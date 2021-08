Quickline als beste Mobile-Anbieterin ausgezeichnet

Nidau – Im neusten Bilanz-Telekom-Rating holt sich Quickline den ersten Rang in der Mobilkommunikation und platziert sich in den Kategorien Internet, TV und Festnetztelefonie in den Top 5.

«Wir freuen uns sehr über die guten Bewertungen unserer Kundinnen und Kunden und danken ihnen für ihr Vertrauen», kommentiert Frédéric Goetschmann, CEO Quickline, die Umfrageresultate. «Und wir danken unseren Partnern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Empfang über den Shop bis zum Kundendienst für ihr tägliches Engagement, das zum schönen Resultat geführt hat. Diese Auszeichnung gehört ihnen.»

Nicht nur die neuste Kundenumfrage der Bilanz attestiert Quickline gute Arbeit. So erzielte Quickline auch in der letzten unabhängigen Umfrage des Schweizer Instituts für Qualitätstests den ersten Platz unter den Internetanbietern in der Kategorie Kundenservice. Und auch die Stiftung für Konsumentenschutz lobte Quickline kürzlich für ihre kundenfreundliche Umsetzung der neuen gesetzlichen Roaming-Vorgaben. Frédéric Goetschmann: «Zufriedene Kundinnen und Kunden sind Ziel und Ansporn unserer täglichen Arbeit. Sie dürfen auch in Zukunft attraktive Produkte in Top-Qualität von Quickline erwarten.» (Quickline/mc)