to-Market für neue Produkte und Dienstleistungen, während sie parallel dazu eine nahtlose Expansion in neue Märkte ermöglicht.

Michael Wilhelm, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied bei paybox Bank, erklärt: «Wir freuen uns sehr, dass wir unsere ambitionierten Expansionspläne gemeinsam mit Avaloq und Synpulse vorantreiben können. Die Kernbankenplattform von Avaloq bietet uns die nötige Flexibilität, um zukünftig in jedes beliebige Kundensegment oder Geschäftsfeld zu expandieren und auf Markttrends schnell mit neuen Lösungen reagieren zu können. Als führendes Unternehmen für mobile Zahlungen und innovative Kreditkartenlösungen wollen wir die Zukunft des digitalen Finanzwesens in Europa mitgestalten. Und dank unserer Partnerschaft mit Avaloq können wir auf deren Kompetenz im Bankensektor aufbauen, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Avaloq in den nächsten Jahren.»

Thomas Beck, Co-Chief Executive Officer bei Avaloq, ergänzt: «Unsere Kernbankenplattform wird als Rückgrat des Geschäftsbetriebs von paybox Bank dienen und grundlegende Prozesse, etwa das Kunden-Onboarding sowie den Zahlungsverkehr und die Zahlungsabwicklung, unterstützen. Sie bildet ein starkes Fundament, auf dem paybox Bank weitere Innovationen entwickeln kann, um das digitale Kundenengagement zu verbessern und die finanziellen Ziele ihrer Kunden zu erreichen. Wir bei Avaloq überprüfen den Markt laufend, um bei unseren Kunden für Konformität mit den sich ständig verändernden Vorschriften – einschliesslich jener der FMA und der BaFin – zu sorgen. Wir sind stolz darauf, mit einer so innovativen Bank wie paybox zusammenzuarbeiten und die digitale Transformation im Finanzbereich aktiv voranzubringen.» (Avaloq/mc/ps)